La CGT recibe a las pymes para definir una agenda común en medio del debate laboral

En plena tensión con el Gobierno por la reforma laboral, la nueva conducción de la CGT avanzará este miércoles en un gesto político clave: recibirá a las 16, en la histórica sede de Azopardo 802, a representantes de la CGERA para discutir la agenda de la producción y el trabajo. Será un encuentro en el que gremialistas y empresarios buscarán encarar juntos una coyuntura económica que golpea fuerte a las pequeñas y medianas compañías.

La central obrera apuesta a fortalecer su vínculo con los sectores productivos mientras espera la letra chica del proyecto laboral que el Ejecutivo de Javier Milei aún no envió al Congreso. “El Gobierno invierte el orden de prioridades”, advirtió en los últimos días Jorge Sola, uno de los secretarios generales, al reclamar que antes de reformar la legislación laboral se debe aliviar la presión impositiva.

Un escenario crítico para las pymes y cifras que encienden alarmas

La reunión se da en medio de una situación especialmente delicada para las pymes. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron 15.564 empresas, de las cuales el 99,7% empleaba a menos de 50 trabajadores, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El número coincide con otros informes privados: el Grupo Atenas registró 16.322 firmas menos entre diciembre de 2023 y junio de 2025, un promedio de 28 cierres diarios, con 236.139 empleos formales caídos. La ENAC, en la misma línea, estimó que en el último año y medio dejaron de operar unas 15.000 compañías, cerca de 40 por día.

Para la CGT, estas estadísticas refuerzan la necesidad de discutir primero la estructura tributaria, los costos logísticos y el nivel de importaciones, antes de avanzar con una reforma laboral que, según plantean, podría profundizar la crisis.

Los puntos que llevarán a la mesa de discusión

Temas centrales

Competitividad y costos productivos.

Logística y presión fiscal.

Impacto de las importaciones.

Reformas legislativas que afectan a trabajadores y pymes.

Desde CGERA anticipan que buscarán consensuar una postura común ante cualquier reforma que incida directamente en la actividad industrial o en el empleo. Participarán todas las cámaras signatarias del convenio pyme y otras entidades invitadas.

Cómo se mueve la nueva conducción de la CGT

La reunión forma parte de una serie de contactos que la cúpula sindical viene manteniendo con distintos sectores del peronismo y el mundo productivo. La estrategia es mostrar cohesión interna, reforzar la interlocución con el Congreso e intentar marcarle los tiempos parlamentarios al Ejecutivo.

La conducción busca imprimir una identidad propia y evitar que las discusiones sobre la reforma laboral se den sin la participación directa de los trabajadores y de los sectores empresarios que representan a la mayoría del empleo argentino.