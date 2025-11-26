El Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo

El Gobierno nacional confirmó que definirá por decreto el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tras el fracaso del Consejo del Salario, en una jornada marcada por acusaciones cruzadas, protestas callejeras y la preocupación creciente por el derrumbe real del ingreso básico en Argentina.

La discusión volvió a trabarse entre sindicatos y empresarios: mientras las dos CTA exigieron elevar el haber mínimo por encima de la inflación acumulada, el sector privado planteó una suba mucho menor. Sin acuerdo, el Ejecutivo avanzará con la decisión final, tal como hizo en otras instancias durante la gestión de Javier Milei.

Un salario mínimo estancado y en su nivel más bajo en décadas

El salario mínimo permanece en $322.200 desde agosto, un monto que quedó totalmente desfasado frente a la escalada de precios. Para los trabajadores jornalizados, el piso es de $1.610 por hora, cifras que, según estimaciones sindicales, dejaron al SMVM por debajo del nivel de 2001 y como el más bajo de la región medido en dólares.

Cuatro meses sin actualización y un golpe directo al bolsillo

La falta de actualización durante cuatro meses profundizó la caída real del ingreso. En paralelo, la inflación acumulada pulverizó cualquier intento de recuperación salarial, lo que colocó al salario mínimo en un escenario crítico al inicio de 2026.

El impacto en los programas sociales y el temor a un ajuste mayor

El atraso del salario mínimo afecta de manera directa a las prestaciones sociales que dependen del SMVM para calcular montos y topes. Organizaciones sindicales advierten que los programas de trabajo y acompañamiento social están congelados, y que cualquier cambio en la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 podría agravar aún más la pérdida de poder adquisitivo en los sectores vulnerables.

El efecto sobre los trabajadores informales

El SMVM también funciona como referencia para quienes no están bajo convenio. Su deterioro golpea a cientos de miles de trabajadores informales que dependen de ese parámetro para definir sus ingresos diarios o semanales.

Durante el encuentro del Consejo del Salario, las posturas fueron irreconciliables. La CTA de los Trabajadores, en línea con la CGT, propuso llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000, un monto que definieron como “por encima de la línea de indigencia”.

La oferta empresaria quedó muy por debajo

Las cámaras empresariales llevaron una propuesta mucho menor: $326.000 ahora y $349.000 desde abril, lo que abrió aún más la brecha con las centrales sindicales.

Desde la CTA Autónoma afirmaron que, tras el cuarto intermedio, ninguna parte modificó su postura y que el Gobierno avanzó con la decisión de definir el salario “en línea con la oferta empresarial”, tal como aseguran que ocurrió durante toda la gestión de Milei.

Fuerte crítica de las CTA y movilización frente a Trabajo

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, denunció que el oficialismo, junto con entidades empresarias como UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo resuelva “con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”. Calificó la situación como “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM”.

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y diferentes organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para exigir que el salario mínimo se actualice al valor de la Canasta Básica Total, además de reclamar un bono de fin de año, aumentos en programas sociales y el reconocimiento al trabajo socio-comunitario.