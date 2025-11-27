El peronismo atraviesa horas de tensión y extrema prudencia. Las discusiones sobre el armado nacional quedaron en pausa, ya que la prioridad inmediata es evitar que los bloques legislativos que integran Fuerza Patria sufran una ruptura en el Congreso. En las distintas terminales del espacio político hay una convicción compartida: cualquier palabra o movimiento fuera de lugar puede poner en riesgo la frágil unidad que aún sostienen.

El temor principal es que una eventual salida de los diputados que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, desencadene un efecto dominó. La preocupación en Fuerza Patria es clara: que otros legisladores, disconformes con los modos de conducción y las decisiones adoptadas en los últimos meses, aprovechen el contexto para reavivar viejos rencores y también decidan dar un paso al costado.

La decisión de Raúl Jalil y el posible reordenamiento federal

El mandatario catamarqueño definirá hoy si rompe con el peronismo para conformar un bloque propio, de carácter provincial. Esa jugada podría derivar en un interbloque con otros gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones). También aparece en el radar el neuquino Rolo Figueroa como posible aliado.

En las distintas vertientes del peronismo coinciden en que sostener la unidad es imprescindible, aunque reconocen que la tensión acumulada luego de la derrota electoral aumentó el riesgo de una fractura. La discusión interna sobre las formas de decidir estrategias políticas y parlamentarias abrió un proceso de revisión hacia el interior del espacio.

El futuro de Germán Martínez y la reunión del 2 de diciembre

En ese contexto, el rol de Germán Martínez como presidente del bloque también está en debate. “El funcionamiento del bloque no va a ser fácil. Hoy a Germán le toca negociar sin saber si va a seguir siendo presidente de la bancada, a partir del próximo martes”, afirmó un legislador conocedor de las conversaciones que se desarrollan en distintas oficinas del Congreso.

El 2 de diciembre, los diputados de Fuerza Patria —tanto quienes continúan su mandato como quienes ingresan ahora— se reunirán para elegir autoridades y empezar a deliberar sobre el perfil que debe adoptar el bloque durante la segunda mitad del gobierno de Javier Milei. Será una instancia definitoria para ordenar fuerzas y establecer una conducción que exprese los nuevos equilibrios internos.

Interbloque, fugas y tensiones federales

Desde sectores moderados del interior surge con fuerza la idea de conformar un interbloque con diferentes espacios internos, como una fórmula para evitar fugas. “Algo más realista es constituir un interbloque con varios bloques internos”, expresó uno de los diputados involucrados. Según explicó, esa estructura permitiría exhibir tensiones sin llegar a una ruptura formal, lo que consideran clave en este momento.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre el riesgo de segmentación. Manifestó su preocupación por la proliferación de partidos provinciales y planteó la necesidad de “reconfigurar los bloques legislativos” para incorporar voces de todas las regiones del país, sin concentrar las decisiones en el AMBA. “Dentro del movimiento nacional justicialista tiene que haber gestos de generosidad”, sostuvo, enfatizando que la conducción debe generar condiciones para que todos se sientan parte.

La voz del interior y la crítica al centralismo

En la misma línea se expresó el diputado electo de Entre Ríos, Guillermo Michel. “El peronismo no se puede fragmentar en el Congreso y darle un triunfo político a Milei. Hay que hacer todos los esfuerzos para mantener la unidad”, afirmó. Además, subrayó que el espacio debe dejar de funcionar como “un partido del AMBA” y priorizar iniciativas que favorezcan al interior del país.

Las demandas regionales no son nuevas. Legisladores del interior vienen señalando, desde hace tiempo y generalmente por lo bajo, la falta de incidencia en las decisiones y el predominio del kirchnerismo en la definición de estrategias parlamentarias. Ese malestar subyacente es uno de los factores que hoy alimenta las tensiones.

Un mapa interno complejo hacia la próxima semana

En la previa de la reunión clave del martes, cada grupo interno buscará medir su fuerza real. El bloque está compuesto por múltiples tribus: gobernadores, sin techo, La Cámpora, kirchneristas, Patria Grande, kicillofistas, el Frente Renovador y Primero la Patria. La correlación de fuerzas entre ellos será determinante para definir el rumbo del peronismo opositor.

Si el bloque se mantiene unificado, es probable que Germán Martínez continúe al frente de la conducción. Si, en cambio, se avanza hacia un interbloque, se abrirá la puerta a la elección de un nuevo liderazgo. En cualquier caso, la rosca legislativa ya está en marcha, con un peronismo que se juega seguir siendo la primera minoría en el Congreso y que enfrenta un debate profundo sobre cómo reformular su proyecto nacional en este nuevo escenario político.