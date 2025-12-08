El ministro López alerta sobre el derrumbe del consumo

La crisis del consumo golpea con fuerza a la Provincia de Buenos Aires. Según los datos oficiales difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, las ventas en supermercados se desplomaron un 16% real en septiembre, en comparación con el mismo mes de 2023. El retroceso confirma un escenario crítico que se profundiza mes a mes y que, lejos de mostrar señales de alivio, perfora el piso histórico de actividad.

El indicador no solo exhibe el deterioro del poder adquisitivo, sino también el impacto sostenido del modelo económico aplicado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Para la administración provincial, el derrumbe del consumo masivo es una consecuencia directa del rumbo económico de la Casa Rosada.

Caída generalizada y pérdida millonaria para el sector

El panorama es contundente: en lo que va del año, las ventas acumuladas registran una contracción del 9%. La medición en pesos constantes muestra que el consumo no logra recuperar el golpe generado por la aceleración inflacionaria y la pérdida de ingresos.

López fue categórico al describir el panorama: la caída responde al “ajuste sobre los ingresos” impulsado por el Gobierno nacional, al que responsabilizó por el deterioro en la calidad de vida de las familias. “No hay perspectivas de recuperación”, sentenció el ministro, remarcando que la retracción del consumo tendrá efectos directos sobre la actividad industrial y el empleo.

El impacto económico es masivo. Solo en septiembre, la comparación interanual arroja una caída equivalente a $119.000 millones en ventas. A lo largo del año, la contracción acumulada supera los $600.000 millones, una cifra que, según el ministro, grafica el achicamiento sostenido de la demanda agregada.

El derrumbe atraviesa prácticamente todos los rubros de la canasta básica. Las bebidas encabezan la baja con un desplome del 36%. Les siguen almacén (-18%), artículos de limpieza y perfumería (-17%), lácteos (-16%), alimentos preparados (-16%), electrónicos y artículos para el hogar (-13%), carnes (-8%) y panadería (-6%).

Para el Gobierno bonaerense, esta generalización confirma que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una crisis de consumo ampliamente distribuida.

En su análisis, López advirtió que el menor volumen de compras desalienta la producción y deteriora las condiciones de empleo a nivel nacional. “El modelo económico vigente incentiva la caída del consumo y frena la actividad productiva”, afirmó.

La respuesta de la Provincia ante un escenario recesivo

Ante este contexto, la administración de Axel Kicillof busca diferenciarse del rumbo nacional y reforzar su estrategia de contención social. López aseguró que la Provincia utilizará todas las herramientas disponibles para amortiguar el golpe sobre los hogares bonaerenses.

“Desde PBA seguiremos protegiendo a los bonaerenses”, expresó el ministro a través de una publicación en sus redes sociales, donde detalló uno por uno los números del derrumbe.

La combinación de caída del poder adquisitivo, contracción del consumo masivo y paralización del mercado interno compone una foto recesiva que presiona sobre actividad, producción y empleo. Y, según los datos oficiales, no hay en el corto plazo un punto de inflexión a la vista.