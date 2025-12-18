El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, inauguraron hoy el Centro Universitario de Rivadavia, una obra que contó con financiamiento del Estado bonaerense a través del programa Puentes.

En un acto realizado en América, cabecera del municipio, las autoridades pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones, que cuentan con tres aulas en una superficie total de 208 metros cuadrados, construidas como anexo del edificio existente del CIC Zuccherino de la localidad.

En el marco de la actividad, el ministro bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo: “Hoy más de 12.000 personas están cursando alguna de las 320 carreras que ofrecemos a través de Puentes. Estudiar una carrera universitaria significa más oportunidades individuales para cada persona y también, y esto es todavía más relevante, implica crear capacidades para el desarrollo de las localidades y la mejora de la comunidad”.

Martínez: "Contar con un centro universitario genera arraigo y más oportunidades"

Por su parte, el intendente Martínez afirmó: “El programa Puentes es importante porque en los distritos del interior no es simple para una familia mandar a sus hijos a estudiar a otra ciudad. Contar con un centro universitario genera arraigo y más oportunidades, y les da a los rivadavienses la posibilidad de estudiar en un lugar cómodo y en condiciones. Le agradecemos al gobernador Axel Kicillof por tener una mirada hacia el interior de la provincia”.

En la actualidad, a través de Puentes se dictan en Rivadavia cuatro carreras universitarias: la Licenciatura en Educación y Cultura Digital CCC (a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional), la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos (a cargo de la Universidad de Buenos Aires), la Tecnicatura Universitaria en Construcción y la Diplomatura Universitaria en Procesamiento Agroalimentario (estas dos últimas a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - UNLZ).

¿De qué se trata el Programa Puentes?

Puentes es el programa del Gobierno de la Provincia que tiene como objetivo garantizar el derecho de las y los bonaerenses a acceder a carreras universitarias en los lugares en los que habitan, sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades. La iniciativa fue puesta en marcha por el gobernador Kicillof a mediados de 2022 y hasta la fecha brinda carreras en 80 distritos, gracias al trabajo articulado con gobiernos municipales y universidades nacionales y provinciales.

Participaron en la actividad el director del programa Puentes, Juan Brardinelli, y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Néstor Urretabizkaya.

En tanto, desde sus redes sociales, el alcalde municipal del distrito de Rivadavia, Juanci Martínez, acotó "A partir de hoy, toda la oferta educativa terciaria y universitaria se concentrará en un solo lugar. Un espacio cómodo y moderno que permitirá un mejor intercambio entre estudiantes y docentes. Estoy convencido de que la educación es uno de los ejes centrales para el desarrollo de nuestro distrito, y ello se demuestra en acciones como estas, que nos enorgullecen y nos impulsan a seguir creciendo".