Ruta 5: amparo contra Vialidad, reclamo de los municipios y fondos en discusión para la autovía

Ruta Nacional 5.

La disputa por el futuro de la Ruta Nacional 5 ingresó en una nueva etapa política y judicial. La Unión Cívica Radical bonaerense concretó la presentación de un amparo colectivo contra Vialidad Nacional para exigir reparaciones y avanzar con la autovía, mientras distintos municipios comenzaron a reclamar partidas en el Presupuesto 2027 para reactivar las obras paralizadas entre Mercedes y Suipacha.

La ofensiva coincide con una posible salida financiera que dio a conocer el diputado nacional Eduardo Falcone, tras reuniones con funcionarios del Gobierno de Javier Milei. El legislador aseguró que existe el compromiso de reasignar fondos internacionales para terminar ese tramo durante 2027. Sin embargo, todavía no se anunció oficialmente la modificación presupuestaria ni una fecha de reinicio de los trabajos.

En paralelo, nuevos siniestros fatales y el rechazo a la incorporación de peajes sin una ampliación de la calzada mantienen movilizados a vecinos, organizaciones y dirigentes de distintos partidos a lo largo del corredor que conecta Buenos Aires con La Pampa.

La UCR llevó el reclamo a la Justicia

El amparo colectivo fue encabezado por Daniel Ivaldis, concejal radical de Mercedes, y Andrea Lluch, presidenta del Comité de la UCR de Pehuajó. La presentación formaliza la decisión anunciada a comienzos de octubre en Nueve de Julio, durante un encuentro que reunió a dirigentes nacionales, provinciales y municipales del radicalismo.

La demanda apunta directamente a la Dirección Nacional de Vialidad y reclama la reparación integral del corredor entre Mercedes y Santa Rosa, el mantenimiento de la infraestructura existente y un cronograma para continuar con la transformación de la ruta en autovía.

Como medida cautelar, los demandantes solicitaron que la Justicia ordene trabajos urgentes de bacheo, reparación de los sectores más deteriorados y señalización de los puntos considerados peligrosos. El objetivo es reducir los riesgos mientras se discute una solución estructural para el trazado.

El planteo también cuestiona el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya recaudación incluye fondos destinados a infraestructura vial. Los dirigentes radicales sostienen que Nación dispone de herramientas de financiamiento que deberían aplicarse al mantenimiento de las rutas.

“Este amparo exige una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial”, afirmó Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR.

El expediente incorpora antecedentes judiciales en los que tribunales federales ordenaron intervenciones de Vialidad Nacional sobre otras rutas. Entre ellos menciona una resolución vinculada con los corredores 7, 8 y 33, utilizada por los demandantes para fundamentar la responsabilidad estatal sobre las condiciones de circulación.

Los municipios llevan la autovía al Presupuesto 2027

La presión también comenzó a trasladarse a los concejos deliberantes. En Nueve de Julio, el cuerpo aprobó por unanimidad una resolución que solicita incorporar al Presupuesto Nacional 2027 los recursos necesarios para reactivar y finalizar el tramo Mercedes-Suipacha.

El pronunciamiento contó con el respaldo de todos los bloques, incluidos representantes de la UCR, el peronismo y La Libertad Avanza. La coincidencia permitió darle carácter institucional a un reclamo que los vecinos sostienen desde hace años y que actualmente busca llegar al Congreso mediante presentaciones conjuntas.

En Bragado, el Concejo Deliberante comenzó a tratar el expediente 194-26, vinculado al plan “Autovía Ruta 5 Sí o Sí”. La iniciativa fue presentada por el ingeniero civil Oscar Potetti, quien propone priorizar los 20 kilómetros comprendidos entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha, desde el kilómetro 104 hasta el 124.

El ingeniero civil Oscar Potetti, presentó el plan “Autovía Ruta 5 Sí o Sí”.

Su propuesta consiste en solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que evalúe reasignar parte de los recursos previstos para la Travesía Urbana de Mercedes, una intervención que tiene contemplados aproximadamente $75.000 millones en el proyecto presupuestario.

Potetti plantea reprogramar esa obra, sin eliminarla, para destinar recursos a la finalización del tramo ya iniciado. También propone que los concejos de las localidades atravesadas por la Ruta 5 adopten una posición común ante las autoridades nacionales.

El reclamo llegó además a Chivilcoy, donde Claudia Montes, integrante del movimiento de usuarios autoconvocados, presentó personalmente el proyecto ante el Concejo Deliberante después de no obtener respuesta al envío digital. La documentación ingresó el 5 de octubre y los impulsores esperan su tratamiento.

La iniciativa apunta a sumar respaldos institucionales antes de que avance el debate del Presupuesto 2027, con la intención de conseguir una asignación específica para las obras.

Falcone anticipó una posible reasignación de fondos

En medio de esas gestiones, el diputado nacional Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aportó una novedad durante su visita a Nueve de Julio el sábado 10 de octubre.

El legislador aseguró que funcionarios nacionales le anticiparon la decisión de destinar recursos remanentes de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar los 20 kilómetros de Mercedes-Suipacha y otra intervención sobre la Ruta Nacional 3.

Según explicó, recibió esa información del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y posteriormente consultó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien le habría confirmado que la reasignación podría concretarse durante las próximas semanas.

El diputado Falcone (centro) informó novedades de la Autovía de la Ruta 5 a vecinos y dirigentes de 9 de Julio.

Falcone señaló que esos recursos permitirían cubrir aproximadamente entre el 70% y el 80% del financiamiento necesario, mientras que el porcentaje restante podría aportarse mediante fondos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles.

El compromiso transmitido al diputado contempla terminar los trabajos durante 2027, aunque todavía depende de decisiones administrativas y presupuestarias del Ejecutivo.

La obra Mercedes-Suipacha permanece suspendida con un avance físico informado del 30,41%. Su finalización permitiría extender hacia el oeste la doble calzada existente, pero no resolvería por sí sola la necesidad de ampliar los restantes tramos del corredor.

En ese sentido, Falcone también reclamó una solución integral hasta Santa Rosa y planteó que el Gobierno debe exigir inversiones a la empresa concesionaria, especialmente ante el crecimiento del transporte pesado vinculado con la actividad productiva y energética.

Nuevos siniestros y rechazo a los peajes

La discusión presupuestaria y judicial transcurre mientras continúan los accidentes graves. El 11 de octubre, una mujer de 74 años murió y otras tres personas resultaron heridas en un choque frontal ocurrido a la altura del kilómetro 288,5, entre Carlos Casares y Nueve de Julio.

Los reclamos por seguridad vial también apuntan al nuevo esquema de concesión de la Ruta 5. El Gobierno nacional adjudicó por 20 años el denominado Tramo Pampa a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, bajo un sistema que contempla mantenimiento, reparaciones y explotación mediante peajes, pero no incluye la transformación integral de la ruta en autovía.

Un choque frontal en la Ruta Nacional 5 reaviva el reclamo por la autovía.

La incorporación de nuevas estaciones de cobro, particularmente en Gorostiaga y Lonquimay, profundizó las objeciones de municipios y organizaciones de usuarios, que reclaman obras de ampliación antes de asumir mayores costos de circulación.

El conflicto reúne ahora tres instancias de presión sobre el Gobierno nacional: un amparo que exige intervenciones urgentes, resoluciones municipales dirigidas al Congreso y gestiones para conseguir financiamiento internacional.

La respuesta judicial, el tratamiento del Presupuesto 2027 y una eventual reasignación de fondos de la CAF serán determinantes para establecer si las negociaciones se traducen en la reactivación efectiva de Mercedes-Suipacha, mientras el resto de las localidades del corredor mantiene su reclamo por una autovía completa.