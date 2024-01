–Un exconcejal que llega al Ejecutivo. Todo un desafío. ¿Con qué impronta está encarando la tarea y sobre qué ejes de gestión se está instalando?

ME tocó ser seis años concejal; los últimos cuatro años, presidir el bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC), acompañar a Miguel (Fernández) en la mitad de su primer mandato y en la segunda parte de su segundo mandato, y se dio la oportunidad de encabezar la lista para candidato a intendente, un desafío enorme, en un distrito que es muy exigente, que tiene la vara muy alta, que ha tenido muy buenos intendentes con muy buenas gestiones. Y es un desafío enorme, grande, que lo asumí con mucho honor, pero con un gran esfuerzo, un gran compromiso. Y el hecho de que Miguel también haya dado un paso al costado, pero esté acompañando, fue una de las cuestiones que también me ha dado una cierta tranquilidad en este camino nuevo a transitar: saber que uno tiene una persona para consultar, de referencia, que siempre va a estar asesorando con la palabra justa.

Armamos un lindo equipo. Me tocó este desafío, tal vez, a temprana edad, porque generalmente los intendentes tienen una edad un poco mayor, pero se está dando un proceso de renovación en la provincia de Buenos Aires y me tocó encarar este proyecto. Y la verdad que muy contento, en un contexto económico y político bastante complejo, muy distinto a lo estimado en el inicio. Cuando lanzo mi carrera para intendente. No imaginábamos, tal vez, este panorama económico. Pero, bueno, lo estamos atravesando. Armamos un presupuesto que hemos llevado al Concejo Deliberante, planteando restricción presupuestaria en varias áreas, buscando encarar un año con una menor erogación de gastos enb un montón de cuestiones, haciendo un claro orden de prioridades.

Hemos establecido órdenes de prioridades, ejes de gestión. Nosotros en salud tenemos un gran desarrollo en Trenque Lauquen. Tenemos un hospital municipal de avanzada y queremos profundizar ese eje de salud. Incluso de la región vienen muchos a Trenque Lauquen a atenderse en nuestro hospital.

Otro de los ejes que vamos a encarar es la modernización integral del Estado municipal. Queremos hacer mucho más eficientes todos los trámites, desde la licencia de conducir hasta un trámite administrativo. Queremos modernizar integralmente la Municipalidad para hacerles más simples los trámites a los vecinos: que la mayoría de los trámites los puedan hacer desde su casa, sin venir a la Municipalidad.

Y tenemos claramente un eje de desarrollo en lo que es infraestructura, en obras y servicios, y también un área clave que es producción: cómo le damos dinamismo al área de producción. En un contexto que entendemos que va a ser adverso, tenemos que incentivar, facilitar la creación de nuevos emprendimientos, facilitar la integración de nuevas pymes, generar nuevos emprendimientos productivos y brindar las herramientas municipales para poder facilitar eso.

Así que salud, producción, modernización e infraestructura son cuatro de los ejes centrales que estamos trabajando. Y en la medida de lo posible iremos instalando otros ejes más. Tenemos grandes desafíos en materia de ambiente, en materia cultural y educativa. Y lo iremos poniendo en agenda y viendo cómo se desarrolla el año, el presupuesto, cómo se dan las nuevas condiciones económicas.

Siempre fuimos, en toda la campaña, muy austeros en las propuestas, porque lo que queremos es cumplir con la palabra de que lo que decimos es lo que queremos hacer. Y así transitamos una campaña bastante medida en cuanto a las propuestas, sin generar expectativas de cosas no posibles de realizar. Y ya estamos trabajando con todo el equipo en eso.

–Me imagino que también presentándose en el gabinete provincial, donde todos los intendentes gestionan y, por supuesto, también presentan proyectos nuevos. Me pregunto por qué pasillos estuvo, por qué oficinas, y cómo le ha ido siendo opositor al gobierno provincial.

Inicialmente, en el inicio de la gestión, trabajamos en conjunto como Foro de Intendentes Radicales; también en contacto con el Foro de Intendentes del PRO. El conjunto de los intendentes de JxC trabajando con la Provincia, con nuestros legisladores, con nuestros diputados y senadores, trabajando en todo lo que fue la ley impositiva, la ley fiscal, los tratamientos de emergencia que necesitaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí nosotros trabajamos como bloque de intendentes. Maxi Suescun, como representante del Foro de Intendentes, estuvo llevando adelante esas gestiones, y les transmitimos todas nuestras inquietudes y necesidades a nuestros legisladores y se articuló con la Provincia. Gran parte de eso fue tenido en cuenta.

A la par de eso, iniciamos nuestras primeras gestiones. Nosotros tuvimos un temporal acá que afectó severamente a algunos establecimientos educativos. Estuve la semana pasada con el ministro (Alberto) Sileoni, llevándole la necesidad de contar con fondos económicos para poder solucionarlo. Tomaron nota de todo; quedamos en contacto. Hubo muy buena atención, muy buena predisposición.

También estuvimos con Néstor Álvarez, que quedó a cargo del área de Recursos Hídricos de la Provincia, y también estamos iniciando una agenda de reuniones posteriores que tenemos con otros funcionarios provinciales, porque tenemos varios proyectos para plantear.

–¿Por dónde pasan hoy las necesidades que van a pasar por las decisiones provinciales?

Particularmente, una cuestión que preocupa es el tema de la obra pública. Hay un montón de obras que se hacen con recursos municipales, pero hay obras grandes que se hacen con recursos provinciales o nacionales. En esta medida del recorte de la obra pública nacional, nosotros teníamos varias obras que estaban en convenios tripartitos con Provincia y Nación: un jardín de infantes, un instituto para educación terciaria. Le llevamos a la Provincia la inquietud de cómo va a avanzar esto: convenios que estaban firmados, que estaban licitados, pero habían quedado vacantes y no estaban adjudicados. Tenemos un poco la preocupación de si van a tener curso o no.

Entonces, empezando a moverme un poco con el gobierno nacional y el gobierno provincial para empezar a articular estas cuestiones. La obra pública con el financiamiento de Provincia y Nación para los intendentes es clave, porque esos montos, con recursos municipales, prácticamente no se pueden afrontar. En el caso del gobierno de (Axel) Kicillof, al ser un gobierno que ya venía trabajando y tuvo una renovación, ya hay lazos comunicacionales establecidos con muchos ministros y demás que se venían trabajando. En el caso del gobierno nacional, se da un nuevo gobierno con nuevos ministros a los cuales tenemos que ir accediendo de a poco y consiguiendo los teléfonos, consiguiendo los contactos. Es un camino inicial para poder recorrer. Entendemos que también se está terminando de conformar el gobierno nacional, pero sí tenemos necesidad en los municipios del interior, claramente, sobre un montón de obras que no las podemos realizar con recursos municipales, sin el acompañamiento de Provincia y Nación, como grandes obras de infraestructura, colectores cloacales, el tema de vivienda, una necesidad muy, muy, muy grande.

–La realidad es que en estos veinte años de Grupo La Provincia nunca se vio una situación como la que estamos atravesando en este momento. Tradicionalmente, algunos intendentes, depende del color político, gestionaban más en Nación que en Provincia, o viceversa. Pero en este momento es como que Nación dijo “No hay plata”, Gobernación entendió que se tiene que autogestionar con sus propios recursos, y el mismo espíritu baja al municipio. Años atrás, incluso, no se ponía tanto énfasis en cobrar, por ejemplo, la tasa municipal, hasta que se entendió que realmente era indispensable hacer foco en la cobrabilidad de las tasas. ¿Se puede llegar a ir hacia un camino en donde el municipio tome un rol más relevante a la hora de los recursos propios y donde, a lo mejor, a través del incremento de los existentes o la generación de nuevos recursos, puede hacerse más dinero como para llevar adelante obra pública?

Obviamente, los municipios siempre pueden buscar ser más eficientes. Una parte es la recaudación: buscar que la recaudación sea mejor y más eficiente y trabajar sobre la cobrabilidad. Después, ser muy eficientes en el gasto: no tener gastos innecesarios y tener un claro orden de prioridades de qué es lo que vamos a hacer, qué no, qué espera, qué es urgente.

La realidad es que cuando uno gestiona recursos ante Provincia y Nación es porque los vecinos de Trenque Lauquen tributan el IVA a Nación, Ingresos Brutos a Provincia... Una discusión que nosotros desde el radicalismo planteamos es la autonomía municipal. Creo que si avanzáramos con la autonomía municipal podríamos avanzar en una autonomía política, en una autonomía económica, y eso terminaría de darle forma al proyecto de que los municipios no dependan tanto de Provincia y Nación, que es un poco lo que pasa hoy en día.

Un montón de provincias del país avanzaron con la autonomía municipal. Te vas a provincias como Córdoba, Mendoza, y están totalmente avanzadas. En la provincia de Buenos Aires es una deuda pendiente la autonomía municipal. Hasta que no avancemos en ese aspecto, por más esfuerzo que pongan los municipios, no van a poder cumplir la totalidad de las demandas que les plantean los vecinos. Por eso la necesidad y la importancia de gestionar y cumplimentar un poco. En nuestro esquema de presupuesto, generalmente los recursos locales alcanzan para el 40, 45% del total. Los provinciales rondan el 50% y tenés un 1, un 5, un 8% de fondos nacionales. Esa es la conformación de nuestro presupuesto. Hoy en este año, los recursos municipales van a ser en porcentaje mucho más, pero porque la estimación que tenemos de lo que va a llegar nacional va a ser menos. Obviamente los municipios tienen que ser más eficientes, trabajar sobre los recursos locales, pero hasta que no se dé el debate y el avance sobre la autonomía municipal, hay cuestiones en las que los municipios van a seguir siempre dependiendo de Provincia y Nación. Obras grandes, de gran impacto, que con recursos locales son muy difíciles de ejecutar.