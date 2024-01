-El 2024 trae muchos cambios en el escenario político tradicional. Usted renovó mandato, ¿cómo evalúa estos tiempos?

Estamos tratando de tener un vínculo con el gobierno provincial, con nuestras diferencias y nuestros acuerdos, y estamos tratando de descifrar lo que pretende la política nacional que intenta hacer cosas que parecen distintas pero hay que ver qué resultados trae.

Por el momento esos resultados son inciertos, hay una política de ajuste muy severa, que no quiere decir que no hubiera que hacerla, pero desde mi punto de vista es muy agresiva, muy violenta porque soy partidario de un gradualismo.

-El manual del político dice que las cosas feas hay que hacerlas rápido. ¿Estarán aplicando eso?

Podes hacer las cosas antipopulares rápido, pero tenés que evaluar que la gente pueda aguantarlo, que esas medidas a los seis meses o al año vayan a tener un efecto consolidado, y esas certezas en el gobierno no te las pueden dar. Si están haciendo esto que es muy duro no pueden fallar porque la desazón de la gente puede ser muy importante.

En ese aspecto no coincido, ojalá esté equivocado, eso no quiere decir que no comparta algunas cosas como que no se puede gastar más de lo que ingresa. Las cosas no se corrigen en un día, hay un periodo para hacerlo, hay que cambiar la cultura de la gente para que entienda que ese es el camino porque sino te quedás a mitad como nos pasó a nosotros.

Muchos de nuestros dirigentes dicen que ahora la gente entendió. La gente entiende hasta que alguien que gana 300 mil pesos no puede pagar la luz, el gas, el alquiler y ahí ya no entiende más nada.

-¿Qué tolerancia imagina del vecino?

Ahora tuvimos aumentos de los productos alimentarios, de combustibles y faltan los de las tarifas. La gente va a tener un panorama en marzo o abril de hacia dónde va el gobierno y veremos qué opina.

-Muchos integrantes de la oposición son aliados del gobierno o quieren acompañar las buenas acciones, pero chocan contra esos dos puntos: el cómo y el cuándo.

Los legisladores radicales están en una tarea casi titánica de hacerle entender ciertas cosas políticas al gobierno que quiere obviar. La gente nos votó para ser una oposición constructiva, marcar errores y conciliar, hay que tener mucho cuidado con jugar al todo o nada.

-¿El radicalismo no está sobre el filo de la navaja teniendo en cuenta que si acompaña bien le puede salir bien, pero si acompaña mal otra vez puede pasar por un mal momento?

Generalmente la vara con que se mide a los radicales es muy alta, no así al justicialismo o a otro partido político. El radicalismo donde gobierna hace gestiones ejemplares. Estamos dando señales.

Se nos castiga por lo que pasó en el 2001 y a eso se le suma una serie de errores como no tener un liderazgo nacional. Yo creo que hay una rama de JXC que tiene que reagruparse y ver cómo hace un proyecto para acompañar constructivamente a este gobierno, marcando errores sin votar todo a libro cerrado.