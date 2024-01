Nuevo Encuentro, fuerza que lidera Martín Sabbatella, presente en la Plaza de los Dos Congresos, en la jornada de paro y movilización que encabezan las centrales obreras, junto a organizaciones sociales y políticas contra las medidas del gobierno de Milei.

“Es fundamental estar hoy movilizando pacíficamente, como se está haciendo en distintos puntos del país. Es un mensaje contundente al gobierno nacional, en contra del DNU, de la Ley Ómnibus y del brutal ajuste. Esta movilización demuestra que el Pueblo argentino está de pie”, aseguró el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

“No hay dudas que millones de compatriotas resultaron perjudicados por una estafa electoral. Está claro que nadie lo votó para estar peor, para que le aumenten brutalmente las tarifas, los alimentos, para que se le licúe el salario, para tener la angustia de la incertidumbre en todos los órdenes de la vida cotidiana”, agregó.

En este sentido, Sabbatella consideró desde la plaza que “en un mes y medio de gestión Milei y su grupo de menemistas y macristas reciclados lo único que hicieron fue hundir en la pobreza a la inmensa mayoría y otorgar privilegios a los más poderosos” y agregó: “Está claro que Argentina tiene cuestiones no resueltas, pero nosotros sostenemos que la solución a esos problemas está en poder marcar un camino de crecimiento con inclusión. Para eso el Estado debe estar presente y no implementar esta maquinaria destructiva que pretende llevar al país a un estado previo a 1810”.

“Dirán que no hubo gobierno al que le hayan hecho un paro en 45 días, pero la verdad es que en nuestra historia democrática no hubo un gobierno que en 45 días se quiera llevar puesta la Constitución Nacional y los todos los derechos políticos, sociales, económicos y ambientales. Por eso es más que necesaria esta contundente respuesta en las calles, que insisto, no tiene que ver con el tiempo si no con el nivel de agresión al pueblo argentino”, finalizó el dirigente kirchnerista.