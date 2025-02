La Libertad Avanza suma dirigentes y refuerza su poder en PBA

La escena política bonaerense se reconfigura de cara a las elecciones de 2025 con la incorporación de nuevos militantes y dirigentes vecinales a La Libertad Avanza (LLA). Diversos actores políticos de distintas regiones de la provincia se sumaron al proyecto libertario en un encuentro celebrado en Pilar, marcando un paso estratégico en la expansión territorial y el fortalecimiento de una alternativa basada en la descentralización del poder.

Un encuentro en Pilar que redefine el mapa político

Ayer por la noche se llevó a cabo en la ciudad de Pilar una actividad que congregó a militantes y dirigentes vecinales de varios distritos bonaerenses. El acto contó con la presencia del presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, y el aval de la Presidenta nacional, Karina Milei. En este encuentro, liderado por el ex presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, se selló la adhesión de numerosos actores que buscan impulsar una política desde las bases.

“Entendimos que había que acompañar al presidente sin miramientos y sin condicionamientos. Creemos en la libertad, en el trabajo y el esfuerzo, en la reducción del Estado y en la importancia de devolver el poder a los ciudadanos. Con esta incorporación, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación del país”, expresó Roberto Costa.

Esta declaración, que resuena con fuerza en un contexto de cambio, subraya la apuesta por una política que priorice la libertad individual y la eficiencia en la gestión local. El objetivo es claro: fortalecer la estructura libertaria en la provincia de Buenos Aires, sumando fuerzas de cara a futuras contiendas electorales y atendiendo las problemáticas locales a través de la descentralización del poder.

Un movimiento de transformación desde las bases

La incorporación de nuevos militantes a LLA no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de ampliación territorial. Durante el encuentro en Pilar, se destacó que esta adhesión responde a un acuerdo estratégico entre dirigentes y militantes vecinales que busca consolidar el proyecto en municipios clave de la provincia.

“Coincidimos en que hay que ganar la provincia de Buenos Aires en 2025 porque no es posible generar el cambio que necesita nuestro país si no cambiamos la provincia. El populismo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano bonaerense, y de algunas ciudades importantes del interior han retrasado las posibilidades de cambio”, afirmó Costa.

Además, el dirigente subrayó que: “Seguimos trabajando en el camino que estamos construyendo: una provincia sin privilegios para la política y con más libertad para la gente.” Estos planteos reflejan la intención de una renovación política que no se alinee con ninguna postura partidaria, sino que se centre en una transformación estructural basada en la participación ciudadana y en el empoderamiento de las comunidades locales.

La incorporación de Vecinos Unidos y la fusión de ex dirigentes

El proceso de expansión de LLA se vio reforzado con la incorporación de Vecinos Unidos (VU), un espacio político que, en el marco de un reordenamiento en la provincia, formalizó su adhesión al proyecto libertario. Liderado por Roberto Costa, VU cuenta con presencia en más de 60 municipios bonaerenses y busca canalizar el desencanto de aquellos que se sienten marginados por la política tradicional.

En un acto realizado en Pilar, se dejó en claro el respaldo al presidente Javier Milei y el compromiso de trabajar en la construcción de un nuevo espacio político: “Queremos contribuir con esta ardua tarea de reposicionar a Argentina en el mundo, ofreciendo mayores oportunidades a todos sus habitantes y promoviendo un futuro mejor para quienes desean crecer en nuestra nación, tal como lo está haciendo nuestro presidente Javier Milei”, declaró Costa.

La unión de Vecinos Unidos con LLA es vista como un refuerzo clave en el territorio bonaerense, consolidando el proceso de reorganización del oficialismo. La alianza, que se enmarca en la estrategia de expansión territorial, suma líderes y estructura a un proyecto que pretende romper con la política tradicional y generar un cambio desde las bases.

Reacciones y nuevos rostros en el movimiento libertario

El encuentro en Pilar también contó con la incorporación de dos ex dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes decidieron fusionar sus partidos con LLA. Roberto Costa, quien ya había sido un actor clave en la adhesión de nuevos militantes, reafirmó su compromiso durante el acto, mientras que Guillermo Viñuales, ex jefe de Gabinete de Martín Isaurralde en Lomas de Zamora y ex candidato a intendente, anunció su pase al proyecto libertario.

Viñuales, en un video publicado en su cuenta de X, afirmó: “Lo que tenemos que hacer los dirigentes distritales es entender la vocación de cambio y no ser obstáculos para que se divida. La gente no está dividida, no podemos ser los dirigentes los que los dividamos.”

La declaración de Viñuales refuerza la idea de unidad y de un nuevo rumbo en la política bonaerense, en el que la experiencia y el conocimiento de la gestión local se suman a la apuesta por una transformación que supere las divisiones tradicionales.

Controversias en redes y la mirada al futuro electoral

El proceso de adhesión no ha estado exento de controversias. En redes sociales, algunos usuarios recordaron episodios pasados, como cuando en 2023 se conoció que Roberto Costa “llamaba a votar a Sergio Massa”, generando críticas que han marcado el debate. Sin embargo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza - Provincia de Buenos Aires en X publicó un mensaje de bienvenida a Costa, enfatizando la unidad del nuevo proyecto:

“De la mano de Sebastián Pareja, Ramón Vera, Alejandro Carrancio y Solana Marchesan le damos la bienvenida a Roberto Costa y a todo Vecinos Unidos a nuestro partido. La Libertad Avanza en todo el país, #LaLibertadAvanzaEnBuenosAires. VLLC! @JMilei”

Con la mira puesta en las próximas elecciones legislativas y municipales, el movimiento se plantea como una alternativa que busca canalizar el desencanto con la política tradicional, apostando por una estructura descentralizada y orientada a resolver las problemáticas locales.

La consolidación de La Libertad Avanza en la provincia se perfila, por tanto, como un paso estratégico que podría reconfigurar el panorama político bonaerense en los próximos años, impulsando un cambio que, según sus dirigentes, es imperativo para enfrentar los desafíos actuales.