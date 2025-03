Beraldi denunció violaciones a derechos fundamentales en juicio a Cristina

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, habló sobre la sentencia de la causa Vialidad y los recursos presentados ante la Corte Suprema. Durante una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista (PJ) en la Ciudad de Buenos Aires, Beraldi dejó en claro que la expresidenta no tiene miedo de las acusaciones en su contra y cuestionó los fundamentos de la sentencia.

Beraldi destacó que durante el juicio por la causa Vialidad hubo "graves y persistentes violaciones a garantías constitucionales", mencionando especialmente la intervención de jueces y fiscales que, a su juicio, no cumplen con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad. En este sentido, también expresó su preocupación por las limitaciones "incorrectas y arbitrarias" a la posibilidad de presentar pruebas de descargo.

"Los jueces no pueden tomar una posición acusadora, como ocurrió en este expediente", indicó Beraldi, subrayando que la sentencia no tiene bases jurídicas sólidas. El abogado explicó que el recurso presentado ante la Corte Suprema apunta a corregir estos errores y garantizar que el juicio sea justo.

¿Imparcialidad en la Corte?

Beraldi también señaló que la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema podría verse comprometida, especialmente a raíz de la reciente declaración del presidente Javier Milei, quien afirmó que Cristina Kirchner "va a ir presa". En este contexto, el abogado insistió en que la recusación del juez García Mansilla era necesaria para garantizar la independencia del tribunal.

Una acusación "arbitraria"

Según Beraldi, la condena contra Cristina Kirchner se basa en una sentencia "absolutamente arbitraria". El abogado insistió en que la expresidenta es inocente de las imputaciones que se le han hecho y atribuyó el proceso judicial a los sectores que no perdonan las reformas impulsadas por la exmandataria durante su gestión.

El abogado también refutó versiones que afirman que la Corte Suprema rechaza estos recursos en todos los casos, indicando que hay al menos diez recursos más pendientes de resolución. "Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches, salvo que se trate de una operación política que nada tiene que ver con el derecho", afirmó.

Cristina Kirchner: "Nunca tiene miedo"

En cuanto a la posibilidad de que Cristina Kirchner enfrente una condena rápida, Beraldi fue tajante: "No existe ninguna posibilidad de que esto se resuelva de manera apresurada". Además, defendió la postura de la ex presidenta, destacando que "Cristina nunca tiene miedo". Según el abogado, la ex mandataria está convencida de su rol institucional y de las reformas que impulsó durante su mandato, las cuales, asegura, han generado resentimiento en ciertos sectores.

Para finalizar, Beraldi reiteró su confianza en la inocencia de Cristina Kirchner y acusó al sistema judicial de llevar adelante un proceso viciado de irregularidades. "Cristina está convencida de que este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas que ciertos sectores no le perdonan", concluyó el abogado.