-¿Los radicales se sienten participes del gobierno de Javier Milei?

Estamos con un montón de incertidumbres lógicas, pero como Foro de Intendentes Radicales tenemos un trabajo consolidado con mesas de articulación con intendentes de JXC. Hasta el momento no hemos tenido contacto con las autoridades nacionales, cada intendente va haciendo sus gestiones particulares. Estamos abriendo puertas y conociendo caminos que desconocíamos.

-Se habla de los primeros cien días de gobierno, de esa especie de luna de miel, pero Javier Milei hizo muy intensos su primer mes de gestión. Movió el escenario de forma tan brusca que sorprendió a propios y ajenos. ¿Qué sensación le da?

Le tocó el gran desafío de gobernar el país con una coalición nueva, sin tener representación de gobernadores ni intendentes, sin estructura política, lo cual le da ventajas pero también enormes desafíos. Requiere un gran consenso de los diputados y senadores para poder llevar adelante las leyes; va a tener que agudizar el dialogo para llevar adelante su proyecto político.

-Es un momento vertiginoso en cuanto a la economía, ¿cómo se vive en Trenque Lauquen? ¿cómo impacta en los vecinos?

Durante el año pasado con la escalada inflacionaria hemos visto una mayor demanda en áreas como Desarrollo Humano, pedidos de vecinos que ante no tenían necesidades y ahora su salario no les alcanza. Esto se agravó en los últimos meses con la devaluación y la inflación.

Estos cambios económicos nos afectan porque somos un municipio multiprestador de servicios. Transitamos esta etapa con mucha cautela, tomamos la decisión de achichar gastos, continuar las obras que estaban en marcha, pero decidimos no iniciar ninguna nueva hasta no tener un panorama más claro de cómo avanza todo.

Nuestra prioridad número 1 es sostener el funcionamiento del municipio para que los servicios no se vean resentidos y para que los trabajadores puedan cobrar sus sueldos. El ahorro económico que en algún momento logramos hoy se va diluyendo.

Hoy la gente no sé si está para resistir 15 años. La necesidad es palpable y está ahora en la calle. Hay que ver cómo incentivar la producción, cómo ser eficientes y cómo los vecinos pueden cumplir sus necesidades.

-Es un radical de 33 años que pertenece a un partido centenario. ¿Qué banderas, desde su parecer, debería seguir levantando la UCR?

Me toca ser uno de los intendentes más jóvenes de la Provincia y, por supuesto, tengo una mirada nueva sobre diferentes aspectos. Hay banderas históricas a las que no podemos renunciar como la educación pública, la salud y la autonomía municipal. Debemos seguir incentivando la bandera del trabajo, del esfuerzo y del sistema productivo. El radicalismo quiere un estado presente, no un estado gigante, y un mercado con ciertas restricciones para que se garanticen determinadas cosas.

-Intendente, en nombre de GRUPOLAPROVINCIA.COM le agradezco por recibirme en su despacho. ¿Le gustaría dejar un mensaje final?

Les agradezco a ustedes por la visita. Quisiera decirles a los vecinos que más allá de las adversidades vamos a seguir trabajando poniendo todo de nosotros, gestionando ante Provincia y Nación. Vamos a ser una oposición constructiva y responsable. Queremos asegurar la gobernabilidad, pero también marcar las cosas que hay que marcar.

Volvé a leer la primera parte de la entrevista a Francisco Recoulat