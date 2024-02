Entrevista GLP. Nelson Sombra: "Veo muy peligroso el formato que plantea Javier Milei"

-Nelson, hay una relación tensa entre el gobierno nacional y las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires que aporta más recursos de los que recibe. ¿Cómo ve posicionado al gobernador en la lucha por la coparticipación? ¿Cómo ve el tema como bonaerense?

Hay que dejar madurar el tema un poco más para que sean evidentes las dificultades que van a tener cada una de las provincias. Hay una parte de la sociedad que está en una burbuja esperando lo que va a pasar como si la propuesta de la gestión nacional fuera algo novedosa.

Me parece que la postura de La Libertad Avanza es un tanto osada, por llamarlo de alguna manera, al querer plantear un nuevo formato desconocido para la democracia argentina. Va a traer muchísimas complicaciones, no se puede cortar todo de un día para el otro.

Sin embargo, para mirar el lado positivo, este modelo creo que empuja y acelera los proyectos localistas. Hay que fortalecer los distritos y ponerlos a disposición de la provincia de Buenos Aires para poder acompañar el proceso del territorio bonaerense cada uno con sus cualidades.

El tema es que si el gobierno nacional incrementa la salud, la educación, el combustible pero no aumenta el salario, por más que tengamos un montón de ideas vamos a tener que atender en primera instancia la demanda social, la urgencia para comer.

Por eso, veo muy peligroso el formato que plantea Javier Milei que no deja ningún espacio para la democracia, para consensuar o acordar algunos puntos.

No creo que la gente haya votado para estar peor, no quiero pincharle el globo a nadie, pero me parece que lo que viene es atender la urgencia social inmediata. Lo que quiero pensar en términos positivos es que esto nos va a disparar cierta creatividad y vamos a buscar instrumentos nuevos hacia el futuro.

-Nelson, muchas gracias por recibir a GRUPOLAPROVINCIA.COM. ¿Desea agregar algo más sobre el cierre de la entrevista?

Agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir a visitar Azul. Sé que lo hacés con todos los distritos y es una muy buena oportunidad para nosotros, los intendentes, de mostrar un poco lo que nos pasa.

Me gustaría graficar una vez más el potencial enorme que tiene un distrito como Azul. Estoy seguro que va a empezar a desarrollarse porque hemos avanzado en ese sentido.

Quiero invitar al resto de los vecinos a que vengan a conocer la ciudad, a que vengan a charlar conmigo y también proponerles que se queden a vivir en nuestra ciudad porque es muy hermosa y con mucho por hacer.

