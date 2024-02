Jorge Macri, mucho viaje y poca gestión: "Necesitamos un jefe de gobierno presente", denuncian desde UP

-En un contexto económico delicado, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propuso aumentar el valor del subte a 757 pesos. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué opina de su gestión?

Creemos que Jorge Macri, como el resto de los gobernadores, debería asumir el compromiso con los porteños de defender los intereses más allá del apoyo político que su espacio le da al presidente Javier Milei. Y es defensa no la está haciendo.

El aumento del subte supera porcentualmente, incluso, la suba del colectivo determinada por el Estado. No tiene ningún tipo de justificación en una ciudad sin problemas presupuestarios que tiene que reordenar las prioridades para acompañar a los vecinos frente al embate del Ejecutivo nacional.

-Además, esta tarifa pasa a ser la más alta en dólares desde la convertibilidad.

Si, y hay que tener en cuenta que mucha gente combina el subte con algún otro medio de transporte y se le va a hacer difícil trasladarse para trabajar y estudiar. Jorge Macri tiene que discutir cómo acompañar a los ciudadanos frente al ajuste fenomenal del Estado y no sumarles más pesares y sufrimientos con estos aumentos.

El jefe de Gobierno no ha dicho nada sobre la defensa de la actividad cultural en la Ciudad; mientras el bolsillo de la gente se ve afectado por la suba del colectivo, él aumenta el subte; no hay respuestas al tema del dengue; le pedimos discutir el Código Urbanístico, asumió el compromiso en campaña, hasta ahora no nos convocó y hace unos días hubo un derrumbe con dos muertos en Caballito por las construcciones desenfrenadas y los problemas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Estamos preocupados porque no se está conectando con el momento tan difícil que vive la gente. La ciudad tiene problemas, los porteños tienen problemas y necesitamos un jefe de gobierno que se ponga al frente…

-Un jefe de gobierno que esté presente porque Jorge Macri estuvo de viaje prácticamente desde que asumió.

Exactamente, necesitamos que esté trabajando en estos problemas que se van multiplicando. Hoy vemos que gobernadores radicales, peronistas y de Juntos por el Cambio están debatiendo en la mesa nacional mientras Jorge Macri está ausente.