–Recuerdo que hace un año y medio, desde la consultora, presentaron un informe donde mostraban la imagen muy alta que tenía a nivel país Javier Milei, en un contexto, quizá, en que se pensaba que era un economista mediático, fuertemente centrado en el ámbito porteño. Ustedes justificaron esto y dieron a conocer la buena imagen de Milei. Ahora, ya como presidente, la cosa cambió. De acuerdo al último sondeo que ustedes realizaron, principalmente centrándose en el conurbano bonaerense, llama la atención el dato de la imagen negativa del Presidente de la Nación. Comentame un poco, por favor, algunos de los datos clave de este último informe.

Como bien decías, una tendencia que venimos viendo en el último tiempo. Hace una semana presentamos un informe un poco más global, a nivel país, en donde veíamos una caída en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este caso nos centramos específicamente en 24 municipios del Gran Buenos Aires, en donde hemos medido entre 600 y 680 casos en cada uno de los municipios, y nos encontramos con una caída importante en todos los distritos medidos. En términos numéricos estamos hablando de una caída de entre el 4 y el 8%, siendo Moreno el municipio donde más ha caído. Y solamente en tres de los 24 municipios tiene una imagen positiva superior a la negativa. Esto quiere decir que tiene un diferencial de imagen positiva solamente en tres de los 24, municipios que son Tigre, San Isidro y Vicente López. Podríamos decir que, si bien que Tigre sorprende, son los municipios más afines y donde generalmente termina teniendo una imagen positiva más alta. En el resto de los municipios su imagen negativa supera la positiva.

Estamos hablando de una imagen negativa que ronda más de los 50 puntos y una positiva que está entre los 44 y los 45 puntos. En los tres en donde esto es distinto, en Tigre tiene un 52% de imagen positiva, en San Isidro un 51,8 y en Vicente López un 49,5. El resto de los municipios sí presenta una caída respecto a diciembre, que fue el mes anterior en que nosotros hemos medido, que ronda entre el 8 y el 4 por ciento.

Viéndolo a nivel global, se refleja un poco esta caída de entre 4 y 6 puntos a nivel país, en uno de los distritos donde se le vuelve más difícil a Javier Milei. El conurbano no es uno de los distritos más afines que puede llegar a tener el Presidente.

–Sí, sin duda, es una de las zonas más calientes del país, ¿no? Yo decía que llamaban la atención estos datos y en realidad me lo replanteo y no sé si llama la atención esta imagen negativa al Presidente en este contexto donde la pobreza supera el 50%, donde cada vez hay menos fuentes laborales. Pero por lo general la “luna de miel” son los primeros cien días de los gobiernos. ¿Se acabó la luna de miel de Javier Milei?

Yo creo que son números que son para llamar la atención al oficialismo, pero, de todas maneras, ojo que con las medidas que vienen tomando estos números podrían ser mucho peores. Incluso viéndolo a nivel de las provincias, la caída podría haber sido mucho peor. Estamos hablando de que en términos de imagen a nivel país, Javier Milei estaría cayendo entre un 3 y un 4 por ciento. Si tenemos en cuenta todo lo que ha pasado en estos dos meses, con incluso una derrota de la ley ómnibus en el Congreso que podría haber pagado muy cara, o distintos aspectos que hoy se vienen viendo, como las dudas por el precio del transporte en el interior, yo creo que Javier Milei correría el riesgo de aun más de esta pérdida de puntos que hoy vemos, ¿no? Incluso creo que esta luna de miel de que hablábamos ha servido para amortiguar esa caída. Si esto pasara en otro momento de la gestión, probablemente la caída en términos porcentuales podría ser mucho mayor, porque la sociedad empieza a ver un desgaste económico de los últimos tiempos, no de solamente estos dos meses, que empieza a impactar en la imagen del Presidente.

Y sobre todo, me parece uno de los factores fundamentales que el votante de Javier Milei (no hablo de ese 30% que lo votó siempre, que lo votó en las PASO, que lo votó en las generales, que ese es su núcleo duro, sino aquellos votantes que fueron llegando después, y me parece que es importante reconocer esa composición de la imagen de Javier Milei) se empieza a desgastar. Y se empieza a desgastar porque no ven algún cambio de todo lo que se planteó en el corto plazo, ¿no? Parece que esos cambios empiezan a dilatarse y el tiempo empieza a jugarle en contra al Presidente.

–¿Pudo haberle jugado en contra también este principio de alianza o coqueteo con el PRO y la posibilidad de llegar a una alianza formal, tácita, en el Congreso de la Nación?

Yo no creo que hoy sea el principal factor o el factor fundamental en la caída de la imagen. Porque incluso, si volvemos a repasar la composición de esta imagen, esto serviría para fortalecer y para cumplir con ese votante que llegó desde Juntos por el Cambio, que es un 20% de votantes, un núcleo de votantes importante dentro de la base de votantes de Milei. Sí puede producir un desgaste en el 30%, pero entendemos que este núcleo duro en los primeros años no va a sufrir un desgaste en términos de imagen: es el sector que sigue acompañando. Sí quizá en otros sectores, por ejemplo, los votantes que pueden haber llegado desde Juan Schiaretti o desde otras fuerzas mucho más blandas. Ahí sí empieza a haber un desgaste importante, sobre todo con lo que pasa en el interior provincial. Hoy repasábamos los números del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los números del Gran Buenos Aires, y fíjate que la caída no es tan grande.

Incluso manteniendo algunos subsidios: si bien hubo aumentos en algunos sectores, hoy algunos subsidios se siguen manteniendo. Si esto no fuera así, estaríamos hablando de números muy bajos para Javier Milei, que ahí sí tendría que replantear su estrategia y quizá empezar a pensar en, por ejemplo, este tipo de alianzas con el PRO o con el propio Mauricio Macri para lograr tener una estabilidad mucho mayor. Hoy los números le permiten ver si esas negociaciones se van dando o no y pensando también que en poco más de un año y medio están las elecciones de medio término, y va a ser fundamental para su gobierno.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–El dato que se conoció en las últimas horas, el de la pobreza, también es realmente abrumador. Más del 50% de la población está bajo la línea de la pobreza, y desde la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtieron que este número puede incluso llegar hasta el 70% dentro de algunas semanas. Me imagino que esto impactará aun peor en la imagen presidencial.

Totalmente. Incluso estamos hablando de números que vienen atrasados, digamos, casi un mes, en términos de lo que se proyecta y en relación a lo que puede llegar a pasar. Y se entiende que ese número puede llegar a rozar el 70% en las próximas mediciones, respecto a lo que van a ser los aumentos de precios en el próximo tiempo. Y, obviamente, el factor económico era una de las principales esperanzas que tenía el votante de Javier Milei, ¿no? La esperanza era la modificación del factor económico. Y la verdad es que en estos primeros dos meses, si bien es muy poco tiempo, el votante no ve una modificación de estos factores. Si bien hay muchos de los votantes que piensan que los cambios se van a ver a futuro y que el país va por un camino correcto, hay otro grupo de votantes que considera que quizá el camino no es el correcto y que las modificaciones no se vienen dando como lo esperaban. Y esto hace que la caída de Javier Milei sea generalizada y en muchos distritos.

Se entiende que podría haber sido mucho peor. Hoy distintos factores hacen que esto sea amortiguado y que siga teniendo una muy buena imagen en muchos distritos. Si bien hay una caída en Córdoba de casi seis puntos, sigue manteniendo una imagen positiva superior al 66%. Hay distritos, sobre todo en la franja central del país, en que sigue teniendo su apoyo. Hoy estamos hablando de Gran Buenos Aires, que es un distrito complejo, que siempre lo fue en términos electorales para Javier Milei, donde obviamente, con todos estos factores y con estos números de pobreza, hace que se problematice mucho más la situación, y quizá en una próxima medición esta imagen negativa podría llegar a subir.