Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la administración de Nahuel Mittelbach acumula más escándalos que logros. Electo en 2023 bajo la bandera de Juntos, el joven intendente radical no logra despegar y enfrenta duras denuncias por corrupción, falta de obras y el impacto de la tragedia de Blaquier, donde seis trabajadores murieron asfixiados por gases tóxicos en un pozo cloacal en marzo de 2024. En este caso, el mandatario local y la directora de Obras Públicas deberán afrontar un juicio oral tras ser imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "homicidio culposo", respectivamente.

En esta oportunidad, entrevistamos a Hugo Bas, concejal de Unión por la Patria, quien aseguró que la gestión de Mittelbach "es nociva" para los vecinos.



- Meses atrás, su compañero de espacio, Marcos Shanahan, le dijo a este medio que el gobierno de Nahuel Mittelbach se llevaría el título del "más corrupto de la historia". ¿Comparte esta definición? ¿Cómo evalúa su mandato?

Calificaría al distrito de Florentino Ameghino como nocivo. En él se combinan, entre otras cosas, la desidia y la falta de acción. Tengo que decirlo de forma sincera y dolorosa: este gobierno es nocivo porque le genera daño a los vecinos.

- ¿Dónde nota el daño o la desidia de la gestión?

Desde nuestro lugar de trabajo diario tratamos de mejorar las prioridades y las necesidades más urgentes. Hay un viejo refrán que dice "lo que importa es la salud", y, lamentablemente, esa es el área que peor funciona. La situación en la salud es deplorable. Hay muchas necesidades insatisfechas, lo que deja a los vecinos desamparados frente al dolor y el sufrimiento.

- ¿La deficiencia se nota en insumos, infraestructura, equipamiento o personal?

La infraestructura no es la principal crítica, ya que la Provincia ha invertido para que el hospital crezca. El problema está en cómo se ha manejado esa inversión. Hace más de dos años, el gobierno bonaerense otorgó casi 19 millones de pesos al municipio, que, al ajustarse a la inflación de hoy, es una suma importante. Sin embargo, ¿qué se hizo con ese dinero? Se remodeló la fachada del hospital, es decir, se priorizó lo estético sobre lo funcional. Por ejemplo, no tenemos una terapia intensiva, algo básico que todo hospital debería tener. Si bien se realizó una inversión en infraestructura, no se destinó a lo que realmente importa: salvar vidas. No se invirtió en equipamiento necesario, como una terapia intensiva, que sin duda es una de las mayores necesidades del hospital.

Nahuel Mittelbach y su antecesor, Calixto Tellechea.

- En cuanto a las necesidades y prioridades, ¿cómo califica los logros en vivienda de este gobierno?

¿Sabés cuántas viviendas se construyeron en Ameghino durante los últimos diez años, bajo las gestiones de Tellechea y Mittelbach? Solo ocho y, lamentablemente, fueron mal asignadas. No quiero atacar a las personas que las recibieron, ya que tenían derecho, pero hubo irregularidades en el proceso. Se reabrió la inscripción el día del sorteo, lo que permitió que nuevas familias se inscribieran. El problema es que, debido al sistema de asignación por orden alfabético, las familias que ya llevaban más tiempo esperando se vieron desplazadas.

El proceso fue injusto porque no se respetó la antigüedad en la inscripción, ni las prioridades de las familias más necesitadas, como aquellas con niños pequeños. Entonces, no solo la cantidad fue insuficiente, sino que también la distribución de esas viviendas fue inadecuada.

Mittelbach y la subsecretaria de Obras Públicas, María Luz Foresi, serán juzgados por la muerte de seis obreros en un pozo de Blaquier.

- ¿Qué opina de la obra pública realizada en el municipio en los últimos años?

La obra pública está totalmente ausente. En diez años lo único que hicieron fue colocar macetas por 9 millones de pesos para embellecer el centro de la ciudad. Mientras tanto, el hospital sigue sin tener lo básico, como un mamógrafo, lo que deja a muchas mujeres sin acceso a controles médicos. Por eso, reitero que es un gobierno nocivo porque deja de lado cuestiones esenciales como la vivienda, la salud y la educación.