–Se cumplieron recientemente seis meses del gobierno nacional de Javier Milei y me gustaría conocer, a nivel local, cómo impactan sus políticas.

El impacto a nivel local seguramente es el mismo que se da en todo el país. La diferencia, y no justamente favorable para el distrito de Florentino Ameghino (no solo desde nuestra mirada, porque por ahí se analiza que esto es una opinión y en realidad es un análisis que hace, y en alguna medida sufre también, el vecino de Florentino Ameghino) es que hay una gestión municipal muy pobre, si uno enumera lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años y no solamente en los últimos seis meses.

Ha sido nula la obra pública. Es muy poco lo que propone el Estado en beneficio y a favor de los vecinos de Ameghino, en todas las áreas del municipio. Sumado a lo que hoy genera de manera negativa también el gobierno nacional, sin duda alguna lo que hace es agravar lo que sucede en todo el país.

Este es el análisis que nosotros hacemos de lo que hoy está ocurriendo en Florentino Ameghino, donde no hay prácticamente posibilidades para los más jóvenes, donde no hay alternativas para los que no tienen trabajo; al contrario, se acentúa lo que sucede en el nivel nacional.

–Entonces ¿no hay reacción por parte del Ejecutivo municipal, comandado por Nahuel Mittelbach, con respecto a esta situación que se derrama desde Nación?

Exactamente. En esas pocas palabras vos sintetizás lo que sentimos, decimos, analizamos y padecemos en alguna manera los habitantes de Florentino Ameghino, ni más ni menos que es lo que está ocurriendo hoy en Florentino Ameghino.

–¿La gestión de Mittelbach es una continuidad política de Calixto Tellechea o ha modificado algo la gestión local?

No, no modificó nada. Todo lo contrario. Teníamos una gran expectativa porque todos sabemos la impronta que a veces la juventud trae. Estamos hablando de un Calixto Tellechea que llegaba al municipio después de una recorrida política que se iniciaba muchísimos años atrás, después de haber transitado una larga carrera política, que había abandonado y regresa, justamente, en el momento que gana en el 2015.

Todos sabemos la pobreza que tuvo la gestión de Calixto Tellechea. La expectativa era que esta impronta de la juventud de Nahuel Mittelbach generara un cambio en la gestión y que, lógicamente, le imprimiera eso que nunca tuvo Calixto: mucha acción. Bueno, no es lo que ocurrió. No solo que no pasó, sino que son actitudes, acciones y estilos muy parecidos al de Calixto, pero no hizo más que acentuar lo malo de Calixto y quizá ni siquiera sostuvo lo bueno que uno podría en algún momento rescatar de Calixto.

Yo quiero destacarte, por ejemplo, que venimos estos días a ser noticia en la provincia de Buenos Aires porque los dos, tanto Tellechea como Mittelbach, han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, con sanciones económicas y además con un llamado de atención, con una amonestación. Es prácticamente una amarilla que le ha sacado el Tribunal de Cuentas a Mittelbach, lo que claramente pone muy en duda la honestidad y la transparencia de esta gestión.

El Tribunal de Cuentas, en estos últimos días, sancionó a los dos intendentes, Tellechea y Mittelbach, por no presentar la totalidad de las invitaciones a los proveedores, la falta de transparencia (y con dudas que todavía, claro, quedan por revelarse), fallas en las auditorías de la planta permanente y tener exceso de trabajadores en la planta temporal del personal municipal.

Es decir que, además, hay un descuido y hay un abandono del empleado municipal, porque no cumplen con lo que dice la ley. Recordemos que desde el 2015 (lo que se comenzó a aplicar en el 2016, en un momento de muchos cambios políticos) ningún empleado municipal puede, después del año, quedar como temporal: tiene que pasar inmediatamente (cumpliendo con la ley) a planta permanente. Bueno, es lo que no hacen. En realidad, lo que hacen es jornalizarlos: los tienen con contratos que renuevan mes a mes, los tienen rehenes y cautivos, con un sueldo muy bajo, pero además callados y en silencio, porque los amenazan permanentemente con no renovarles el contrato.

Así que lo que ha hecho es darle continuidad, pero incluso profundizar lo que uno manifestaba como negativo.

–Me gustaría conocer qué le dicen los vecinos cuando usted recorre los barrios de la ciudad, con qué reclamos se encuentra hacia la gestión.

Mirá, en principio, la queja, porque también y lamentablemente es una realidad, por cuánto aumentan los impuestos en Florentino Ameghino.

Es decir, hay mucha efectividad de parte del gobierno municipal cada vez que tenemos que, en el inicio de un año o cuando está terminando un año, al armar el presupuesto del año siguiente, ajustar los incrementos de los impuestos, tanto de los que tienen que ver con la parte urbana como así también con lo agropecuario. Y lo cierto es que no pasa lo mismo, por ejemplo, con la manera en que se devuelve esto. Es decir, los servicios son muy malos.

Cuando hablamos de la recolección de basura, de la limpieza de la ciudad, del mantenimiento de las calles de tierra, del mantenimiento de los caminos vecinales; cuando hablamos del mantenimiento, que no existe directamente, de las calles de asfalto: están totalmente detonadas. La verdad que es muy preocupante para todos, porque está lleno de pozos, pozos realmente muy grandes, con grietas importantes; lomos de burro que se han roto; autos que rompen en algunos casos las cubiertas con los cordones que se han roto y ni siquiera se recoge el pedazo de cordón que a lo mejor quedó sobre la calle, mucho menos arreglar el tramo que se rompió.

Y así uno podría enumerar un montón de cosas que hacen que no se devuelva al vecino lo que paga con impuestos.

Ni hablar de la seguridad, ¿no? Cuando te cobran la tasa de seguridad e higiene. En verdad, la seguridad por estos días es, creo, uno de los hechos más importantes y más anormales que sufrimos en Ameghino.

–En lo que describe, Hugo, noto una gestión que abandonó a los vecinos a su suerte.

Exactamente. Yo siempre digo que es como que quedó puesto con un automático y que todo sigue sin ningún tipo de intervención, ni esmero, ni participación del intendente y su gabinete. Es una gestión extremadamente pobre.

Para que te des una idea, cuando yo te digo que no hay obra pública, en verdad es porque no la hay. Este año lo único que se incluyó en el presupuesto, y que además no correspondería porque no se puede considerar una obra pública, es la construcción de 54 nichos. Que son nichos que, además, los van pagando los familiares de aquellas personas que, lamentablemente, fallecen. Es decir, es una inversión inicial que hace el municipio, pero inmediatamente la pagan los familiares de las personas que fallecen.

Esa es (y es literal, no es algo figurativo, es real) la única obra pública prevista para todo este año: son 54 nichos a construir en el cementerio de la ciudad de Ameghino.

En nueve años de gestión, desde que en el 2015 empezó Tellechea hasta el día de hoy, se hicieron solamente ocho viviendas. Esto es lo que podemos enumerar en cuanto a obra pública.

Las pocas cuadras de asfalto, que fueron once, construidas el año pasado, en realidad fueron una inversión del gobierno de la provincia. La verdad es que (Axel) Kicillof ha tenido para nosotros una mirada muy generosa y además muy federal, como lo hace con los 135 municipios. Once cuadras de asfalto y algunas cuadras de cordón cuneta que forman parte, en realidad, de los fondos que destinan de manera coparticipable a los municipios.

Y en algunos casos, como pasa, por ejemplo, con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y algún otro, cada intendente elige en qué va a invertir ese dinero que le llega. Bueno, la elección de este intendente fue once cuadras de asfalto y algunas cuadras de cordón cuneta. Que incluso después tuvieron (y acá sí, con mucha generosidad, porque lo hizo como un aporte extra) para sumarle al cordón cuneta 20 millones más del gobernador, para que se puedan realizar algunas cuadras más.

Después, realmente, en obra pública no tenemos absolutamente nada. Y con una emergencia sanitaria que hace que realmente pongan en riesgo la atención hospitalaria, que pongan en riesgo la vida de muchos vecinos, porque, lamentablemente, el hospital municipal no funciona como corresponde. No tenemos terapia intensiva. No tenemos un mamógrafo, porque al que había habría que hacerle algunas modificaciones, porque quedó viejo. Hay que digitalizarlo, que es una inversión mínima. Además, agravado porque en Ameghino no tenemos una alternativa privada: el hospital público es el único centro de salud que tenemos en toda la ciudad. Bueno, no tiene mamógrafo. Y las mujeres que necesitan hacerse un control, o lo que es peor, porque ya tienen algún diagnóstico malo, tienen que hacérselo fuera de la ciudad. Y además, tener la posibilidad económica, el dinero, el tiempo, el vehículo para poder ir a otra ciudad porque, si no, no se pueden hacer los controles.