Entrevista GLP. Valentín Miranda: “Esta crisis de IOMA no tiene precedentes”

-Diputado, hay mucha incertidumbre por la falla en la atención de IOMA. ¿Qué está pasando con el funcionamiento de la obra social y cómo se llegó a este punto?

Es una pregunta que nosotros también nos hacemos y se la hacemos al gobernador Axel Kicillof y al presidente de la obra social, Homero Giles. IOMA no ha funcionado de la mejor manera en los últimos años, pero la crisis que estamos pasando durante estos días no tiene precedentes: cortes de prestaciones y especialidades, baja de centros de atención médica en algunos puntos de la Provincia, disminución de la cobertura de medicamentos, falta de pagos a las farmacias y demoras en la entrega de insumos urgentes. Una situación realmente compleja.

Giles estuvo en la Cámara de Diputados reunido con los bloques, hizo alusión a la situación económica y a la devaluación que, por supuesto, son puntos a tener presente pero creemos que no hubo un manejo eficiente de los recursos.

Más allá de todo, presentamos informes para saber por qué se llegó a esta situación que, evidentemente, fue por una mala administración, lo más importante es ver cómo salimos adelante porque los vecinos de la Provincia que tienen problemas de salud no pueden seguir esperando. IOMA es una de las obras sociales más importantes del país y es clave para la salud bonaerense.

-Un legislador de la oposición que participó de la reunión con Giles señaló que si bien hizo un buen diagnóstico, técnico, con soluciones a mediano y largo plazo el problema es que IOMA hoy no tiene un plan de urgencia. ¿Coincide en esto?

Si bien hay un buen análisis de la situación y de los problemas, no hay claridad sobre cómo se va a salir. Sabemos que IOMA recibe el aporte de 2.800.000 afiliados por mes, no tiene autarquía y sus recursos pasan por el Ministerio de Economía. Queremos que todos los recursos que son de IOMA vayan a IOMA.

-En la reunión surgió un acuerdo para conformar una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los legisladores para abordar las propuestas y acercar soluciones a la obra social. ¿Cómo avanza este tema?

Sí, nuestra predisposición es absoluta para solucionar el tema. Acá no hay banderías políticas, acá hay vecinos de nuestros distritos que nos tocan las puertas desesperados porque no les llegó la prótesis o no pueden cubrir los medicamentos. La urgencia hay que resolverla.

En mis primeros cuatro años recibí reclamos permanentes por el funcionamiento de IOMA, pero el problema se profundizó. Tratamos de hacer gestiones, pero no siempre obtuvimos respuestas del Ejecutivo.