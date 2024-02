–Intendente, en el hospital faltan médicos. Es una problemática que tienen todos los municipios. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿No hay médicos? ¿No se les puede pagar lo que ellos pretenden?

Nosotros entramos el 11 de diciembre. El 10 fue domingo. El 11 me siento por primera vez acá y viene el director del hospital y me dice: “Intendente, hace tres días que no hay anestesista en nuestro hospital”. Bueno, llamo al intendente vecino: “¿Tenés anestesista?” “No, mirá, son re escasos.” Y ahí me di cuenta de que realmente no hay muchos profesionales de esta especialidad. Y ahí te das cuenta de que es un recurso muy escaso. Creo que también tenemos que trabajar en ver la posibilidad de generar recursos. En nuestro caso, empezamos a ver qué ciudadano de Arrecifes está estudiando medicina para, cuando termine los estudios, tratar de que venga a la ciudad. Porque creo que si nosotros no preparamos, si no pensamos en generar profesionales para que después vengan a nuestra ciudad a trabajar, a futuro vamos a tener una gran necesidad. Y hay especialidades puntuales en las que se ve que hay una escasez: pediatría, médicos clínicos...

–Un problema que no se soluciona de la noche a la mañana.

Y en gran parte tenés razón: a lo mejor los salarios son los que uno puede pagar y no los que el médico debe cobrar, entonces también hay una disparidad ahí contra, a lo mejor, los hospitales provinciales, donde a lo mejor el salario es mayor, o lo que en la actividad privada puede generar ese médico. Entonces, eso hace también que el médico piense a la hora de ir a trabajar a un hospital público y, sobre todo, municipal.

A pesar de eso, hemos convencido, hemos trabajado con varios médicos que están viniendo. De hecho, se sumaron dos médicos de Capital Federal, médicos clínicos que están viniendo día por medio a hacer guardia y a hacer el sector de internación. Eso también es un gran trabajo y una gestión permanente: llamar, conectarse...

–Fernando, ha hablado de gestionar. ¿Estuvo por los pasillos de La Plata? ¿Pudo concretar reuniones? ¿Con quién se vio? ¿Cómo le fue?

Me he reunido hasta ahora con (Gabriel) Katopodis, de Infraestructura. La verdad que hemos tenido una muy buena recepción. Hemos puesto sobre la mesa las inquietudes. A pesar de los pocos días que llevaba en ese momento cuando yo estuve con él, y él también en ese cargo, y de que la Provincia sabe que va a ser un año difícil en lo económico, nos dio total apoyo y la comunicación permanente. Y eso debo destacar tanto de Katopodis como de Carlos Bianco y hasta el mismo (Axel) Kicillof, a quien me encontré ocasionalmente y estuvimos intercambiando un par de palabras.

La verdad que tener ese acompañamiento, para un intendente, y más en mi caso, nuevo, es fundamental que la Provincia esté en conocimiento y preste el acompañamiento. Obviamente, lo económico es fundamental, pero llamar por teléfono y que te atiendan también es fundamental para el inicio de una gestión. Porque hay cosas que se resuelven con dinero y otras con un llamado: destrabar una internación, destrabar un traslado, destrabar una obra que está paralizada en una oficina, y eso también es fundamental para un intendente de una ciudad de 30.000 habitantes.

–Lo llevo al plano político, Fernando. En este sentido, es un intendente que llega de la mano de Juntos por el Cambio (JxC). ¿Cómo está JxC hoy y qué opinión le merece esta posible integración de gente del PRO al gobierno de (Javier) Milei?

Yo creo que son épocas de consenso, épocas de acuerdo, épocas donde hay que dejar de lado ciertas mezquindades políticas y empezar a trabajar de una vez por todas por el bienestar de los ciudadanos.

Acá muchas veces se ha priorizado lo político, se ha encaminado lo político y se ha descuidado al ciudadano. Y eso lo vemos día a día. Yo creo que hay que dejar eso de lado, y si un dirigente nuestro, del PRO (o de cualquier otro partido, pero hablando del PRO, que es el partido que yo integro), son cuadros fundamentales, son cuadros necesarios, y me parece excelente que estén ocupando cargos, porque creo que nos va a hacer bien a la política que distintos partidos integren un gobierno; dejar de lado las mezquindades políticas y empezar a trabajar por el ciudadano.

En nuestro caso, y haciendo mención a quien me acompañaba a mí en el tercer lugar de la lista, tengo la suerte de que hoy esté integrando el gobierno nacional, en la Dirección de Ganadería Porcina. Para mí es una satisfacción que la persona que me acompañó en la lista de concejales hoy ya esté ocupando un cargo nacional, porque eso nos permitió acceder a distintas áreas del gobierno nacional, como el Senasa, un montón de actividades que pudimos hacer desde el municipio, que al tener un nexo, al tener un dirigente nuestro, de Arrecifes, integrando el Ejecutivo nacional, nos habilitó un montón de cuestiones que son buenas y hacen bien al interior, para poder también estar cerca, ya sea de Nación o de Provincia.

Creo que es fundamental integrar. Hay que integrar, hay que consensuar, hay que dejar de lado las mezquindades políticas, obviamente, mientras los ideales y los objetivos sean medianamente los mismos. Creo que los que conformamos JxC, pero en principio el PRO, y en este acuerdo amplio que también creo que se va a terminar dando con La Libertad Avanza (LLA), es tener en la meta el bienestar de cada uno de los ciudadanos de la Nación, de la provincia y, obviamente, de la ciudad.

–Mucho se analiza que, si a Milei le va mal con el PRO adentro, se hunde el barco Titanic y todos terminan ahogados; ahora, si le va bien, el PRO puede quedar algo así como mutado y absorbido dentro de LLA. El gran temor, en estos días de tanto análisis, por si aumenta o no esta integración. ¿Qué piensa al respecto?

Yo estoy convencido de que hay que integrar, de que hay que trabajar en conjunto, de que hay que acompañar las leyes necesarias, como se vino trabajando. Yo integro el espacio de Cristian Ritondo y creo que ha sido un luchador y un permanente trabajador para que ese acuerdo se pueda consensuar desde la Cámara y poder llegar a obtener, ya sea la ley ómnibus o todas las leyes que se presenten a futuro.

Poder dar ese consenso permanente para poder brindarle al ciudadano que la está pasando realmente mal, ya sea jubilado, empleado estatal, empleado privado, empresa... creo que toda la sociedad en general la está pasando mal. Y creo que si le va bien a Milei, como dijiste, nosotros tenemos que estar, porque creo que si le va bien a Milei, le va bien al pueblo argentino, y creo que nosotros tenemos que ser parte de que al pueblo argentino le vaya bien.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Llevo más de dos décadas reivindicando la función del intendente, porque entiendo que es, como siempre se dice, el que está en la primera trinchera, al que le tocan primero el timbre, el que la ve de cerca. ¿Cómo está hoy el termómetro de la sociedad en esto de entender cómo está la tolerancia ante tanta frustración económica, entre otras cosas?

Como te decía recién, Arrecifes es una ciudad de 30.000 habitantes, una ciudad agrícola-ganadera, a lo mejor, por la ubicación geográfica. Hay necesidades: necesidades habitacionales, necesidades laborales... pero, a pesar de eso, todavía la gente tiene un grado de esperanza en que esto se reencauce, o por lo menos que baje la inflación. Creo que con este índice de inflación es insostenible cualquier economía. Porque yo lo veo. Hoy a la mañana atendí a diez personas por problemas habitacionales, porque los alquileres hasta se triplicaron. Gente que pagaba 70, 80, 100.000 y se les fue a 300.000. Con un sueldo de 200, 250.000 y en negro, es imposible que la gente pueda seguir alquilando. Entonces creo que ahí es donde tenemos que estar rápido.

Creo que, como vos bien decís, el intendente es el primero. Porque yo vivo a cuatro cuadras de acá, ando todo el día en el pueblo, y la gente te hace saber eso. Apostamos, apoyamos, tenemos paciencia, pero hay que hacer algo urgente porque nos estamos quedando atrás. Porque antes la platita te alcanzaba para una cosa; ahora ya te alcanza para menos. Tengamos en cuenta que en unos días empiezan las clases. En los útiles se triplicó el precio también. Una resma de hojas vale una fortuna.

Está muy complicado. Pero creo que a pesar de eso, o por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Arrecifes, tienen esa paciencia todavía de esperar, de ser cautelosos, a ver si esto se reencauza. Si ya en febrero la inflación, como pronostican todos los economistas, empieza a ceder, creo que eso va a ser muy bueno, que podamos revertir esa situación.