-Se habla mucho de la coparticipación nacional y provincial, se empezó a hablar de unitarios y federales. ¿Cómo analiza el estado anímico de los vecinos y de sus gobernantes?

Primero, me parece que la política tiene que tener prudencia sin perder la capacidad de acción. Una pelea sabés cómo empieza, pero no cómo termina. Hay que corregir las variables macroeconómicas sin dejar de atender cuestiones que tienen que ver con la capacidad de vida de los vecinos, seguir invirtiendo en obra pública, en salud y en educación, en desarrollo para las provincias y los municipios.

En un cementerio no hay inflación y hoy estamos teniendo un cementerio de pymes, de comercios, de obra pública, del empleo registrado. Eso es frustrante para la comunidad.

-Usó la palabra frustración y hoy vemos a una Argentina que recién, desde su fundación, está buscando su camino, su modelo de país, si es más estado o menos estado, si es por derecha o por izquierda. Venimos lento.

Uno ve a los políticos haciendo medios, a los medios haciendo justicia y a la justicia haciendo política. Cada uno tiene que ocupar su lugar en la palmera y respetarlo. Veo a diputados y senadores de larga trayectoria manifestando “la política somos nosotros” y eso también hace un poco mal. Los políticos tienen que salir un poco más de Capital Federal, del palacio y representar a la gente de carne y hueso.

-¿Considera que cuando la gente votó por un cambio eligió esto o Javier Milei está sorprendiendo a propios y ajenos?

Milei dijo lo que iba a hacer. Dejó muy claro que el ajuste del FMI era liviano a comparación del suyo. Sin embargo, sus respuestas son espasmódicas, esquizofrénicas, porque si no te fue bien con un proyecto de ley no te la podés agarrar con la gente. Venía con el mandato electoral de que el ajuste lo iba a pagar la casta y hoy lo están pagando los vecinos.

-¿Cómo se siente eso en Suipacha? ¿Suena más el timbre del municipio en busca de ayuda?

El pedido de comida se duplicó, los que retiraban alimentos una vez por mes ahora vienen más seguido. Todos los domingos a las 9 voy a una panadería a comprar para desayunar, era casi un encuentro social de 10 o 15 personas, el otro día éramos tres comprando lo justo.

La gente, como en el Juego de la Oca, retrocede casilleros, se está ajustando, apretando muchísimo, y no hay fondo de olla para seguir rascando.

Las formas de ajuste implican subir el costo de vida, lo que genera, por ejemplo, que un trabajador municipal tenga que hacer horas extras para sobrellevar su ritmo de vida.

La gente no da más y no le encuentra la vuelta. Es una mecha corta que en algún momento se enciende. En el 2001 no había inflación, hubo gente harta, por eso la macro tiene que cerrar con personas de carne y hueso que estén alcanzadas por las medidas. Nunca sucedió en Argentina un plan de ajuste tan brutal que no tenga ni una medida paliativa que genere un colchón de contención.

