–Interior, pero relativamente cerca del conurbano, con las problemáticas que eso trae también, ¿no? Me imagino que el ámbito de la seguridad debe ser una preocupación permanente.

Sí, Zárate dejó ya hace un tiempo de ser ese pueblo del interior para ser una ciudad, ya cada vez más cerca del conurbano, y ya tiene los problemas del conurbano. Tiene las ventajas de estar cerca, tiene las dificultades de estar cerca de las grandes urbanizaciones, y cada vez somos más una ciudad: ya tenemos 140.000 habitantes en el municipio, cada vez crecemos más y vamos dejando nuestra identidad de pueblo del interior para ser una ciudad del conurbano.

–Me imagino que están trabajando en eso, fortaleciendo el tema de la seguridad, dándole musculatura. ¿Qué proyectos hay?

Nosotros arrancamos muy firmes con que el gran problema que tiene el vecino de Zárate, como también de los municipios cercanos más para el lado de Capital, es la inseguridad. Hicimos una apuesta muy fuerte. Ya vamos comprando trece móviles para seguridad; incorporamos más de 40 agentes de calle en la provisión urbana; estamos sumando policías de la provincia de Buenos Aires como adicional; estamos integrando el 911 dentro del centro de monitoreo; estamos planificando un nuevo centro de monitoreo. O sea, la agenda de seguridad es primordial. Todos los esfuerzos tienen que estar volcados ahí, conjuntamente con no desatender la obra pública básica y necesaria del día a día. Pero lo primero que tenemos que lograr es que el vecino viva tranquilo. No hay nada que te dé más satisfacción que vivir tranquilo y es para lo que todos los días luchamos. Es difícil, es un contexto difícil. Venimos de épocas donde el municipio no invertía en prevención de seguridad. Nosotros entramos y todo el municipio tenía tres móviles de prevención urbana (PU) andando; hoy ya tenemos 18. Se tienen que incorporar cinco más ya comprados. El resto va a Defensa Civil, que es parte de la prevención y no estaba armada. Estamos consolidando Defensa Civil acá. O sea, un montón de cosas que hicimos en menos de tres meses, con una gran inversión. Todos los días tenemos que reforzar el trabajo en seguridad.

–Recién mencionó la expresión “obra pública”. Desde Nación dicen: “No hay plata, se frena la obra pública”; desde Provincia manifiestan que sí se va a continuar con la obra pública. Con respecto a Provincia o a Nación, ¿qué cosas están avanzando en ese sentido?

Desde Nación toda la obra pública iniciada tuvo que ser suspendida para no cancelarla (todavía técnicamente está suspendida), para mantener el contrato de la licitación vigente a la espera de Nación. Nación no ha girado ningún tipo de fondo para esas obras. Todavía tenemos desembolsos por cobrar de anticipos que ha hecho el municipio y no los cobró. Después, por parte de Provincia, hay una gran obra en materia de agua que es con fondos provinciales, ejecutada, proyectada y dirigida por Provincia. El municipio no interviene. Yo fui a pedir que se continúe, porque se empezó en época de campaña y se cortó. Y ahí el municipio no tiene ni siquiera la posibilidad de hacerla con fondos propios, porque está dirigida y ejecutada directamente por Provincia, en un momento de una campaña política donde también el rival era dentro del propio frente. Yo entiendo que no quisieron que esa obra pase por municipio, pero lo que estoy pidiendo es que la terminen. Está en sus inicios la obra, que es vital para los vecinos. No nos podemos pisar municipio y Provincia haciendo dos obras iguales. La inició Provincia y la tiene que terminar. Y está parada.

–Intendente, prestando atención a sus palabras, acaba de mencionar la frase “fondos propios”. Qué poco sabe la ciudadanía, el vecino, de lo que son los fondos municipales, para poder diferenciarlos de los fondos provinciales y así de los fondos nacionales. Porque hay obras que obviamente el municipio, por más que las quiere realizar, no le alcanzan los recursos. ¿Cómo se les explica a los vecinos esta diferencia de recursos, de posibilidades, en este contexto en donde se debate tanto, por ejemplo, la coparticipación nacional, que obviamente como cascada termina en Provincia y municipios?

Nosotros, dentro de todo, estamos en un municipio que genera recaudación propia, porque tiene mucha gran industria. La coparticipación para nosotros es un 40, 45% de los recursos del mes. La coparticipación de Provincia viene aumentando menos que la inflación; o sea, cada vez la incidencia de esa coparticipación provincial es menor respecto al aumento de los costos. Al empleado municipal se le aumenta por inflación, pero la coparticipación viene creciendo a la mitad de la inflación. Entonces, hay muchas obras que podemos hacer municipalmente, pero la gran obra estructural necesita ser financiada desde Nación o Provincia. Sin embargo, iniciamos tres licitaciones para hacer todo un bacheo integral de la ciudad, para reconstruir los barrios. Pero bueno, lo hacemos hasta donde podemos. Hay municipios que no pueden hacer ni siquiera una licitación; nosotros lanzamos tres licitaciones. Estamos reforzando el tema de seguridad: podemos comprar patrulleros nuevos. Pero hay grandes obras que necesitan el apoyo de Provincia o Nación.

Entonces, necesitamos ese apoyo. Mientras no esté, vamos a hacer todo lo que podemos. Somos un municipio que genera recaudación propia, pero en un contexto de crisis también cae la recaudación propia. Entonces, hay que ser muy cauteloso con el gasto.

–¿Cómo fue la herencia, la famosa herencia en cada cambio de gobierno?

Yo te puedo decir que el municipio tenía, antes del cambio de mandato, 4500 millones de pesos en la caja y entregó 700.

–¿Cómo es eso?

Entregó 700. Voy a hablar muy claro: patinó plata en subsidios. Empezó a regalar lo que tenía, a distribuir lo que tenía, a querer hacer obras que no eran esenciales y querer terminarlas, a adelantar gastos de obra que eran financiados por Nación y hoy son obras que las pagó el municipio, que Nación no los gira y que están por la mitad. O sea, no hubo responsabilidad en decir: “Tengo 4500 millones de pesos en la caja, vamos a entregar con 4500 millones”. Nosotros recibimos con 700 millones y gastamos casi 350, 400 en aguinaldo. Ese fue nuestro punto de partida. Y una semana tuvimos la peor tormenta que tuvo Zárate. No tuvimos, por suerte, ningún afectado en la salud, ninguna vida que lamentar. Pero estructuralmente todavía estamos sufriendo las consecuencias de la tormenta, y no teníamos los fondos disponibles para afrontarla.

Entonces, hubo una irresponsabilidad. Si tenías 4500 millones de pesos en el banco, entregalo con 4500. O sea, no te tenés que ir con cero.

–El famoso “quemar las naves”...

Y a veces te dicen: “Bueno, pero te dejé para el aguinaldo”. No te tengo que agradecer que dejaste para el aguinaldo. Yo te tendría que agradecer que no toques la plata, que cites al intendente entrante y le digas qué hago con la plata.

–Intendente, tocamos algunos ejes centrales de una gestión, como es el tema de la seguridad, de la obra pública, pero quisiera conocer algún otro de los ejes sobre los cuales va a basar este primer mandato.

Nosotros tenemos que centrarnos en la seguridad, en la salud de los vecinos, en la materia de prevención.

–Qué tema la salud cuando ha sufrido tantos incrementos, ¿no?

La salud es fundamental. Pero seguimos incorporando personal para la prevención, la atención primaria. Acá tenemos un hospital que es provincial, que soluciona gran parte de los problemas de salud que tenemos, pero está saturado. Está saturado porque no tiene atención primaria. La atención primaria fue desguazada en el municipio. Bueno, la estamos reconstruyendo.

Y el otro factor, el gran problema que tenemos, es en materia de agua. Que esa es la obra a la que Provincia se comprometió en campaña, que inició y que hoy está parada, que es en uno de los barrios más grandes que tiene Zárate, que es Villa Fox. El problema de agua hay que solucionarlo. Zárate tiene un problema: los que tienen acceso a la red tienen problemas de presión, porque está rota la cañería, y tiene una gran cantidad de población que no tiene acceso al agua potable, aún, en 2024.

Esos tres ejes son los fundamentales. En materia de agua, necesitamos la ayuda de Nación o Provincia.

–Recién hablaba de la salud y de la atención primaria, que es la que están abordando ustedes, porque el hospital, me aclaraba, es provincial. Se habla mucho en esta situación macroeconómica complicada de la República Argentina sobre el valor desmedido de las prepagas y el abandono por parte de muchos argentinos de ese servicio, que ya se convierte en un gran privilegio o un servicio para pocos. Y se menciona que toda aquella persona que abandone esa prestación va a decantar en lo público. En este poco tiempo, sé que estuvo muy ocupado, pero ¿pudo percibir algo de eso?

Sí. Cada vez más gente se atiende en lo público, cada vez más gente va a pedir remedios a las farmacias públicas de los hospitales intermedios que tenemos o del hospital provincial. Porque hay una realidad: cada vez más gente se va del sistema de salud privado (los que tienen posibilidad de tenerlo), y también los sistemas de obras sociales no están dando abasto. Entonces, la cobertura aumenta, pero los ingresos se achican. Entonces, la frazada es muy corta. Hay que tener muy claras las prioridades.