–Intendente, usted representa al PRO. ¿Qué es de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional hoy? ¿Cómo lo ve?

Creo que JxC tiene que dar una discusión que es necesaria, que es hacia dónde va JxC, que también la tiene que dar el PRO.

–¿Existe Juntos por el Cambio?

Bueno, hay ámbitos donde existe. En las legislaturas existe. Y se trabaja. En Zárate somos JxC, o Juntos. Estamos muy bien trabajando. Creo que hay sectores que tienen que dar una discusión interna, donde, como intendente, no participo. Yo tengo que guiar la construcción de Juntos en Zárate, y funciona. Todos los espacios convergen en un bloque, un interbloque con un sector, pero tenemos la misma línea política y queremos estar juntos. En lo local miramos la discusión nacional, pero no nos preocupa, porque acá tenemos claro lo que tenemos que hacer.

Creo que JxC tiene que dar una discusión de cómo se para frente al gobierno nacional. Y esa es una discusión que tienen que dar los que manejan a nivel nacional.

–Como integrante del PRO, como intendente, como gestionador y necesitando encontrar soluciones para sus vecinos, hoy se ve como integrante de una fuerza política que es aliada al gobierno, parte del gobierno. ¿Cómo siente eso?

Puede ser una oposición constructiva en un punto. Yo creo que hay momentos en que hay que acompañar determinadas decisiones que el gobierno nacional tiene y que la sociedad pide. Eso no significa que uno tiene que acompañar a libro cerrado todo. Pero siempre la idea política es acompañar planteando la identidad que tiene, en este caso, el PRO. Y hacerla valer como fue en la Cámara de Diputados, donde hubo muchísimas modificaciones que se introdujeron porque el PRO lo pidió o algún otro sector de Juntos lo pidió. Está Patricia Bullrich, que es parte del gobierno nacional, que es del PRO. Bueno, creo que en un contexto donde los partidos políticos no son los que eran antes, tampoco podemos pedir definiciones a tres meses de gobierno. Tenemos que confluir en lo que estamos de acuerdo y tenemos que marcar la cancha en lo que no estamos de acuerdo. Se verá qué camino toma la nueva conducción del PRO.

Yo creo que podemos ser tranquilamente un partido que no sea partido oficialista, que en algunas materias tenga funcionarios que son del partido, como Patricia Bullrich o Luis Petri.

–Qué debate en este momento para el PRO si acercarse aun más al gobierno de (Javier) Milei y ser absorbido, en todo caso, en un futuro éxito de este gobierno, o todo lo contrario, hundirse en el fracaso con el actual presidente. ¿Entiende que por esto no se ha avanzado tan aceleradamente con respecto a una mayor integración con el gobierno nacional?

Yo creo que lo que hay que ver es si uno se une a lo que la gente pide de cambio o no. Después vendrá la construcción natural. Tampoco tenemos que forzar definiciones que no corresponde hacerlas y que tampoco cambian. Hoy, si decimos que el PRO está dentro del gobierno o que el PRO está fuera del gobierno, el que tiene que tomar las decisiones es el Presidente, que para eso fue votado. Ahora, lo que nosotros tenemos que discutir es si vamos a acompañar cambios que la sociedad votó con el 56% de los votos. Ahí está. Nosotros proponemos el cambio ya desde el nombre. Si muchos votantes que son de JxC votaron a Milei y están de acuerdo con determinadas decisiones de cambio, creo que no tenemos que caer en el egoísmo de que porqe no estamos nosotros no lo vamos a acompañar. Si realmente queremos el cambio, tenemos que acompañar las decisiones que son del cambio. Y las que creemos que van más allá del cambio que nosotros tenemos como eje, tenemos que plantearlo. Pero siempre, si nosotros representamos el cambio y ganó el cambio, hasta donde estemos de acuerdo tenemos que acompañar.

–¿Cuánto se debate de Estado pequeño, mediano, grande, Estado efectivo, Estado ausente o interviniendo en lo menos posible? ¿Qué opina al respecto, llevando adelante las riendas del Estado municipal?

Yo creo que el Estado es necesario, que el Estado es vital, que la función del Estado es indelegable. Ahora, está en nosotros, los que gobernamos, si el Estado se dedica a realizar cosas que no son prioridad de los vecinos, y ahí se transforma en ineficiente.

¿Cuándo el Estado es eficiente? Cuando le resuelve los problemas a la gente. En Zárate hay un equipo de básquet que cuesta 40 millones de pesos por mes. Si nosotros ponemos la decisión en sostener ese equipo de básquet, nos transformamos en ineficientes. Porque la gente no pide eso. La gente lo que pide es que solucionemos el tema del agua, de la seguridad y la salud. Si ponemos todos los esfuerzos en solucionar salud, seguridad y agua, con la misma plata, el mismo Estado pasa a ser eficiente. Entonces, ahí está la discusión.

No creo, como Milei, que el Estado es malo. Yo creo que el Estado es bueno. Lo que puede ser malo son los políticos que gobiernan el Estado.

–¿Se siente casta?

No me gusta ese concepto de casta. Yo creo en la política. La única forma de cambiar la realidad es la política.

–Pareciera que toda la política argentina, o gran mayoría para no generalizar, se siente algo así como perdida, desorientada, ante esta nueva manera de gobernar por parte del Presidente, que deja sorprendido a más de uno. ¿Cómo considera estos nuevos tiempos de hacer política que está tratando de instalar el Presidente?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo creo que la discusión no es si es casta o no, sino si el político tiene que tener privilegios que no tiene la sociedad. Ahí viene la discusión. Si casta es igual a privilegiado, yo creo que la política tiene que dejar de ser privilegiada. Es cobrar un sueldo, hacer un trabajo con responsabilidad, irte. Por ejemplo, no puede un gobernador gastar 63.000 dólares, para hacer 530 kilómetros que los podría hacer en auto, en un vuelo privado en el Sur. Eso es un privilegio que lo pagamos todos, o lo pagan los vecinos de esa provincia. No va más. No va más el funcionario que se mueve con chofer a todos lados, sea intendente, sea lo que sea. No va. Tenemos que medir que todo paso que nosotros damos le cuesta al vecino. Entonces, el vecino lo va a pagar en la medida de lo justo, de lo necesario. Cuando ya eso se transforma en un privilegio, donde solamente, en una situación de crisis o de no crisis, se beneficia el político, ahí entra el concepto “casta”. Y ¿por qué la gente toma el concepto “casta”? Porque ve que el que se beneficia es el político y la persona que no es política vive cada vez peor. Entonces, es lógico que la gente diga que el político es “casta”. Nuestra tarea es demostrarle que nosotros no somos de esa parte de la política.

–Marcelo, el gran desafío que tienen el Presidente y su gobierno por estas horas tiene que ver con empezar a mostrar algunos resultados. Se habla mucho de la planilla de Excel, contrastada con la realidad y el bolsillo de la gente. Soy un defensor de por vida de la labor del jefe comunal cuando está en la trinchera y es a quien primero se le toca el timbre ante las necesidades de los propios vecinos que viven cerca de su propia casa. El termómetro ¿cómo está? ¿Cómo percibe el humor social de Zárate?

Yo percibo que la sociedad está comprometida a hacer un cambio de verdad, que la sociedad está dispuesta a bancarse el esfuerzo, pero ojo que hay gente que no puede hacer el esfuerzo. Entonces, ahí tenemos que ver que hay un sector de la sociedad al que no le podemos pedir más de lo que no tiene. El que tiene cero no puede dar más que cero.

–¿Qué hacemos ahí?

Ahí el Estado tiene que asistir. Tiene que estar. El problema es cuando esa asistencia se transforma en una política de Estado siempre. Hay que asistir en la coyuntura. Punto. Ahora, el Estado después tiene que generar las condiciones para que esa persona deje de ser un asistido permanente por el Estado.

Estamos ante un ajuste que el propio Presidente dice que nos va a golpear fuerte. Tenemos tres meses y la sociedad no sale a reclamar como en otro momento, porque entendió que de una vez por todas tenemos que dejar la inflación atrás. Y yo soy un convencido de que la principal variable que genera la inflación es el déficit. Entonces, para salir del déficit, el Estado tiene que hacer un gran ajuste. Midamos las consecuencias del ajuste, pero la sociedad lo que está viendo es que el ajuste no encuentra un Estado nacional que despilfarra y ajusta, sino que decidió cerrar el grifo de la plata y nos pega a todos. Bueno, tratemos de ver que hay un sector al que no se le puede pedir más nada.

–Comparto muchísimas cosas que manifiesta, Marcelo, pero a veces quedo desconcertado cuando viene, por ejemplo, una convocatoria del Presidente a los gobernadores, a un gran pacto el 25 de mayo, pero por el otro lado se los condiciona, entonces parece que el diálogo no es fluido: me peleo y me arreglo, o me arreglo a medias, o mientras me trato de arreglar sigo peleando. Y sigo sintiendo, por más que las cartas están echadas sobre la mesa, que lo que nos falta es, como dice la canción, más “argentinidad al palo”.

Comparto. Lo dije en el discurso de inicio: si todos nos sacásemos la camiseta del partido político y de pensar que tenemos elecciones en un año y nueve meses o menos, y solamente nos ponemos a ver si está bien o está mal, vamos a estar casi todos de acuerdo en muchas cosas. Pero cuando nos ponemos la camiseta del partido político, decimos “Si hago esto quedo mal con el partido”. Entonces, si presidente, si gobernadores, si intendentes nos ponemos a entender que Argentina necesita reformularse, que Argentina no puede vivir del déficit, que Argentina tiene cerrado el crédito, pero que Argentina tiene un gran potencial con la industria, con el campo, con el conocimiento, y que tiene que ser un plan a largo plazo y no especular con la próxima elección, salimos adelante en menos de un año. Pero si el presidente da un mensaje que es bueno (el pacto), pero condicionando por un lado, y los gobernadores dicen “Sí al pacto, pero primero lo otro”, vamos a perder un tren que para mí es único. Porque las épocas de crisis generan grandes oportunidades de cambio. El cambio puede ser positivo o puede haber sido un intento que quedó en el fracaso. Hagamos todo lo posible para que el esfuerzo sea una oportunidad de cambio y no una posibilidad perdida.

–Marcelo, una vez más, muchísimas gracias por recibir a GRUPOLAPROVINCIA.COM aquí en su despacho de Zarate. No sé si en el cierre de la entrevista desea sumarnos algo más.

Yo creo que tenemos muchas oportunidades. Yo creo que Zárate es uno de los municipios que va a poder sobrellevar la crisis, que va a poder seguir invirtiendo. Y te digo que el mayor enemigo que tenemos para los cambios que tenemos que hacer en Zárate es el tiempo. Y hay grandes cosas que no pueden esperar mucho, y aun con plata esos cambios requieren tiempo. Pero estoy confiado en que cuando nos paremos de acá un año y medio y volvamos a hacer otra nota, te vamos a poder decir que Zárate está mucho mejor de lo que la encontramos y de lo que está hoy.