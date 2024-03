-¿Qué piensa del rechazo al DNU de Javier Milei en el Senado?

Gran parte del DNU es inconstitucional por donde se lo mire. Uno puede estar de acuerdo o no con algunas cuestiones que plantea el decreto, pero en su gran mayoría es una burla a la Constitución sin precedentes con lo cual, en lo personal, creo que el rechazo fue lo correcto.

-Desde el Gobierno advirtieron que peligra el llamado al Pacto de Mayo a partir del rechazo al DNU. ¿Le parece que puede ser otro punto de inflación entre la Nación y las provincias?

Lo del Gobierno nacional es provocación tras provocación, pareciera que si no se aprueba este decreto o la Ley de Bases no va a haber reunión con los gobernadores y las provincias no van a tener el dinero que les corresponde por ley. Es un apriete constante y esa no es la forma de gobernar, la forma de gobernar es en consenso.

Si es el primer Presidente al que se le rechaza un DNU tiene que entender que hay algo que no está funcionando, que es inviable, de hecho su vicepresidenta habilitó el debate en la Cámara alta. En democracia se gana y se pierde.

-Con respecto a los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, nota que a pesar de las diferentes banderas políticas hay un alineamiento detrás de Axel Kicillof de diputados, senadores e intendentes en la lucha por la coparticipación?

Todos debemos estar alineados en la defensa de los recursos que nos corresponden para que sean invertidos de la forma correcta, de eso no hay dudas, el tema son las formas porque yo no puedo entender cómo durante la apertura de sesiones Axel Kicillof habló en contra del Presidente y no de cómo vamos a hacer para que la coparticipación llegue como tiene que llegar. Son recursos que deben estar en la Provincia, que nos pertenecen, de hecho, tenemos que discutir que nos corresponde mucho más de lo que nos están dando, pero no son las formas.

-La llevo al bloque UCR-GEN. ¿Qué ejes de trabajo abordarán en este nuevo periodo en la Cámara baja?

Estamos trabajando en temas que son trascendentales y les generan gran preocupación a los bonaerenses, como IOMA, ABSA, los grandes aumentos en los Impuestos Inmobiliario y Automotor, y la educación. En lo personal presido la Comisión de Género y es todo un desafío en tiempos donde para el gobierno nacional las cuestiones de genero no implican absolutamente nada.

-Volviendo al tema de los impuestos. Entrevistamos al diputado Luciano Bugallo y nos dijo que el gobernador Axel Kicillof tiene una “voracidad” por recaudar. ¿Coincide?

Hay una voracidad por recaudar porque, por un lado, no tenemos el recurso nacional y, por el otro, aumenta la inflación, el tema es que el sueldo de los bonaerenses sigue siendo prácticamente el mismo que el año pasado.