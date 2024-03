–En principio, diputado, me gustaría analizar con usted una de las noticias políticas del momento a nivel nacional: el rechazo al DNU en el Senado de la Nación. Me gustaría conocer su consideración. ¿Qué piensa al respecto de esta decisión de la mayoría de los senadores?

Sí, tengamos en cuenta que es la mayoría de los senadores kirchneristas, más algunos de la oposición. Yo creo que es mucho más profundo, más allá de los motivos con los cuales se argumenta, que tiene que ver con aquellos motivos que propiciaron, justamente, la presentación del DNU, que era porque el Congreso no estaba sesionando, estaba en receso. Y recordemos que el día después de la presentación del DNU se llama a extraordinarias, lo cual generaría que uno de los motivos por los cuales se presentó el DNU se termina cayendo, justamente.

Más allá de esto, creo que es importante poder avanzar en toda la reestructuración del Estado que hay que hacer, y tiene que ver con un Estado que hasta ahora lo que viene haciendo es poner la pata encima de aquellos que quieren producir, que quieren salir adelante. El Estado, muchas veces, en vez de ser un aliado termina siendo un enemigo del que quiere emprender, del ciudadano común, porque tenés un montón de trabas y regulaciones. En ese sentido, uno está a favor de la desregulación del Estado, de terminar con trabas burocráticas absurdas.

También lo vemos en la provincia de Buenos Aires. La verdad que acá hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y yo lo veo como positivo. Me hubiera gustado más, ya pensando en el concepto de república, en la división de poderes, que ingresen no un DNU sino 300 y pico de proyectos, porque uno puede estar de acuerdo con 299 y no con uno, y esa diferencia con uno pone, digamos, en vulnerabilidad al resto de los proyectos con los que uno está de acuerdo.

Me parece que hay un Congreso que mayoritariamente está dispuesto a acompañar al presidente (Javier) Milei. Me parece que hay buena voluntad, sacando al kirchnerismo. El kirchnerismo siempre va a estar en contra, ya que es su forma de ser y aparte, si no son ellos, no quieren que a nadie le vaya bien. Pero me parece también que hay una oposición que quiere acompañar, que quiere ser responsable, que quiere darle funcionamiento al Congreso Nacional, y muchas veces, en su afán de simplificar la línea discursiva (“los que no están con nosotros son casta”), el gobierno nacional pone a muchos en la misma bolsa con los kirchneristas, cuando en realidad hay mucha gente que quiere acompañar.

Lo digo también pensando en la ley ómnibus. Me parece que se cometieron errores por parte del oficialismo en su momento, al volver para atrás a comisión, cuando se estaba votando recién el artículo número 6 de 383 que estaban por votarse. La mayoría iba a acompañar el espíritu general de la ley ómnibus, excepto quizás en algunas cuestiones puntuales, como puede ser facultades delegadas (“superpoderes”) que no cambiaban el espíritu de lo que el oficialismo buscaba, y por una especie de capricho, te diría, vuelven todo para atrás.

Me parece que el gobierno tiene que ser un poco más maduro, entender las reglas de la democracia y dejarse acompañar. Y lo digo en el buen sentido: dejarse acompañar por sectores que no le van a pedir nada a cambio para poder aprobar una ley, sino que van a acompañar lo que haya que acompañar y cuando haya alguna diferencia, como en cualquier país normal democrático, se van a mantener en esa diferencia, y eso no quiere decir que alguno quiera que al gobierno le vaya mal, o se caiga, todo lo contrario.

En lo personal, que tengo coincidencia en el 95% desde lo ideológico-filosófico, más aun.

–¿Piensa que el voto del Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó el presidente durante la Asamblea Legislativa?

Mirá, yo veo con muy buenos ojos el hecho de que se llame a trabajar en un consenso de diez puntos, once puntos, quince puntos, lo que fuere, el número que sea; que sirva como una guía de qué políticas de Estado queremos para nuestro país de acá a los próximos veinte, treinta años, más allá del gobierno del momento que sea. Me parece que esa discusión los argentinos nos la debemos: ¿qué modelo de país queremos y hacia dónde vamos a ir?

Ahora, no me parece que te digan: “Los convoco a firmar estos diez puntos que ya están escritos, y yo los tomé y son los que yo quiero, y que esto sea motivo de que si no firman esto no sale la ley, y si no sale la ley no se firma esto”. En realidad eso no es una negociación, no es una invitación. Es una imposición: “O venís a hacer esto o no”. Quizás, si esto lo hacía Cristina (Fernández de Kirchner) en otro sentido, uno lo estaría criticando. Vuelvo al punto: la gente lo votó con el 55%, de alguna manera que a los gobernadores los votaron con diferentes porcentajes, a los legisladores lo votaron; todos tienen su representación popular, porque todos llegamos gracias al voto.

Entonces, en esto de “Si vos no venís y firmás esto tal cual yo te lo impongo te convertís en el enemigo, en la casta”, no estoy de acuerdo. Sobre todo cuando sectores queremos acompañarlo. Al Presidente queremos que le vaya bien y queremos que sea un gobierno exitoso, porque eso depende el bienestar de todos los argentinos, y sobre todo de las ideas que yo también comparto.

–Ahora, diputado, ¿por qué cae constantemente en estos errores el gobierno? ¿Por falta de experiencia política? ¿Por inmadurez?

Yo creo que tiene que ver un poco con la impronta del presidente, con su personalidad. Todos terminan copiando o imitando esta forma. Me parece que hay una cuestión más psicológica que política, con lo que pasó a lo largo de su vida, para tener esa impronta, que también en algunos puntos también termina siendo útil. De hecho, llegó a presidente justamente por eso. Y termina siendo útil porque muchas veces uno cae en algunas discusiones de la política, te diría, ser superficial y no de fondo. Pero muchas veces se lleva puesta a un montón de gente que quiere acompañar y quiere hacer todo lo posible para que le vaya bien.

–Ahora me gustaría llevarlo al terreno de la política bonaerense. Al inicio de esta semana, la Coalición Cívica ha presentado un proyecto para modificar la ley impositiva, luego de denunciar que Axel Kicillof aumentó la valuación fiscal a través de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA). ¿El objetivo de esta medida es volver a lo que había votado originalmente la Legislatura, con topes máximos del 200%?

Lo acabás de decir, de mejor manera imposible. La Legislatura fue clara en esto. Para algo estuvimos una semana y pico discutiendo los topes. El gobernador, en aquel momento, pretendía llevar los aumentos a un 300%, y lo que se aplicó fue un tope en el 200% y de ahí para abajo para los distintos escalonamientos de las partidas, según las valuaciones fiscales. Me parece que en esto el espíritu era darle las herramientas, acompañar para no desfinanciar a la Provincia, para que no haya un problema, sobre todo en este contexto de incertidumbre, de crisis económica, de inflación galopante. El gobernador se pasó de vivo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El impuesto que les están metiendo a los productores... Yo he visto partidas que han llegado con el 1085% de aumento. No tiene ningún tipo de explicación lógica, ni siquiera al 400%. No hay ningún sentido para un aumento semejante, cuando, aparte, la Provincia no te da ningún tipo de contraprestación a cambio. Si vos me decís que justo te hicieron una autopista en la puerta de tu casa, te asfaltaron hasta la entrada de tu tranquera, tenés conectividad, tenés un montón de cosas, bueno, uno puede entender que haya un salto en la valuación fiscal, lo que genera un salto en el impuesto inmobiliario. Pero acá no hay absolutamente nada. Es simplemente un objetivo recaudatorio y meter la mano en el bolsillo del sector que quizás tiene la responsabilidad de sacar al país adelante, en este contexto donde todos estamos dependiendo de la cosecha: si llueve, si no llueve. Estamos todos como los pollitos con hambre, mirando para arriba, y la única política del Estado provincial que hay es recaudatoria. No tenés ningún tipo de incentivo para el tipo que produce.

–Usted es un hombre de campo. ¿Hoy la situación del sector es delicada?

Mirá, es delicada en el sentido de que se viene de dos años o tres de sequía. Entonces el productor viene golpeado, endeudado, con más de una campaña perdida, con deudas. Entonces, un año donde el clima al menos parece ser favorable y más cuestiones, donde todo tendría que alinearse para salir adelante y poder producir, nos encontramos con estas trabas.

Después, también, en lo macro, desde lo nacional, el sector se vio perjudicado por un gran aumento de los costos, que tiene que ver con los insumos, lo cual también termina recortando la rentabilidad. Si bien el sector va a mover mucha plata, porque hay gasto en combustible, en fertilizantes, en semillas, en transporte, en exportaciones y demás, cuando el productor termine, al final de la campaña, haciendo números, muy poco va a ser lo que le termine quedando, lamentablemente. Y ni hablar si tiene que pagar deudas atrasadas.

Entonces, en este contexto donde el gobierno, el Estado nacional y provincial (en este caso estamos hablando de Axel Kicillof), en vez de pensar de qué manera aporta a que este sector movilice la economía, a ver de qué manera aporta para que el productor que se vio castigado durante dos años por una sequía pueda salir adelante, no: acá están viendo de qué manera aprovechan esta situación para sacar más plata y recaudar.