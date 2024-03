Entrevista GLP: “Ariel Lijo es la casta del Poder Judicial”, aseguró Marcela Campagnoli

–Diputada, me gustaría conocer el balance que hace estos 100 primeros días de Javier Milei al frente de la presidencia.

Bueno, han sido 100 días álgidos, con mucha turbulencia. Yo celebro que el Presidente haya podido reducir el déficit, aunque eso haya tenido más que ver con una licuación que con un recorte de gastos en sectores donde nosotros pensamos que deberían ocurrir, como Tierra del Fuego u otros sectores privilegiados.

Lamento que el Presidente tenga tanta confrontación con la política. Me gustaría que denuncie, si hay cosas como las que él dijo, coimeros, qué sé yo, me parece que como funcionario público está obligado a denunciarlo. Meter a todos en la misma bolsa no es bueno ni para las instituciones ni para la tranquilidad social.

Entonces, esta permanente irritación que hay, esta gobernada a través de redes, que es su estilo, lo respeto: cada uno tiene su estilo. Lo que no puedo respetar es que descalifique permanentemente al que piensa distinto; que uno no pueda tener la libertad de opinar, de votar de acuerdo a sus convicciones, porque inmediatamente, si no está de acuerdo a la línea del gobierno, pasa a ser un traidor, pasa a ser “casta”, pasa a ser una rata, un delincuente, un traidor.

Yo no soy tan vieja en la política, pero los que tenemos algunos años en política tenemos una trayectoria, tenemos una conducción, y la verdad que enoja que a uno lo quieran tratar de algo que no es. Obviamente no me cabe el sayo, por eso tampoco salgo a defenderme, porque no siento que hable de mí. Pero al meternos a todos en la misma bolsa, al no diferenciar, las generalizaciones nunca son buenas, porque no contribuyen ni al respeto a las instituciones ni a la tranquilidad social.

Dicho esto, hemos trabajado arduamente en el mes de enero para darle viabilidad normativa a la ley ómnibus, que todos sabemos que era de muy difícil tratamiento, porque se trataba solamente en tres comisiones, cuando debieron haber intervenido 21. Estuvimos todos los días del mes de enero trabajando, ya sea en el Congreso de lunes a viernes o en nuestra casa, leyendo algo que era muy difícil de analizar en poco tiempo y por mala redacción, por cantidad de cosas que no eran correctas, que ellos mismos lo reconocieron cuando vinieron los funcionarios y lo fueron modificando. Y lamentablemente el 6 de marzo se levanta la sesión. Se aprobó la ley el viernes y cuando apenas se habían tratado cinco artículos en seis horas (cuatro de ellos eran facultades delegadas, que la Coalición Cívica nunca acompañó a ningún gobierno, ni siquiera el de Mauricio Macri, que tampoco las pidió), se había decidido retirar cuando se estaba por votar privatizaciones, cuando se estaban por votar un montón de cosas que seguramente íbamos a acompañar. Eso llevó a una confrontación peor también.

Entonces, llegamos al día de hoy con un conflicto con los gobernadores, con un Pacto de Mayo que está por verse, con muchos problemas en la Argentina en general. No es culpa del presidente Milei, obviamente, él apenas hace cien días que está, pero justamente por lo mal que dejaron los gobiernos anteriores el país y por todo lo que está viviendo la Argentina, ya sea Rosario, ya sea por el tema de inundaciones, ya sea por el aumento indiscriminado de prepagas, de alimentos, de combustible, de tarifas. Hoy a mí me llegó una tarifa increíble de luz. Por lo menos necesitamos que desde arriba no se crispen los ánimos. Que desde arriba te muestren un horizonte, que te digan: “Estamos mal, es difícil esto, pero vamos a salir”. Pero que me lo digan con amor, no que me lo digan a los gritos, insultando a todos. Eso me crispa, eso no me da tranquilidad.

–¿Le falta más empatía, a su entender, a este gobierno?

Totalmente. Le falta empatía porque la gente hoy la necesita. Estamos todos muy mal. Yo de verdad quiero que a este gobierno le vaya bien, porque no quiero que vuelva al kirchnerismo, porque tengo hijos y voy a tener nietos, y porque yo también estoy grande y necesito saber que voy a ver la luz en algún momento, que por algún momento la lucecita de esperanza en el horizonte crece. Y no que todo se tire por la borda. A todos nos afecta esta crispación constante que creo que no contribuye a que afrontemos las cosas que nos toca afrontar con un poquito más de paz social.

Dicho esto, nos enteramos de que postula a ocupar la silla de (Elena) Highton de Nolasco, que es la que está vacía, al juez Ariel Lijo. Si hay alguien impresentable en la Justicia, que ha sido cuestionado, que desde la CC lo hemos cuestionado en la Justicia y en el Consejo de la Magistratura, es el juez Ariel Lijo. Lástima que en la misma propuesta pone para reemplazar al doctor (Juan Carlos) Maqueda, que recién en diciembre cumple 75 años y que tendría la posibilidad de prorrogarse otros cinco años, al doctor Manuel García Mansilla, que es un excelente académico, un excelente profesional, una excelente persona, prestigiosa, rector de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y que en el mismo comunicado estén los dos nombres es como una de cal y otra de arena.

–Usted repudia el accionar del juez Ariel Lijo; manifestó que representa a “la casta” argentina, que no es ningún académico.

Obviamente, no es ningún académico. Si hay alguien “casta” en el Poder Judicial es él. Él, con su hermano “Freddy” Lijo, han operado permanentemente. Su hermano ha sido el operador de Julio de Vido en el Poder Judicial, y han hecho todo lo contrario de lo que se necesita en la Corte Suprema y en la Justicia.

Y no solamente eso: yo denuncié hace dos años al secretario de Comercio, a Roberto Feletti, por el fideicomiso de estabilización del precio del trigo, y quedó cajoneada la causa. Volví a denunciar a los siguientes secretarios de Comercio que asumieron durante el gobierno de Alberto Fernández, porque cometían el mismo beneficio de darle todo el fideicomiso a Molinos Cañuelas, una molienda bien amiga del poder, que no cumplía los requisitos porque estaba concursada, porque era proveedor del Estado. Bueno, nunca se supo más nada de la causa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El año pasado denuncié a Malena Galmarini por el tema de los sobreprecios en los vehículos de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El primer día hizo un allanamiento; nunca más hizo nada en la causa, ni la citó ni nada. Malena Galmarini se ufanaba de eso: “Ya van a ver que no va a pasar nada”. Evidentemente no pasó nada: es muy amigo Ariel Lijo de Sergio Massa.

También los denunciaron (Juan Manuel) López y Paula Oliveto a AySA, a Malena Galmarini y a (Mauricio) Filiberti por los sobreprecios del cloro. “Lilita” (Elisa Carrió) lo denunció en su momento por la causa YPF. Jamás citó a indagatoria a Cristina Kirchner, ni a De Vido, ni a ninguno por la causa YPF, que hoy nos cuesta 16.500 millones de dólares, según un tribunal de Estados Unidos.

Entonces ¿esa persona va a la Corte? ¿No hay otros académicos más prestigiosos? ¿Por qué no lo propone a García Mansilla para ocupar la silla que ya está vacía? ¿Por qué no propone a una mujer? ¡Tantas mujeres prestigiosas que hay en el Poder Judicial y en el mundo académico, como María Angélica Gelli, como Delia Ferreira Rubio, Mónica Pinto, otras juezas de Mendoza, de Córdoba, muy prestigiosas que ahora no me salen los nombres! Pero ¿Ariel Lijo? ¿Era necesario nombrar a Ariel Lijo, amigo de (Ricardo) Lorenzetti, amigo de Sergio Massa, amigo de (Mariano) Cúneo Libarona?

Seguramente va a tener los votos en el Senado, porque esto tiene que pasar por el Senado y La Libertad Avanza (LLA) seguramente conseguirá los votos del kirchnerismo para Ariel Lijo, que ha sido un juez kirchnerista. Así que seguramente será, desgraciadamente, juez de la Corte Ariel Lijo.

–Marcela, mencionó la palabra “privatizaciones”. Desde la CC presentaron un proyecto de ley para privatizar 25 empresas del Estado, de distintos sectores, y crear un holding que administre a las empresas no privatizadas. ¿Cuáles son las bases centrales de este proyecto?

En la “mini ley ómnibus”, el borrador que mandaron ahora, han reducido mucho el número de empresas del Estado para privatizar. Y nosotros creemos que las empresas de servicios públicos, sobre todo, tienen que brindar un servicio de calidad, no importa si son privadas o públicas. Entonces, todas aquellas empresas que tienen un déficit importante, como Aerolíneas Argentinas y como tantas otras, tienen que ser privatizadas.

Hay algunas que ya tienen cierta participación del sector privado. Por eso es que nosotros decimos que aquellas empresas del Estado que brindan servicios públicos y que estratégicamente conviene que estén en manos del Estado (y donde por supuesto el Estado tiene una presencia mayoritaria, pero se puede privatizar una gran porción de su capital), esas podrían integrar un holding de empresas para que se administren empresariamente, es decir, con criterios de productividad, con criterios de calidad de servicio, como funcionan en el resto del mundo.

Entonces, nosotros presentamos un proyecto sugiriéndole al presidente Milei una ampliación del grupo de empresas, entre las que se encuentran AySA, Correo Argentino, Banco Nación Seguros, una empresa de construcción de viviendas corporativas para la Armada, Tandanor, que es una empresa de reparaciones navales. Suman 25 en total.

–Y Radio y Televisión Argentina también.

También. Arsat, que es una estratégica, por lo tanto estaría dentro de esas empresas en las que el gobierno mantiene su presencia, pero que suman capital privado.

Creo que está bueno que el Presidente tenga este impulso reformador, porque hay muchas cosas para reformar en la Argentina, muchas cosas. Pero también hay que poner detrás de cada reforma al ser humano, ¿no? Porque a veces pensamos que todo son números, pensamos que todo es controlar el déficit, pensamos que todo es controlar la inflación, sin acordarnos de que esto afecta a personas.

Entonces, buscando el menor perjuicio para el ser humano, pero sabiendo que uno de los mayores perjuicios es la inflación, nosotros celebramos que esté este impulso desde el gobierno de hacer reformas estructurales que necesitaba la Argentina, y que, tal vez justamente por no venir de la política, se anima a hacerlo. Pero también creemos que tiene que tener un criterio con capital humano, reconociendo que dentro de todas estas reformas hay personas. Y en eso creemos que es importante dar servicios de calidad y que estas privatizaciones lleven a un Estado más eficiente, pero a un Estado presente desde la eficiencia, no que esté presente como cargos públicos nada más.

–El presidente Javier Milei instaló el debate de si “Estado chico, Estado grande, Estado presente o Estado ausente”.

Estado necesario. Ni muy grande ni muy chico.

–Inteligente...

Claro. Porque el presidente Milei ha dicho que él está en contra del Estado, que el Estado es una asociación criminal. ¿Cómo haces para controlar el narcotráfico si no tenés Estado? ¿Cómo haces para brindar salud en aquellos sectores más vulnerables si no tenés Estado? ¿Cómo haces para dar educación en sectores adonde no llegaría ninguna escuela privada porque hay poca población y solamente llega una escuela rural? ¿Cómo hacés para combatir las adicciones si no tenés una política de Estado, pero bien aplicada?

Yo celebro que se esté pensando en la eficiencia, que se esté pensando en efectividad, que se esté pensando en ahorrar, en no gastar en cargos, en burocracia, en infraestructura. Se puede ahorrar muchísimo en eso. En lo que no se puede ahorrar es en vidas humanas. Y entonces tenemos que buscar que las reducciones sean de cargos políticos, de gastos ineficientes, que hay muchísimos. Por ejemplo, los 900 cargos del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que no tenían ninguna función.

Entonces, por supuesto que hay muchísimo para mejorar, pero siempre tenemos que tener presente que detrás de esto tiene que estar un beneficio para el ser humano, y no solamente una reducción del déficit, una reducción de la inflación por el número mismo, sino por mejorar la vida del otro.