Freno a la producción nuclear: paralizan la construcción de dos reactores

Tras su salida de la Anses, el cordobés sucederá al ex aspirante a ministro de Economía al frente del “think tank” de la Fundación Mediterránea.

La agricultura y la minería aportaron los únicos datos positivos en un panorama desolador. No menos de diez sectores de la economía registraron caídas.

La comitiva de CAME acercó propuestas para alentar el consumo y reducir los costos productivos, tanto en materia laboral como fiscal.

Tras la liberación de la tasa mínima de interés, los bancos en los últimos días intensificaron la baja de los rendimientos. Pero no todos en la misma medida.

Aunque el Jueves 28 no es considerado un feriado oficial (día no laborable), no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país.