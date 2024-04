Vacunatorio VIP: confirman la fecha de indagación a Ginés González García

El ministro de Salud durante los dos primeros años del Gobierno de Alberto Fernández, Ginés González García, será indagado el próximo 16 de abril en la causa por el denominado “Vacunatorio VIP”.

La fecha fue fijada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya viene tomando declaraciones a otros acusados en el mismo expediente.

González García está acusado por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y peculado” a raíz de la supuesta vulneración de un protocolo de vacunación contra el Covid-19 que había fijado la propia cartera sanitaria.

El denominado “Vacunatorio VIP” –según la denuncia- funcionaba en el Hospital Posadas y quedó al descubierto cuando el periodista Horacio Verbitsky, quien por edad estaba tenía prioridad para recibir la vacuna, dijo en un programa de radio que se había inoculado gracias a una invitación del entonces ministro de Salud.

González García prestará la indagatoria vía remota, a través del sistema de teleconferencias Zoom.

Entre quienes ya fueron indagados figuran Alejandro Costa, ex titular de Estrategias Sanitarias; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de Atención a Pacientes; Alberto Maceira, ex director del Posadas, y Marcelo Guille, ex secretario privado de González García.

La jueza Capuchetti había desestimado la denuncia sobre 65 de los 70 casos que tramitaban en el expediente y sólo dejó abierta la investigación sobre personas que no cumplían con los requisitos para recibir anticipadamente la vacuna contra el coronavirus.

Pero la Cámara Federal, a instancias del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez dispuso reabrir la investigación para determinar por qué se decidió aplicar la vacuna a esas personas y no a otras en su misma situación. (NA)