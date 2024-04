–Intendente, llama la atención ver que, en la provincia de Buenos Aires, jefes comunales que no forman parte del partido político del gobernador entran en defensa de alguna manera de los recursos de la provincia. Se está hablando mucho de coparticipación, unitarios, federales, una nueva configuración de defensas políticas y económicas de los dirigentes políticos a lo largo y a lo ancho del país. Temas que, como usted decía, antes no se mencionaban: es un nuevo escenario político. ¿Qué piensa al respecto de esta defensa de todos por la provincia de Buenos Aires y por su coparticipación?

Obviamente, estamos todos de acuerdo en esa defensa. La provincia de Buenos Aires es la que más aporta al PBI y, en relación, la que menos recibe de coparticipación, teniendo en cuenta las características que tiene la provincia de Buenos Aires: la gran población de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense con sus necesidades. Los barrios más humildes de la Argentina, que requieren más presencia del Estado, están en la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido acompañamos esta lucha, que en definitiva ahora es transversal a toda la política y no tiene que ver con un determinado partido político u otro.

–¿Se llegó a hablar de si es la Nación la que les tiene que enviar los fondos a las provincias o las provincias a Nación, por decirlo de alguna forma? Porque ¿quién aporta a quién? Se debate eso y en el medio, algo así como una rebeldía, no pagar los impuestos. ¿Qué opina al respecto?

Es una locura. En términos políticos, económicos y sociales es una locura. Es una imprudencia total.

Vuelvo a insistir: no hemos tenido ningún antecedente histórico de manifestaciones semejantes desde un funcionario del Estado nacional, de quienes tienen que conducir a los argentinos, contener, generar conciencia en la población.

Está claro que el gobierno está desfinanciando a las provincias, lo cual es una locura porque en definitiva desfinancia a los municipios también. El gobierno nacional coparticipa a las provincias y las provincias coparticipan a los municipios. En este caso nos encontramos en Brandsen, en un municipio que, si no tiene la ayuda de la Nación, solamente con la Provincia es imposible desarrollar las obras que tenemos que desarrollar. Obras hídricas, el sistema cloacal, energéticas.

Te paso a contar un ejemplo. En Brandsen estamos en rojo en el mapa energético de la provincia de Buenos Aires. Se había tomado la decisión de desarrollar una central termoeléctrica acá en Brandsen, precisamente por eso y porque es el punto clave de donde se va a redistribuir y podríamos subsanar esa demanda que teníamos, y se cayó la licitación nacional de esas obras. Con lo cual no podemos proyectar industria.

–¿Qué piensa sobre las manifestaciones del Presidente cuando dice: “Donde se retira el Estado, aparece el privado”?

No estoy de acuerdo. Nosotros vemos que cuando el Estado se retira, se deteriora todo el tejido social, cierran las pymes, tenemos más desocupación, tenemos más demanda de gente que requiere del Estado, de la presencia del Estado. Y somos los intendentes los que le tenemos que poner el pecho a esa situación, pero no tenemos la capacidad de subsanar esa demanda.

Es muy difícil. Es muy difícil construir, proyectar el avance del pueblo, mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, con un Estado nacional ausente, en definitiva.

–Me imagino que en Brandsen muchas personas votaron a (Javier) Milei. No tengo los datos precisos en este momento. Pero cuando usted recibe reclamos en el ámbito de la salud, de la construcción de viviendas, del arreglo de diferentes cosas que tienen que ver, por su envergadura, con el gobierno nacional, ¿cómo explica que realmente no está en sus manos la solución?

Es un problema sociológico. La historia es cíclica. Ha pasado ya en otros momentos históricos. Y uno tiene la responsabilidad de atender todas las demandas, ¿no? Incluso sabiendo que quizás ese vecino que viene con una demanda precisa, ya sea de un servicio que preste el municipio, de salud, de alimentos, de vivienda, incluso sabiendo que votó a Milei, nosotros tenemos que estar.

Obviamente, es importante transmitirles a los vecinos que muchas de las demandas que nos traen el municipio no tiene la capacidad de solucionarlas, por un Estado nacional ausente. Yo no me puedo enojar con el vecino que votó a Milei; no tengo ningún tipo de resentimiento. Sí tengo la obligación de contarles y de explicarles cómo un voto puede repercutir en la vida de toda una comunidad; cómo la decisión de un presidente puede influir directamente en la vida de la familia. Y uno trata día a día de explicarlo.

Nosotros en Brandsen tenemos una política de Estado, que no son muchos los distritos de la provincia de Buenos Aires [que la tienen], que es el boleto universitario gratuito. El municipio lo pagaba con el Fondo Educativo, una coparticipación nacional que baja a las provincias y de las provincias a los municipios. Cuando arrancamos el mandato no teníamos la confirmación del Fondo Educativo, y tomamos la decisión política de hacernos cargo desde la administración municipal de que esos mil jóvenes de Brandsen que requieren la ayuda del Estado para poder viajar a La Plata, a la universidad, a desarrollar sus estudios universitarios o terciarios, en algunos casos, poder garantizar que eso suceda. Y ahí les explicamos que era una política que se pagaba con el Fondo Educativo y que el Fondo Educativo viene de la Nación, y que el Presidente hasta el momento no había manifestado garantizar ese fondo. De hecho, arrancamos ese programa sin el Fondo Educativo. Y los jóvenes lo van entendiendo.

Es muy fuerte la comunicación y nos han ganado en esas campañas de TikTok. Los jóvenes masivamente se volcaron a esas redes sociales y el presidente de la Nación fue muy astuto en ese sentido. Está bueno también que esos jóvenes se den cuenta de que una red social no puede manejar la vida del país, y de que hay que leer un poco más, hay que escuchar un poco más y tenemos que ver el día a día de quiénes son los que realmente están con los vecinos, con las instituciones, con la gente, acompañando a la empresa que se está por fundir, al comercio que está por cerrar, y hacer una evaluación más general. A veces lo que nos dicen las redes sociales no es lo que realmente pasa en el día a día, ¿no?