–Intendente, hablamos de achicar el Estado y, para sumarle más condimento, convocan a una rebelión, a no pagar impuestos.

Yo, cuando hablan de achicar el Estado, trato de pararme en un lugar donde, a veces lamentablemente, no somos mucho los que nombramos esta palabra: a mí me gusta hablar del Estado eficiente. El Estado presente nunca me conformó como frase. Yo sé que muchas veces, a nivel partidario, se lo nombra y se lo sobrenombra.

–¿Y efectivo no es presente?

El Estado tiene que ser eficiente. Yo soy de los que creen que el Estado tiene que ser eficiente y los municipios del interior realmente nos componemos en una política donde nos da mucho orgullo saber de que la gente a veces se siente más segura al ir al hospital público que al ir a una clínica privada. Y cuando la demanda de un materno infantil público tiene más demanda que el jardín privado. Eso, para nosotros, es motivo de mucho orgullo: es cuando el Estado es eficiente, no solamente presente.

Achicar el Estado, lógicamente, conlleva muchos riesgos, porque a veces no se hace bajo una lógica de lo que sirve o no sirve, sino que se hace sobre la lógica de achicar lo que se malentiende como un gasto.

La palabra achicar, desde lo numérico, no tiene sentido. Lo que hay que revisar es si, si algunas cosas fueron creadas hace muchos años, hoy tienen sentido que existan. En todo caso habrá situaciones como las que se expresaron en su momento, que tienen que ver con, por ejemplo, el Registro Automotor. Hoy, en un mundo tecnológico donde hay transferencias que se pueden hacer de manera digital, ¿vale la pena que haya un registro en papel? Capaz que no. Bueno, habrá que revisarlo. Y hay un montón de cuestiones que se pueden acelerar y de alguna manera rever para hacerlas de una manera más eficiente, más rápida, mejor y menos costosa.

Pero también tenemos que tener en cuenta de que no es tirando a la gente por la ventana, sino que hay que refuncionalizar el Estado y esa gente que hoy tiene un rol que podemos pensar que puede ser sustituido tenga otro rol en el Estado, prestando un servicio que tenga que ver con la demanda nueva.

Hay mucha demanda nueva, ahora, que antes no existía. Si yo te traigo al intendente de Las Heras de hace cuarenta años, muy probablemente no tenía ni siquiera en agenda la Secretaría de Desarrollo Social, no tenía en agenda una Dirección Ambiental. No estaba ni por lejos la mirada puesta sobre el mundo de la discapacidad. Ni hablar de las cuestiones de género. Ni hablar de políticas que tenían que ver con la inclusión verdadera. Razón por la cual es sano que el Estado se revea. Y es sano también de que nos vayamos refuncionalizando. Pero con dos objetivos claros. Achicar no puede tener que ver con una planilla Excel. Y tampoco podemos achicar sin darle la oportunidad al trabajador estatal de refuncionalizarse en cuestiones que hoy realmente hacen falta.

Vos me decís: ¡Qué paradoja! Por un lado, achicamos 70.000 puestos de trabajo, dice el Presidente; y yo te puedo garantizar que nos hacen falta enfermeros, que nos hace falta en los esquemas de salud regionales más gente, que hace falta mucha más policía.

La verdad que no me asusta el Estado en el número, sino en la función que se preste. Hoy el Estado, realmente, hay que revisarlo, en eso estoy de acuerdo con el Presidente. En lo que no estoy de acuerdo es que se ajuste desde lo numérico, y no desde lo conceptual.

–Imagino que esa eficacia va de la mano de los recursos económicos. Cuando el Presidente convoca a no pagar impuestos, suena raro, ¿no?

Bueno, sí. La Constitución en sí misma ya condena la apología. En este sentido, no podemos avanzar sobre una lógica de no pagar los impuestos. Hay una apología de un delito. Entiendo que ha sido un exabrupto. Pero hay que revisarlo, porque hoy en día no es como antes: una declaración, un gesto, es un indicador muy fuerte. Por las mismas redes llega a las personas que nosotros pensamos que no nos están escuchando. Ese gesto llega.

Yo el otro día, cuando veía al Presidente, cuando se desmaya un joven a su lado y no para, tiene que ver con un simbolismo. Yo me acordaba y lo citaba: Qué diferente cuando vamos curenta años para atrás y nos acordamos de Alfonsín en la 9 de Julio, cerrando un acto electoral ante millones de personas, diciendo “Un médico a la derecha”. O sea, parando un acto multitudinario de cierre de campaña para atender lo que le pasaba a una persona que se había descompuesto. Qué diferencia que tenemos y qué mensaje de deshumanización estamos dando en estas cuestiones. Y eso es complejo. Esta mirada es la mirada que no tenemos que perder.

Con esto no estoy juzgando, sino que estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se lo dice, en el ámbito en que se lo dice. Y sobre todas las cosas, hay un lenguaje de gestos que antes de pronto eran menores, que hoy son muy fuertes. Cuando tratamos al otro que no piensa igual que nosotros de una manera muy descalificativa, sin darnos cuenta, estamos sembrando inconscientemente un Estado totalitario, que es lo que en la Argentina hemos logrado sepultar para siempre. Si hay algo que la gente no quiere, sea del PRO, del Frente Renovador, del peronismo, del radicalismo, hasta me animaría a decir los propios libertarios en su enorme mayoría, lo que no queremos es vivir en un Estado totalitario.

Entonces, creo que hay cosas que hay que empezar a revisar. La prepotencia a veces es tentadora para el que maneja el poder, pero más temprano que tarde te conduce al peor de los escenarios, que es el precipicio en la política. Te quedás sin suelo.