-Por estas horas vemos al gobierno nacional reprimir a docentes y jubilados, desfinanciar a la educación pública y echar a empleados del Estado. ¿Cómo se puede caracterizar este momento del país?

Es absolutamente triste lo que estamos viviendo. La respuesta a quienes no admiten esta realidad es una represión feroz que busca en el fondo disciplinar. A esto se le suma que mientras la mayoría estábamos durmiendo, el Presidente se reunía con la jefa del Comando Sur mostrando una alineación con EE.UU que no veíamos desde la década del 90.

No es casual distraer con cuestiones simbólicas cuando se busca la transferencia de ingresos de los sectores medios y populares hacia los empresarios y la entrega de nuestros recursos estratégicos. Cuando nos queramos acordar el agua, el litio, el petróleo y el gas del país van a haber sido entregado a esta gente que está poniendo bases militares para que nadie pueda tocar lo que creen que les pertenece.

Entiendo que es muy difícil dar una discusión de fondo sobre la entrega de los recursos cuando la gente no llega a cubrir su vida cotidiana. Los gobiernos de ajuste, de entrega, no cierran de otra forma que no sea con una represión atroz. Este es el comienzo de lo que vamos a vivir porque Milei recién gobierna hace cuatro meses y la situación se va a poner cada vez peor.

-En este contexto, ¿cómo se rearma la oposición?

El lugar de Unión por la Patria hoy es muy claro, no hay mucha discusión que dar. Los que están discutiendo su rol de oposición, por ser generosa, son el PRO, el radicalismo y las fuerzas federales que buscan tener una posición un poco amena, pero entiendo que un poquito de vergüenza les da.

El radicalismo hizo política con la idea de república, de democracia, y lo que estamos viendo es una falta de respecto a la Constitución que nos abraza a todos y a todas. Hay fuerzas políticas que están muy incómodas con esa situación porque el gobierno se pasa a la Constitución por cualquier lugar del cuerpo.

Como Unión por la Patria tenemos la responsabilidad de frenar esta atrocidad desde los lugares que hemos ganado con el voto popular y desde la militancia tenemos que salir a darle una respuesta a la gente, a tratar de contener esa angustia que está generando un gobierno tan deshumanizado como el de Milei.

-Hace un tiempo Juan Grabois dijo que el peronismo ya no tenía un proyecto, ¿coincidís en esto?

Sí, pero no es de ahora. Armamos una coalición, sacamos al macrismo y no tuvimos un proyecto común. Y así terminó esto: con una persona que claramente no tiene la capacidad, el corazón ni la cabeza para gobernar un país tan complejo como la Argentina. Un tipo que odia a nuestro país, que admira a Margaret Thatcher.

La frustración que se genera en la gente por el fracaso de los gobiernos populares deja resultados catastróficos. Gobernamos con la palabra, con frases hechas, con slogans, pero no logramos que el Estado llegara a todos y hoy nos gobierna una persona que nos quiere destruir como Nación.

-¿Grabois es una de las nuevas voces que guía la reconstrucción de este peronismo acéfalo?

Juan generó esperanza en un montón de gente a partir de su candidatura. Hoy está siendo visto como un referente que le pone la cara, el cuerpo, la voz a una situación compleja. Ese amor que la gente le tiene hace que se transforme en una de las caras más visibles de la oposición y del campo nacional y popular. Ojalá que de su mano logremos dar un montón de discusiones y ganar muchas batallas.