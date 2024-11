El ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, enfrenta dos investigaciones judiciales que comprometen su continuidad. Una de las causas indaga un esquema de gestores que presuntamente eliminaba multas de tránsito a cambio de un porcentaje de su valor, mientras que la otra analiza supuestas irregularidades en las concesiones relacionadas con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Desde la oposición, Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica, lanzó críticas contundentes y exigió la remoción del funcionario. “No puede estar al frente del Ministerio mientras dure la investigación. Si Axel Kicillof lo mantiene en el cargo reviste una gravedad institucional importante y podría interpretarse como cierta complicidad con D’Onofrio”, declaró a GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Irregularidades en la VTV

Una de las empresas señaladas en las investigaciones es Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., una firma que, según Bugallo, carece de antecedentes en el sector. “Aparecieron ofreciendo ‘asesoramiento para la implementación de innovaciones tecnológicas’ a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, pero nadie sabe realmente qué hacen”, cuestionó.

Asimismo, señaló que los responsables de esta empresa, Sebastián Desio y Diego Fornesi, mantienen estrechos vínculos con el ministro bonaerense. “Ambos son militantes de D'Onofrio y cercanos a Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

D'Onofrio junto a su pareja, la concejal Claudia Pombo.

Bugallo también expuso un esquema de relaciones que aumentan las sospechas. Quattrochi es amigo íntimo de Claudia Pombo, actual pareja de D’Onofrio y concejal de Pilar. “Viajaron reiteradamente a Málaga, España, donde inscribieron al menos tres empresas. Estos movimientos no pueden pasar desapercibidos”, subrayó y agregó: “Es llamativa la capacidad para encontrar el curro dentro de la administración pública. Si usaran esa capacidad para resolver los problemas para los bonaerenses la provincia sería potencia mundial”, aseguró.

Por último, el legislador apuntó directamente contra el gobernador por no actuar ante las denuncias: "Estará muy ocupado trabajando que todavía no tuvo tiempo de enterarse de la investigación judicial que está en proceso ni de leer la carta que le mandamos desde la Coalición Cívica, donde le pedimos respetuosamente que aparte al ministro. No podés tener al frente de una cartera a una persona que está siendo investigada".