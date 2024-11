Mientras los vecinos de Coronel Pringles lidian con problemas cotidianos y sufren carencias, el intendente Lisandro Matzkin permanece sin definir posturas ante los reclamos de la comunidad. Tiempo atrás te contamos de las denuncias que recaían sobre la gestión local por “expulsar a los jóvenes y no generar trabajo” y por los magros sueldos de los empleados municipales. También te informamos de la falta de acceso a servicios esenciales como el agua, la electricidad y el gas natural. En esta oportunidad, hablamos con la concejal del Frente de Izquierda, Araceli Castillo, quien alertó por la grave situación social y dijo que hay vecinos "que comen de los contenedores y otros que hacen rifas para pagar prótesis o cirugías".

-Me gustaría saber cómo evalúa la gestión de Lisandro Matzkin. ¿Qué balance hace de su administración?

Creo que en gran medida muestra cierta tibieza. Lo he mencionado públicamente, se lo he dicho a él, en las elecciones también mostró esta actitud de tratar de quedar bien con quien esté al mando.

-¿Y cómo es la relación del Intendente con la oposición local? ¿Tienen diálogo con él?

La verdad es que no mantenemos diálogo con él. En cuanto a la oposición en general, y específicamente al peronismo, ellos sí tienen una relación distinta con él. Se los ha visto juntos en proyectos, en fotos y reuniones; parece que existe una buena sintonía. Por otro lado, a nosotros también nos invitan a ciertos actos, pero solemos evitar la "foto" o el formalismo de aparecer juntos, ya que no nos parece necesario dar esa imagen de unidad cuando no hay un trabajo de fondo.

Lisandro Matzkin, intendente de Coronel Pringles.

-Araceli, mencionaba “tibieza” en la forma de Matzkin de desenvolverse políticamente. ¿Cree que esta actitud también se refleja en la gestión en general?

La gestión en sí no se debe al intendente sino al rol del gobernador, Axel Kicillof. Recuerdo que en su campaña Matzkin prometió un centro de atención para adicciones, lo que no se cumplió, y también habló de construir viviendas municipales con fondos locales, algo que tampoco se llevó a cabo. Hoy en día, vemos una gestión nula. Hay personas en nuestro pueblo que comen de los contenedores y otras que hacen rifas para pagar prótesis o cirugías porque el hospital municipal no se está haciendo cargo de eso.

En el recinto hemos planteado muchas de estas problemáticas. Vemos cómo personas duermen en la calle, incluso en la terminal de ómnibus. Hace poco se viralizó una imagen de zapallos descartados que, aunque no estaban en buen estado, la gente buscaba desesperadamente. Esto habla de una situación social muy delicada.

Araceli Castillo, concejal del FIT.

-Es un panorama preocupante. ¿Los vecinos reclaman una mayor cercanía del Ejecutivo Municipal?

En un pueblo tan pequeño, la gente tiene miedo de expresar sus críticas. Recientemente presentamos un proyecto sobre enfermería, y las enfermeras municipales fueron amenazadas. Esto es aún más difícil para las mujeres, ya que el ambiente es muy machista y hostil. Otro ejemplo: en una ocasión, simplemente acompañamos a los trabajadores municipales en una paritaria sin banderas ni consignas, solo como apoyo, y el intendente luego declaró que “poníamos palos en la rueda”. En Pringles muchos dependen del trabajo municipal porque no hay otra salida laboral, lo que hace que teman alzar la voz y correr el riesgo de perder su empleo o no recibir ayuda social.

-¿Qué proyectos están impulsando junto a Daniel Heredia en el bloque? ¿Cuáles son las iniciativas más urgentes en este contexto que describe?

Uno de los proyectos aborda los costos de los servicios, como la luz, el agua y el gas, que son altísimos. Los trabajadores municipales ganan alrededor de 350 mil pesos, mientras que un alquiler supera los 200 mil pesos y las facturas de luz pueden rondar los 100 mil. Proponemos una ordenanza para crear un fondo que ayude a las personas que no pueden costear estos servicios básicos.

También estamos trabajando en un proyecto para mejorar el sistema de salud. Nos enteramos recientemente de que existe un "mecanismo" por el cual los médicos del hospital municipal cobran honorarios en negro a los pacientes. Esto es alarmante y afecta la transparencia del sistema. Vamos a presentar un proyecto de comunicación para que el Secretario de Salud explique cómo se están manejando estos cobros, que oscilan entre 50 mil y hasta 300 mil pesos para quienes necesitan atención en un hospital público.

