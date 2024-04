La semana que viene no será una más en la Cámara de Diputados. Después de un mes de tediosa calma y poca actividad, donde lo único relevante tuvo que ver con el debate de la movilidad jubilatoria, el cuerpo legislativo se pondrá en funcionamiento pleno, ya que se constituirán la gran mayoría de las comisiones que aún falta conformar.

Al mismo tiempo, hay una gran expectativa por el inminente ingreso de la reeditada ley de Bases y Puntos de Partida del Gobierno, luego del traspié sufrido en sesiones extraordinarias cuando el presidente Javier Milei ordenó el retiro de la iniciativa en medio de la votación en particular del articulado.

La nueva versión, más acotada aunque voluminosa, tiene a priori el visto bueno de la mayoría de los gobernadores y la idea del oficialismo es llegar al recinto con un marco de acuerdo más cerrado, sin arriesgarse a padecer sobresaltos que terminen dinamitando esta segunda intentona. Irá de la mano de la discusión del paquete fiscal con los mandatarios provinciales.

“Lo que nos pasó en febrero fue por amateurismo (del Poder Ejecutivo). No nos puede volver a pasar. Creo que venimos bien ahora. Hay una mejor predisposición de la política a acompañar. Eso lo estamos viendo. Pero no hay que confiarse, porque te das vuelta un segundo y te clavan el puñal por la espalda. Ya sabemos que no son bebés de pecho que los vas a amansar fácil. Algo hay que darles”, reflexionó un diputado de La Libertad Avanza en diálogo con NA.

Otro proceso que se tramitaría en paralelo al debate en comisiones de la ley ómnibus (que repetirá la modalidad del plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda) y del paquete fiscal, tiene que ver con el debate del paquete de seis proyectos que el Ministerio de Seguridad ya envió a Presidencia de la Nación para que de el visto bueno y los envíe al Congreso.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló esta semana en una conferencia de prensa que acordó con el presidente Milei que estas iniciativas que buscan darle combate frontal al crimen y a los cortes de calles tengan el mismo status de prioridad que la ley Bases, y que por ende puedan ser abordadas en simultáneo durante abril.

Técnicamente, la simultaneidad es factible, ya que son distintas las comisiones que se verán afectadas para uno y otro debate. Para el tratamiento de la batería de proyectos de Bullrich, serán convocadas las comisiones de Seguridad Interior, Defensa y Legislación Penal.

En esta paleta de proyectos se encuentran la "ley Antimafia", la “ley antipiquete”, la ley de Reiterancia, la iniciativa para el registro de ADN de delincuentes, la ley sobre legítima defensa y cumplimiento del deber, y la reforma de la ley de Seguridad Interior para que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al narcoterrorismo.

En cuanto a la conformación de las comisiones, la gran mayoría estará conformada con sus respectivas autoridades al cabo de la próxima semana.

Todavía quedará pendiente la conformación de la comisión de Energía y Combustibles, que para el Gobierno es clave y el oficialismo intentará colocar en la presidencia a Lorena Villaverde.

Sí se constituirá, entre otras, la de Finanzas, en la que suena fuerte para encabezar el nombre de Bertie Benegas Lynch, en tanto que el jujeño Manuel Quintar podría quedar al frente de Justicia.

La agenda de conformación de comisiones

Martes 09/04

13:30 hs Población y Desarrollo Humano

15:00 hs asuntos Municipales

16:30 hs Intereses Marítimos

18:00 hs Obras Públicas

19:30 hs De las Personas Mayores

Miércoles 10/04

9:30 hs Defensa del Consumidor

11:00 hs Juicio Político

12:30 hs Comunicaciones e Informática

15:00 hs Derechos Humanos

16:30 hs Finanzas

18:00 hs Discapacidad

Jueves 11/04

9:00 hs Legislación Penal

10:30 hs Agricultura

12:00 hs Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias

13:30 hs Economía

15:00 hs Justicia

16.30 hs Pymes (NA)