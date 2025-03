Facundo Manes denunció amenazas en el Congreso: "Alguien que estaba con Santiago Caputo me pegó"

El diputado radical Facundo Manes denunció públicamente que fue amenazado por Santiago Caputo, asesor clave del Gobierno, y que una persona que lo acompañaba lo agredió físicamente. "Vino Caputo y me amenaza. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó", aseguró en declaraciones a la prensa, tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

"Esto es muy grave, no podemos permitir que se naturalicen estas actitudes en el Congreso", expresó el dirigente radical, quien evalúa tomar medidas legales por lo sucedido.

Facundo Manes denunció que Santiago Caputo lo amenazó desde un palco.

Durante la apertura de sesiones ordinarias, el legislador captó la atención al levantar una Constitución nacional y mostrársela a Caputo mientras el Presidente hablaba sobre sus planes para la Justicia Federal. La reacción de Milei no tardó en llegar. "Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada", lanzó el mandatario con su característico tono confrontativo.

No conforme con ello, el jefe de Estado redobló la apuesta con otra chicana: "Quizás tu versión cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos", en referencia a las posturas fluctuantes del radical en diversos debates políticos.

Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para… pic.twitter.com/9qxQHpuTKo — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025