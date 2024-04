-Te tocó asumir con la continuidad de Axel Kicillof en el gobierno de la Provincia, pero con la irrupción de Javier Milei a la Presidencia. ¿Cómo es ocupar una banca en la Legislatura en este contexto económico y social tan complejo?

Es un contexto muy complicado con un gobierno nacional que está ajustando las cuentas fiscales, que ha disminuido drásticamente los recursos de las transferencias discrecionales, y una provincia de Buenos Aires que es un gigante, donde no hay ningún atisbo de recorte, al menos, en gastos superfluos. Ahora hay un nuevo intento por crear una agencia de medicamentos, tenemos una Nación que recorta gastos y una Provincia que no quiere recortar nada.

-¿No te parece que es un buen momento para discutir la creación de una agencia provincial de medicamentos teniendo en cuenta que los precios aumentan por sobre la inflación?

Creo que hay que ver el contexto argentino porque a veces viene alguno y dice “Dinamarca también tiene una agencia propia de medicamentos”, pero tenemos que comparar al estado europeo con el argentino. Yo no me corro de que en algunos lugares es necesario la intervención estatal, que implica la mejora del sistema, de los precios, pero en este contexto una agencia provincial de medicamentos que no apunta a un medicamento específico es un gasto innecesario.

Me parece que en el si hay una medicación cara o a alguien se le complica conseguirla en el mercado, el Estado tiene otros elementos previos a generar un sistema que viene con todo el anclaje del reparto partidario de los cargos, una dinámica que generalmente provoca un fracaso.

-Evidentemente, crees que es necesario un Estado presente en su justa medida.

Creo en un Estado subsidiario, en un Estado que intervenga en lugares claves, en sectores estratégicos, pero crear una agencia estatal para fabricar paracetamol o aspirinas es un despropósito.

-¿Y qué pensás cuando escuchás al Presidente decir que el Estado es una organización criminal, es el enemigo?

Es un exceso. Él como Presidente es el jefe del Estado, y si el Estado es criminal estamos en problemas. Son excesos que debería corregir. Yo creo en un Estado que intervenga económicamente en su justa medida, en lugares claves, no quiero que se venda uranio radiactivo por Mercado Libre, pero lo que tiene en muchos casos la Provincia es un Estado sobredimensionado.

-Volvamos al ámbito legislativo. Fuiste designado Presidente de la Comisión de Modernización del Estado. Fuiste designado Presidente. ¿Cuál son los desafíos?

Es una linda comisión, el Estado provincial está absolutamente centralizado, todo se decide en La Plata y en algunos casos los municipios tienen enormes dificultades para tomar decisiones propias. Es una buena comisión para analizar esto y ver con el consenso del partido gobernante qué cambios se pueden aplicar.

-Por último, ¿cómo se está reorganizando el PRO?

Está haciendo una profunda autocrítica en relación a la interna que implicó la perdida de las elecciones, no haber obtenido un candidato único, y la percepción por parte del votante de que había un conflicto entre (Horacio) Rodríguez Larreta y (Patricia) Bullrich, y eso lo aprovechó muy bien el partido gobernante nacional. Estamos en un proceso de redefinición con una alianza parlamentaria nacional, determinando nuevos fines y funciones.