-Qué tiempos difíciles en este cambio de época para los partidos tradicionales que no terminan de entender al Presidente: Juntos por el Cambio ya no existe, el radicalismo está partido, el peronismo desconcertado. ¿Qué análisis me puede entregar?

Alguien dijo “cuando algo viejo muere, algo nuevo nace” y estamos en ese periodo. Nada de lo conocido va a seguir como tal y nada de lo que viene ha tomado la conformación como tal. Creo que, por la complejidad del mundo, deberían juntarse aquellos radicales, aquellos peronistas, aquellos progresistas y liberales que tengan dos o tres cosas en común: que estén de acuerdo en que la Argentina es un todo, de norte a sur y de este a oeste; que la Argentina está integrada por todos; y que sean lo suficientemente amplios para buscar ese bien común.

Y me animaría a decir que tenemos que ser tan amplios y tan generosos para poder saber interpretar lo que cada uno de los argentinos entiende por la felicidad, que eso nadie lo mide, porque se mide el PBI, el ingreso per cápita, el riesgo país, y la gente a veces lo que quiere es que sólo la escuches, le pongas la oreja.

Son cuatro o cinco variables que estaría bueno que alguien las garabateé para hacer un buen Pacto de Mayo.

-La mayoría de la dirigencia entiende que es bueno ir hacia un nuevo Pacto, el tema es el cómo

Es que son condicionamientos más que propuestas, hay cuestiones contradictorias de fondo. Soy un creyente del Estado, por eso digo que tiene que estar donde el privado no está, porque si vos le dejás todo al privado hay lugares donde no va a llegar porque no le interesa y es lógico.

Tenemos que ver qué queremos. Yo lo digo ahora y lo he dicho antes, mostrar el indicador de la gente que se va de vacaciones no es un indicador, porque estás hablando de un universo que no llega ni al diez por ciento de la población. Estamos midiendo mal. El cambio de época es eso, hay distintas varas, tenemos que aggiornarnos a los tiempos y creo que el Pacto de Mayo debe tener una mirada inclusiva y generosa que ponga sobre la mesa las cosas que hay que animarse a charlar para tomar decisiones que nos permitan transitar los momentos.

No todos somos buenos, no todos somos malos, hay que tomar lo mejor de cada uno y hacerlo con este espíritu de amplitud y generosidad.

