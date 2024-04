–Ricardo, en los últimos días estuvo realizando muchas gestiones en la ciudad de La Plata. Me gustaría que me comente un poco, por favor, cuáles fueron los frutos de estos encuentros con diferentes ministros y secretarios provinciales.

La verdad que tengo que agradecer, porque hemos sido atendidos de primera. En tan corto plazo, poder tener diez audiencias no es poca cosa, ¿no? En un momento tan difícil que vivimos en el partido de Patagones, porque realmente lo estamos pasando mal, porque no tenemos trabajo, y al no tener trabajo la gente no tiene recursos, y al no tener recursos no tiene alimento, no tiene abrigo. Nosotros tenemos una sociedad en la que el 50% es gente vulnerable y el resto la va peleando.

Así que tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de poder estar con el compañero Alejandro Dichiara, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Yo le llevé un proyecto, porque se vencen la ley 12.322 y la 12.323 en diciembre. Es una ley que otorga beneficios al partido de Patagones, al comercio, a la industria, al campo y servicios. Entonces llevamos una presentación. Había otro proyecto del diputado Emiliano Balbín; hicieron un solo proyecto con los dos y ya tiene media sanción. Luego pasa al Senado y después será promulgada por el señor gobernador, y tendríamos ya, con ocho meses de anticipación, una prórroga por cinco años más de estos beneficios de la Patagonia bonaerense.

–Qué importante, en esta situación tan delicada que usted contaba, que también trabaje con tanta agilidad la Legislatura, algo fundamental para los municipios.

¡Sí! Usted sabe que en la gestión anterior, en diciembre, se venció y no la trataron. Tuvimos que esperar que entrara nuestro compañero Axel Kicillof como gobernador y en noventa días la sacó. Pero la gestión anterior la dio por tierra.

–Ricardo, también se reunió con el ministro de Educación, (Alberto) Sileoni, para analizar el avance de obras educativas en la ciudad. ¿Qué análisis puede hacer de este encuentro?

Importantísimo, porque somos una gestión nueva y nos explicó, nos puso en contacto con los técnicos del área. También se sumaron al otro día nuestras consejeras escolares, Flavia Bertoya, que es la presidenta, y Andrea Catellani, que es la tesorera, junto a nuestra secretaria de Obras Públicas, Pamela Baffoni, y trabajaron para ver de qué manera podemos ir terminando todas aquellas obras que están en un alto porcentaje y que falta poco terminar, a través del Fondo Educativo, que no entraba, pero empezó a ingresar a la Municipalidad de Patagones. Así que es una esperanza para poder terminar varios establecimientos educacionales, varias obras que se habían paralizado.

Toda la obra, tanto nacional como provincial, la tenemos parada. Pero, a través de estas gestiones, el compromiso de nuestro gobierno es que todas aquellas obras que sean con fondos provinciales las van a terminar.

Tenemos una obra importante, que es la Casa de la Provincia, y tenemos la obra de una planta depuradora, que, en una audiencia anterior con el ministro (Gabriel) Katopodis, él quedó en llevarla adelante.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ahora ha salido una resolución por la redeterminación de los valores. Si las empresas están de acuerdo, creo que el ministro podría llevar adelante estas obras; de lo contrario, tienen que llamar a licitación nuevamente, y eso lleva su tiempo. Nosotros necesitamos urgentemente reactivar la obra porque tenemos muchos trabajadores de la construcción sin trabajo, y al no tener trabajo no tienen ni alimento siquiera. Así que hemos llegado también a Desarrollo Social para que nos den un adicional, un refuerzo a todo lo que es alimento y otros insumos que necesitamos. Y el compromiso es que nos van a ayudar.

Fueron muchos los encuentros que hicimos. También estuvimos con el ministro de

Gobierno, Carlos Bianco, que nos visitó hace muy poco tiempo. Firmamos un convenio por un subsidio de diez millones de pesos para arreglar un catamarán que pertenece a la Municipalidad de Viedma, y en forma conjunta, con aportes de ambas provincias, vamos a poder poner en marcha nuestro catamarán para poder ponerlo a disposición del turismo de la comarca.

–Ricardo, ¿ha notado en el último tiempo que los vecinos tocan con mayor frecuencia el timbre de las diferentes dependencias municipales para solicitar ayuda?

Mire, debe haber más de cien personas anotadas para hablar con el intendente, y recién estoy atendiendo los de fines de enero, y estamos en abril. Porque todo este tipo de gestiones tienen que salir. Así que yo vivo pidiendo disculpas, porque la gente quiere ir a hablar con su intendente en momentos tan difíciles.

La mayoría de nuestros vecinos lo primero que pide es trabajo, terreno o casa y alimentos. En todas las audiencias se habla de estos temas. Así que saque la cuenta de la situación en la que está el partido de Patagones.

La lluvia nos hace falta, porque vivimos de un pueblo agrícolo-ganadero, pero eso implica que en los sectores barriales la gente está dentro del agua. Eso significa que hay que arreglarles los techos, que hay que tener membranas, que hay que tener chapas, que hay que tener tirantes. A diario esta situación se le plantea al intendente. Y estoy muy preocupado por eso. Por eso este viaje a La Plata. Por suerte, como le dije, todos nos abrieron la puerta, y sé que va a llegar la ayuda de nuestro gobierno al partido de Patagones.

–Es fundamental, entonces, que el gobierno provincial escuche los reclamos. En este sentido, ¿cómo analiza el funcionamiento del gobierno de Axel Kicillof?

Yo lo analizo positivamente. Porque lo primero que uno mira es si realmente es atendido. Y eso es prioridad. Desde diez puntos, le doy diez. Hasta nos han dado las audiencias el mismo día. Yo soy un hombre mayor; me ha tocado vivir distintas gestiones. Yo siempre he sido atendido. Pero de esta manera, tan ágil y tan positiva y cordial y siempre tratando de dar una mano... Eso lo resalto.

Así que bueno, yo estoy esperanzado, más allá de la difícil situación que vive nuestra provincia. Entiendo al señor gobernador: que lo que plantea Patagones seguramente lo plantean todos los distritos. Pero somos escuchados, y eso es muy importante para mí.