-¿Qué balance puede hacer del discurso del presidente Javier Milei que usó la cadena nacional para exponer como un “triunfo histórico” el resultado positivo de las cuentas públicas que en realidad no es tal?

Me parece que al Presidente le falta salir a la calle. No está mirando la realidad del país, no se condicen sus palabras y su entusiasmo al momento de comunicar ciertos avances, según él, con la realidad de un pueblo que retrocedió, que está peor que con Alberto Fernández en materia educativa y laboral.

Es grave que no pueda representar al pueblo como corresponde y no esté en sintonía con lo que sucede en nuestra Patria o, quizá, todo esto está premeditado para beneficiar a un pequeño grupo económico, que tiene escaza representatividad popular, pero si una gran concentración de la riqueza.

-Durante su discurso el Presidente no hizo mención al hundimiento de la economía en una salvaje recesión. ¿Le llamó la atención?

Es grave que él no haya hecho mención al tema y que nosotros como pueblo no podamos darnos cuenta de que es un mecanismo premeditado y ejecutado para que esto suceda.

-Mencionó al pueblo y hoy el pueblo, en especial el sector estudiantil, sale a la calle para defender la educación pública y gratuita. ¿Qué análisis hace de esta movilización que será masiva?

Fue históricamente importante la convergencia del movimiento obrero y el estudiantil en la revolución popular. El movimiento estudiantil no está separado del obrero, de hecho, se sumó a su lucha en la “Semana Trágica” de 1919 y de ahí en adelante.

Los estudiantes son los hijos de la clase trabajadora, son nuestros hijos, y tener hoy una confluencia con el movimiento obrero es fundamental para torcer esta realidad. Cuando nos agarramos de la mano y luchamos juntos logramos las grandes transformaciones de nuestra Argentina.

-Milei más de una vez cuestionó a la educación pública: habló de “adoctrinamiento” y de “lavado de cerebro”. ¿Por qué este ataque constante?

Porque lo público es la verdadera libertad, vos no tenés libertad en el sector privado. Y para que haya libertad es necesario un Estado fortalecido.

Si las universidades tienen que apagar las luces, apagar las estufas, cerrar los ascensores para llegar a fin de mes, no estás defendiendo a la educación, la estás desfinanciado, le estás quitando derechos a los argentinos y a las argentinas.

La educación pública es el primer escalón hacia la movilidad social ascendente y este gobierno nos quiere sacar directamente la escalera.