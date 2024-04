-GRUPOLAPROVINCIA..COM en General Alvear con su intendente, Ramón Capra. Muchas gracias por recibirnos. Le toca en este nuevo mandato gobernar de una forma muy distinta a las anteriores porque quedó como oposición al gobierno provincial y también al nacional. ¿Cómo es gestionar en este contexto?

Tengo seis años de gobierno sobre la espalda, me he sabido ganar en la Provincia, más allá del color político, a muchos amigos. Lo que más nos cuesta en la Nación porque gobierna un partido nuevo y los intendentes no tenemos la llegada necesaria para poder tramitar obras. Igualmente, iniciamos contactos como para empezar a hacer cosas.

Con la Provincia vamos a trabajar, seguramente, de la misma manera que lo veníamos haciendo. Sabemos que son momentos muy difíciles y con el correr de estos años uno ha cultivado muchos conocidos y amigos, y no es tan difícil llegar a los Ministerios.

-La oposición a Axel Kicillof ha salido a levantar la bandera de la Provincia en la defensa de los recursos coparticipables frente a las quintas de Nación. ¿Qué piensa al respecto?

Son momentos de mucho ingenio y poco dinero. La Provincia tomó un endeudamiento muy grande y nosotros estamos esperando obras, la gente las necesita. La mayoría de los ministros me piden esperar hasta mitad de año para ver qué pasa con las obras que estaban en ejecución y hoy están paralizadas, como una compuerta, escuelas, asfaltos, que son necesarias, por eso las pedimos. La Provincia ha aumentado mucho las tasas y ese dinero tendría que llegar a los municipios.

-Son tiempos en los que se volvió a hablar de unitarios y federales. ¿Cómo ve esto?

El país no está en un momento floreciente y tenemos que trabajar más que nunca todos juntos. Hay que aunar fuerzas Nación-Provincia y municipios para el bienestar de la gente.

A nivel local tenemos la mira puesta en educación y en salud. Contamos con un hospital municipal que es el único efector de salud y destinamos el 39 por ciento del presupuesto a su desarrollo, también tenemos un transporte escolar en la zona rural para llevar a los chicos a la escuela secundaria y contamos con casas universitarias en La Plata, Olavarría y Azul.

-¿Cómo analizó la Marcha Universitaria en defensa de la educación pública?

Nosotros, como municipio, estamos enfocados y queriendo hacer las cosas bien en relación a la educación. El gobierno nacional también debería enfocarse en eso.

-¿Tiene expectativas de que haya acusado recibo de la marcha?

Yo creo que sí, porque fue una marcha importante. La prioridad del radicalismo es la educación, la salud y la producción. Muchas veces vemos que vienen estudiantes de otros países, se educan acá y no pagan ni un peso. Eso está mal, el argentino tiene que tener prioridad.