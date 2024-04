-Usted es muy crítico de la gestión de Axel Kicillof, de hecho, ha señalado que su gobierno no es bueno en áreas sensibles como la salud. En este sentido, me gustaría una reflexión sobre la crisis que está atravesando el IOMA. Muchos legisladores aseguran que el gobierno provincial no está dando respuestas, mientras desde la entidad culpan a la coyuntura económica y a la desregulación de precios, sumado a la inflación y a la devaluación de diciembre de 2023. ¿Cómo afecta o impacta la falta de prestación en el interior bonaerense?

Yo he sido muy crítico de algunas cuestiones centrales del gobierno. Hoy la salud y, puntualmente, el IOMA nos preocupa muchísimo, pero quiero ser claro y no hacer una crítica solo por hacer una crítica porque el país está viviendo un momento delicado, estamos ante una desregulación y una crisis financiera. Sin embargo, creo que el gobierno tiene que responder con alguna cuestión importante para el IOMA porque sino los que tienen problemas son los afiliados.

-¿En el interior de la Provincia es muy notorio cómo impacta esta crisis inédita de la obra social?

Si, la verdad es que hay problemas para conseguir turnos para operaciones y empiezan a haber aprobaciones que no son las que se solicitan. Los vecinos nos manifiestan esto constantemente.

-¿Cómo imagina el segundo semestre para la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta el recorte de fondos que realizó Nación?

Va a ser muy complejo, no estoy de acuerdo con los recortes de Nación porque, además, creo que el gobierno no le saca recursos a Kicillof sino a todos los bonaerenses. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser prudentes y tratar de colaborar para que los bonaerenses no suframos más de la cuenta.

-La ausencia de algunos legisladores de la UCR en el debate por el financiamiento de las universidades abrió aún más la grieta interna en el partido centenario. El senador nacional Víctor Zimmermann dijo que el partido “está dividido y en crisis”. ¿Qué piensa de este planteo? ¿Cómo ve usted al espacio?

Estamos ante una crisis en general con un gobierno nacional que genera esta situación de la antipolítica. No sería tan trágico, hay diferentes opiniones en el partido a nivel nacional, como también las puede haber en la provincia. El radicalismo bonaerense es un opositor a Axel Kicillof y se manifestó en contra de muchas cuestiones de Milei.

-¿Milei representa a la antipolítica?

Eso dice. Critica a la política en todo su aspecto, pero tiene funcionarios que han pasado mucho tiempo en ella. Desde lo discursivo es lo que plantea. Me preocupa cuando ataca al Estado porque nosotros concebimos al Estado de una manera eficiente y sabemos que no hay países que vivan sin Estado, es una falacia.