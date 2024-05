-Intendente, ¿le llama la atención la forma de abordar el tratamiento de las leyes del gobierno nacional enfrentado al Congreso?

Llama la atención la forma porque el gobierno no tiene un poder político fuerte. Creo que hay que consensuar porque el Presidente, a pesar de que fue elegido y tuvo el respaldo de la ciudadanía, debe tener mucha cintura política para llegar a acuerdos. Tendría que implementar el diálogo y la apertura.

-Parecía que ya no le quedaba con quién pelearse y terminó enfrentado a los estudiantes de las universidades. ¿Considera que es una estrategia que todavía los argentinos y la política no terminamos de entender o hay una cuestión de necedad?

El Presidente está muy enfrentado con la sociedad en muy corto plazo. Ha tomado medidas muy drásticas, pero creo que le falta cintura política, tiene que tener más equilibrio y no ir tanto al choque en esta época de tanta sensibilidad. Yo apuesto al diálogo, siempre.

-Se critica mucho a la política. ¿Qué diferencia hay entre un mal político y la palabra política?

Creo que hay políticos malos, docentes malos, médicos malos. Cuando un político es malo se lo castiga con el voto y se lo saca. La gente ha abusado de la democracia en estos 40 y pico de años y se está cansando, tendríamos que fortalecerla un poco más y el diálogo es el que te lo permite. Tenemos que tomar conciencia de lo que significa la democracia, encontraron y decirnos en la cara lo que creemos.

-¿Cómo está el termómetro de los vecinos de Alvear? ¿Incrementaron los pedidos al municipio?

Se siente el sacudón a nivel nacional, por ahí el Presidente no lo percibe porque vive en otro ámbito, pero en los municipios estamos atrincherados con la gente que habla con nosotros. Mi puerta del despacho está abierta para todo el mundo, salgo de acá y voy al supermercado, a la estación de servicio, y en todos lados hay algún problema o algún agradecimiento. Nosotros siempre estamos muy cerca de la gente en lo que es asistencia social, hay problemas con los alquileres, con las viviendas, también trabajamos para poder mejorar los barrios en cuanto a asfalto e iluminación.

-¿Considera que el humor social se encuentra en un momento muy delicado?

Sí, la gente está mal, le cuesta llegar a fin de mes, no tienen vivienda, los hijos tienen que estudiar y no pueden bancarlos. Somos un municipio que tiene casas para que los pibes estudien en La Plata, por ejemplo, porque hoy en día para alquilar un departamento una familia tiene que invertir 300 mil pesos como mínimo. Todo se traslada a lo económico. Cuando no funciona la economía y no alcanza el dinero se generan problemas.

-Intendente, gracias en nombre de Grupolaprovincia.com por recibirnos. ¿Desea agregar algo más en el final de la entrevista?

Un gusto recibirte. Vamos a seguir trabajando por un Alvear mejor. Ojalá que podamos trabajar con la Provincia y con la Nación para que la gente viva mejor, que pueda tener trabajo, vivienda y estudio porque para mí los ciudadanos son todos iguales. Ojalá en le próximo reportaje podamos decir que estamos viviendo en el país que queremos.

