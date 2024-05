-En este contexto social y económico tan crítico, ¿cómo avanza la gestión municipal?

La venimos peleando, creo que estamos ante una situación muy complicada, todavía no tenemos un panorama claro y en los municipios como Arrecifes, donde las empresas no abundan, la recaudación mensual es escasa. Tuvimos una cosecha más o menos buena y eso trajo un alivio al sector agropecuario, y eso es positivo porque si le va bien al campo se genera movimiento de camiones, comercios, etc.

Estamos esperando que haya un lineamiento más claro de Nación y de Provincia para empezar a proyectar, hasta ahora venimos tapando parches y manejándonos con austeridad, ajustando donde más podemos, pero no escapamos a la realidad global: han venido tarifas altas y la verdad es que hay gente que no sé cómo las va a abonar.

-¿Cómo acompañan desde el municipio a los vecinos?

Una vez por mes entregamos alimentos. En cuanto a la salud estamos aggiornando el hospital municipal que tiene más de cien años con una fuerte inversión en infraestructura con el fin de que los médicos quieran venir a Arrecifes. Con localidades vecinas nos peleamos por ver quién paga mejor la guardia para que vengan los médicos.

-Mencionaba que hubo una merma en el pago de las tasas. ¿De cuánto es la baja en la recaudación?

Es notoria, pero si bien hay gente que dejó de pagar las tasas por una cuestión económica, la ciudad nunca se caracterizó por tener un alto porcentaje de cobrabilidad de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza). Como al campo le está yendo un poquito mejor, los productores pueden pagar la tasa de Red Vial, y la tasa de Salud e Higiene se está cobrando bien. Ahora vamos a hacer un reajuste de tasas del 30 por ciento, que nos va a servir para reacomodar el salario de los trabajadores municipales.

-Continuando con la gestión local, días atrás se reunió con su par de San Pedro, Cecilio Salazar, para abordar temas de integración regional con eje en el reinicio de las obras en la ruta 191 que hoy presenta graves deterioros.

La ruta tuvo un avance hasta la mitad, hasta Pueblo Doyle, y falta el tramo desde allí hasta Arrecifes. Es imprescindible completarlo porque tenemos un frigorífico de aves y el tránsito es fluido. No tenía el placer de conocer personalmente a Cecilio, tuvimos una excelente reunión y pudimos poner sobre la mesa la necesidad de que se reanude la obra y ver en qué podemos ayudarnos, siempre priorizando las necesidades de los vecinos para sacar adelante a nuestra región.

-Más allá de los colores políticos…

Cuando se trata de gestionar yo no miro el color político. No es momento de anteponer el color político, sino las necesidades de los vecinos. Hay muchísima gente que la está pasando mal y los dirigentes debemos ser los suficientemente maduros para dejar de lado la política. Tenemos que redoblar los esfuerzos y estar cerca del gobernador y del gobierno nacional porque pueden traer cosas para beneficiar a la ciudad. Discutir y gestionar para los vecinos, esa es mi premisa. Si no ponemos por delante la necesidad de los vecinos vamos a estar condenados a fracasar como dirigentes.

-Menciona al gobierno nacional y, para cerrar la nota, me gustaría su análisis sobre la gestión de Javier Milei.

Nosotros acompañamos a Javier Milei en la segunda vuelta y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que Argentina necesita un cambio. A nivel local me siento muy respaldado por la gente de La Libertad Avanza, lo cual me permitió tener ingreso a distintos ministerios nacionales. Hoy el camino es el consenso, el diálogo, trabajando en conjunto para seguir traccionando por los ciudadanos de Arrecifes.