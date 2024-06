-¿Qué lectura hace del escándalo que involucra a Pablo De la Torre, ex secretario de Niñez y Familia de la Nación, por las 5 mil toneladas de alimentos a punto de vencer sin repartir?

Esta noticia no nos toma por sorpresa porque venimos denunciando hace mucho tiempo la deficiente gestión de Pablo De la Torre en la Secretaría de Bienestar Social del municipio de San Miguel, donde a la gente no se le entregaban alimentos ni sillas de ruedas, inclusive los comedores y los merenderos eran asistidos por la provincia de Buenos Aires porque les entregaban para 30 o 40 familias, cuatro aceites y tres paquetes de harina, vergonzoso, y esto se replicó a nivel nacional.

Cuando asumió De la Torre en Capital Humano muchos decíamos que si llevaba adelante la misma gestión que a nivel local iba a ser un fracaso y no nos hemos equivocado. Para nosotros es muy doloroso que San Miguel esté en boca de todo el mundo por prohibirle los alimentos a la gente en medio de un tarifazo y de una política de ajuste brutal.

-Pablo De la Torre es un viejo conocido de los vecinos de San Miguel y es hermano del ex intendente y actual senador libertario, Joaquín De la Torre. ¿Cómo definiría a estos dos personajes de la política local?

Me parece que los vecinos de San Miguel tienen que sacarse el velo de los ojos porque la conducta partidaria de los De la Torre ir de un lado para el otro demuestra que no tienen sentido de pertenencia ni les importa la gente. A (Joaquín) De la Torre le ha faltado jugar con pistola, después ha pasado por todos los partidos políticos mofándose de la esperanza de la gente. Pablo De la Torre siempre tuvo un perfil mucho más bajo, acá el jefe es Joaquín, quien sorprendentemente se sacó una foto con Javier Milei dos días antes que denuncien a su hermano.

Espero que la sociedad se de cuenta que el país está gobernado por gente que no tiene escrúpulos y que no le importan los pobres ni los trabajadores. San Miguel no tiene posibilidad de desarrollo de los sectores populares con esta gente en el poder.

Joaquín y Pablo De la Torre junto al intendente de San Miguel, Jaime Méndez.

-Claro, porque el actual intendente, Jaime Méndez, es un alfil político de los De la Torre.

Es el lugarteniente de Joaquín De la Torre y tiene el mismo perfil político: gobierna solo para un sector de San Miguel, lo único que le importa es que el centro este en condiciones, no se preocupa por el transporte publico de pasajeros y ha instrumentado un impuestazo enorme al comercio, por lo que mucha gente del sector perdió el empleo.

Las cosas que ocurrían en San Miguel ahora se vieron reflejadas a nivel nacional en otro de los estancos que administraron porque, más allá de los alimentos que no se entregaron, también hubo irregularidades en la designación de funcionarios en el área que dirigía De la Torre.