-Quisiera conocer la postura del municipio con respecto a la polémica que surgió días atrás por la venta de lotes de lo que iba a ser el Parque Industrial de Rojas, promesa del ex intendente Claudio Rossi. Lo llamativo es que la operación se realizaba por Mercado Libre e intervenía una inmobiliaria que no tenía nada que ver con el desarrollo.

Exactamente, hoy tenemos el camino un poco más allanado tras la intimación que recibieron los medios periodísticos de la ciudad por parte del desarrollador del Parque Industrial que desmintió totalmente la venta a través de la página de Mercado Libre. Los medios se han retractado y se ha desestimado la información.

El lunes vimos un gran movimiento maquinarias, grúas y camiones con tosca trabajando en las inmediaciones del Parque Industrial. Más allá que nosotros seguimos con el trámite judicial en pidiendo que se nos restituya la titularidad del inmueble, en teoría, el desarrollador se hizo eco de la denuncia y está trabajando en el lugar. El camino judicial no lo vamos a abandonar.

-¿Esta cuestión judicial arrancó cuando usted era intendente interino?

Si, a la semana de asumir vi que en la gestión anterior (de Claudio Rossi), de la cual yo fui parte, hubo inacción, entonces tomé la decisión de hacer las constataciones pertinentes con un escribano público para certificar de que no se había hecho ningún avance en el Parque, me acompañó la oposición y decidimos intimar al desarrollador. No tuvimos respuestas y eso sigue en el circuito judicial. Entendemos que a raíz de la “presión judicial” hoy el Parque se está reactivando.

Debo ser honesto, tengo todas las ganas de que se haga, pero hasta que no lo vea terminado no puedo dejar de dudar porque nos vienen mintiendo o fallando desde hace muchos años bajo un perjuicio económico al municipio porque todos los meses le pagamos a la persona que donó esas tierras 1.300.000 pesos y el Parque recién ahora empezó a tomar movimiento. La batalla legal no la vamos a abandonar.

-Habla de “inacción” por parte del gobierno anterior de Claudio Rossi en relación al desarrollo del Parque Industrial, ¿por qué? ¿Faltó decisión política?

Le faltó el coraje para hacer las cartas documentos y las certificaciones correspondientes, los plazos se vencieron y eso le generó un perjuicio al municipio. La decisión de actuar ante la justicia fue mía, siendo intendente interino y sin saber lo que me deparaba el destino.

-Intendente, más allá del avance de los trabajos en el Parque Industrial me gustaría conocer cómo continúa la gestión en Rojas.

Estamos estabilizando las calles, tapando pozos, y atendiendo con las áreas de Regularización Dominial, Bromatología y Castraciones en todos los barrios. También estamos haciendo controles de diabetes y de presión, y vacunando contra la gripe. Somos un Estado en la calle, llevando la salud al territorio, haciendo prevención en todos los parajes. Es un año muy complejo por eso hemos priorizamos la salud pública, la educación y la presencia en los barrios.

También se están comenzando con los trabajos de repavimentación en la ruta 31 gracias a un pedido que le hice personalmente al gobernador Axel Kicillof y al administrador de Vialidad cumpliendo con un viejo reclamo de quienes transitamos ese camino a diario, que hace casi 50 años que no se repavimenta.