Mirta Tundis se pronunció sobre la nueva fórmula jubilatoria

La ex diputada nacional Mirta Tundis defendió la nueva fórmula jubilatoria que la oposición aprobó en la Cámara baja, pero aclaró que “ninguna es muy válida cuando hay inflación”.

La media sanción propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC, “recuperando el total de la inflación de enero, que fue del 20,6%, ya que en abril se reconoció solo un 12,6%”, sostuvo la ex legisladora.

“Este proyecto busca reconocer ese porcentaje perdido”, puntualizó Tundis, en declaraciones al programa “Hermosa mañana” de radio Splendid.

A su criterio, “es muy lindo aumentar por inflación, pero la base sería tener una inflación baja y los salarios estables”.

Tundis cuestionó severamente al presidente Javier Milei por su actitud frente a los jubilados: “lo que hizo este Gobierno con la motosierra fue aplicar un ajuste que lo sufrieron mucho quienes perciben un haber previsional”.

“Milei jamás nombra los jubilados, no pasan por su mente”, se quejó la ex diputada, pero reconoció que el martes último, cuando se aprobó el proyecto en Diputados, “eran muy pocos los jubilados que estaban en el Congreso. No vimos a la CGT ni a ningún organismo social. No fue nadie. La sociedad los ignora”.

Por otra parte, estimó que la canasta básica “real” para los jubilados se ubicaría hoy en torno a los $700.000, y aseguró que quienes perciben un haber previsional “nunca estuvieron bien porque nunca cobraron de acuerdo a sus necesidades. Han tenido momentos con beneficios, pero recordemos que con Domingo Cavallo no recibieron aumentos por 10 años”.

