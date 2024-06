-Sabemos que el contexto económico y social del país no es el mejor. Bolsillos ajustados, baja en el consumo, aumentos de los servicios que se renuevan mes a mes. En este sentido, ¿cómo acompañan desde el Concejo Deliberante a los vecinos de Salto?

Es un momento muy difícil donde entendemos que el municipio, que encabeza Ricardo Alessandro, tiene que tomar medidas para tratar de cuidar la producción, el trabajo, la capacitación y el acceso a la educación que fueron pilares de esta gestión municipal y que nosotros desde el Concejo Deliberante hemos ido acompañando. Por ejemplo, para este año continúa vigente la exención de tasas municipales para aquel emprendedor o pequeño comerciante que decide invertir y habilitar un local, acá no paga ningún tipo de tasa por habilitación; quien decide cambiar de rubro tampoco paga ningún peso en concepto de tasa municipal. También se aprobaron diferentes convenios que el intendente oportunamente había firmado con la Universidad de Buenos Aires (UBA) que tienen que ver con el Centro Universitario Municipal que funciona en la ciudad.

La dinámica y la complejidad de las municipalidades hace que no se pueda actuar a fondo para palear una crisis social y económica tan grande como la que estamos viviendo, pero sí con políticas públicas claras y definidas se puede tratar de contener y fortalecer el cuerpo social, brindando oportunidades para continuar con el norte productivista y eficiente que tiene Salto.

-¿Cómo es el trabajo entre los bloques del Concejo Deliberante?

En términos de diálogo es cordial, se puede trabajar bien tanto en instancias de comisiones como en las sesiones. Hoy el Concejo tiene tres bloques: Unión por la Patria, que somos ocho integrantes; Juntos, que tiene seis integrantes; y el de La Libertad Avanza que tiene dos concejales.

Más allá de esta conveniencia armónica, a la hora de tomar ciertas decisiones sabemos que si no estuviese la mayoría de Unión por la Patria muchas cosas no se podrían hacer. El presupuesto se aprueba con nuestros votos, las actualizaciones de tasas también, y no son aumentos descabellados, tenemos presupuestos que cierran, que son superavitarios y que se ejecutan con mucha transparencia.

Julián Ainora junto al intendente Ricardo Alessandro.

-Continuando con el trabajo legislativo, en los últimos días se generó una polémica muy fuerte con un proyecto de Juntos que busca prohibir el uso de sirenas en situaciones de celebración del Día del Bombero o entrega de premios de la rifa de dicha agrupación. ¿Como se explica esta insólita propuesta?

Este proyecto tomó estado parlamentario en los últimos días, todavía no comenzó el tratamiento en comisiones. Nos sorprendió muchísimo la iniciativa, como mínimo me llama la atención que se intente imponer una medida tan restrictiva a la institución más valorada por la comunidad de Salto.

Quienes proponen esta cuestión me van a decir que solo se limita a los festejos, pero no es momento de imponer, hay una fragmentación social muy grande producto de la crisis, hay una violencia discursiva muy grande, entonces me parece que nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es tender puentes, no tirar de la cuerda.

No me parece que sea un proyecto viable y no me refiero a la cuestión de ruidos molestos, porque están intentando justificarlo desde ahí y desde los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, que son valorables y hay que tenerlas en cuenta, pero si hay vecinos que tienen inconvenientes se deben buscar alternativas potables.

Por último, esta es la ciudad de Guillermo Ortelli, múltiple campeón de Turismo Carretera (TC), para mí los festejos motorizados por el cuerpo de bomberos me traen recuerdos imborrables de mi adolescencia cuando venía el campeón a mi pueblo. Es mucho más que un ruido por un festejo.

Julián Ainora y el jefe de Gabinete, Camilo Alessandro.

-Por último, Julián, me gustaría conocer su análisis con respecto a los primeros seis meses de Javier Milei como presidente de la Nación.

Es una gestión que solo está ponderando pararse encima de un supuesto superávit fiscal que no es tal, tiene un eje discursivo de que está ordenando la macroeconomía y no lo está haciendo, y lamentablemente no veo nada nuevo en relación a otras experiencias conservadoras: ajuste, recesión y traslado de ingresos de los sectores populares a los grandes sectores de la economía.

En cuanto a la dinámica política veo una violencia discursiva excesiva, un ataque feroz a cualquier tipo de oposición. La verdad, aquellos que proclaman venir a dinamitar la política están haciendo que retrocedamos décadas, te diría dos siglos atrás, es muy preocupante la situación.

-Es muy preocupante también que el Presidente persista en el discurso de destrucción del Estado desde adentro.

Un discurso repetido constantemente porque debe tener indicadores de que un sector de su electorado quiere escucharlo, pero no es viable, ni en Estados Unidos ni en cualquier país europeo donde las ideas liberales sean mayoritarias. El Estado existe como comunidad organizada, es un disparate lo que se plantea. Además, no solo los sectores populares dependen de la intervención estatal en cuestiones estratégicas, también los sectores medios que necesitan ejercer sus derechos en plenitud. Esa es la clave, si no lo entendemos muy confundidos.