Entrevista GLP. Quejas en Junín por la falta de gestión de Pablo Petrecca: “¿Para qué tenemos un intendente?”

–En diciembre, Pablo Petrecca asumió su tercer mandato a nivel local. Me gustaría saber cómo definiría a su gobierno. ¿Qué lectura política hace de su gestión?

En su discurso de asunción, que después vuelve a retomar en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, lo que queda de manifiesto es un intendente que no gestiona absolutamente nada, que no lleva adelante ninguna agenda que de verdad le interese y le impacte a su propio pueblo. Hoy, en esta situación tan dramática que estamos viviendo, tenemos un intendente que no lleva adelante una agenda del hambre, no lleva adelante una agenda de transporte, no lleva adelante una agenda del trabajo, del empleo, solo por decir alguna. Y que en todo caso, lo único que hace es ponerse en una postura de estar permanentemente exigiéndole al gobierno de la provincia apoyo.

Un apoyo que sí recibe, aunque él absolutamente lo niega. Lo he escuchado muchísimas veces decir “(Axel) Kicillof nos abandonó”, cosa que es absolutamente mentira y descabellado. En su último mandato, gestión Kicillof, la verdad es que todo lo que ha pasado en Junín tuvo que ver con la inversión que hizo la Provincia de Buenos Aires: la obra pública, la obra en la infraestructura escolar, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), o sea, las cuestiones más básicas que se fueron resolviendo en Junín tuvieron que ver con la inversión de la Provincia. Y también con la inversión de la Nación, que claramente ahora está cortada; por ende, el gobernador también lo está sufriendo. Pero, frente a eso, la demanda constante al gobernador, sin reconocer que hay partidas nacionales que no están llegando a la provincia.

–Entonces, Francina, ¿el gobierno local no tiene políticas de contención en este momento para sostener al conjunto de los vecinos y de las vecinas contra el avance de las políticas nacionales?

No, en absoluto. Lo que vemos constantemente son pequeños programitas, algunas fotos para la prensa, para la tribuna, respecto de cierta preocupación de algo que después no se materializa concretamente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

No hace mucho, él juntó a sus funcionarias de una nueva secretaría que fundó en paralelo con el Ministerio de Capital Humano; acá también se llama Secretaría de Capital Humano. Una mega secretaría donde no solamente está Desarrollo Social, sino que está Educación, Salud. Muy preocupados por la demanda de alimentos que hay en Junín, que es constante, como está sucediendo en todo el país. Pero no hubo una definición de una política pública concreta, local, que dé respuesta a eso. La conclusión de la reunión fue “Vamos a pedirle a la Provincia que nos ayude”.

Por supuesto, nadie niega la responsabilidad que tiene un gobierno de provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sobre cumplir algunas cuestiones básicas, como garantizar la salud, la educación, la alimentación. Ahora, hay también una agenda local y hay recursos propios que hay que poner al servicio de las demandas de Junín. Porque si no, entonces, ¿para qué tendríamos un intendente? ¿Cuál sería su función si él no puede generar, junto con su equipo, políticas propias que den contención en los sectores más vulnerables de nuestra ciudad?

–¿Y qué pasa, Francina, con la planta municipal? Porque en el último tiempo también está tratando de achicar la plantilla municipal, que acrecentó, justamente, el año pasado, con motivo de la campaña electoral, y está dando de baja esos contratos, y como contrapartida los trabajadores municipales son invitados a incorporarse a la cooperativa de trabajo que el mismo Petrecca creó en 2021. ¿Cómo es esa situación?

Yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde, evidentemente, lo que se impone desde el gobierno nacional, que es la desvalorización total del empleado estatal (si lo puedo echar, lo echo, y además lo desprestigio, lo estigmatizo, etcétera), para algunos intendentes, como es el caso del intendente de Junín, es una habilitación espectacular, formidable, porque de repente clarifica su propia postura y su propio pensamiento, ¿no? Que a lo mejor estaba más solapado en épocas anteriores y que ahora vuelve: lo habilita para poder llevar adelante prácticas semejantes a las que suceden en el ámbito nacional, que es el de la precarización absoluta.

Y por supuesto que esos contratos que se dan de baja y que se incorporan a la cooperativa son trabajo precarizado. Son menos derechos para esos trabajadores. Y hay un intento de avanzar con esa cooperativa, tratando de que hagan tareas de limpieza en general, limpieza de calles y demás, también para contrarrestar otra cuestión, que es el servicio de limpieza que sí paga el municipio, el de Ashira, y que cada vez son números más exorbitantes, que les comprometen muchísimo el presupuesto municipal.

Ahí hay otra cuestión a la que no le está encontrando la vuelta, claramente. No puede generar políticas públicas reales que puedan equilibrar ese gasto tan importante que tiene el municipio.

–Por último, Francina, me gustaría abordar el tema de la educación, porque usted fue secretaria general de SUTEBA Junín. En los últimos días, el intendente Petrecca dio una charla con respecto al rol de los municipios en la educación y la propuesta educativa que tiene esta ciudad, y dijo que desde su gestión orientaron las políticas públicas municipales hacia la transformación educativa, logrando “debates significativos”. Así lo manifestó Petrecca. Usted, desde dentro del sistema, ¿cómo ve la política educativa del gobierno local?

No hay una política educativa del gobierno local, ni nada de lo que él planteó en esa feria del libro es real. Acá hay algunas cuestiones, algunos pequeños tópicos que él toma y trata de hacernos creer, a partir de eso, lo preocupado que está por la educación. Creó la Escuela de Robótica, que, la verdad, cuando uno ve un poquito a fondo de qué se trata, no es más que un taller. Sin desmerecer, está muy bien, pero no hay una política pública que vaya en el sentido de trasladar el tema de la tecnología y la robótica hacia todas las escuelas de Junín. Eso no existe.

Después, hay algunos otros planes o programas, como el de educación vial, pero no hay “debates significativos”, ni una política que se extienda respecto de todo el universo de escuelas que tenemos en Junín. Nosotros acá tenemos la posibilidad de tener de todos los niveles, todas las modalidades, la importancia además de que tenemos universidad, de que tenemos muchísimas carreras, tanto tradicionales como del área artística.

Es decir, la educación en Junín funciona de acuerdo a cómo bajan los lineamientos de la Provincia, y es casi nula la intervención del municipio. De hecho, en los lugares sensibles, donde sí debería participar aportando el Fondo de Financiamiento Educativo, que es la inversión propiamente dicha, bueno, ahí está ausente.