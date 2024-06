El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró el reclamo al Gobierno nacional para que reintegre

fondos recortados a la Provincia por medio de "decisiones ilegales".

"(El presidente Javier) Milei tomó decisiones ilegales y por eso el reclamo por diferentes vías", señaló el referente opositor.

Al encabezar un acto junto a intendentes, el mandatario provincial advirtió sobre el "absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina y desprecio del Interior".

"No decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses", manifestó Kicillof, quien alertó sobre la medida "indebida e ilegal" de no transferir fondos de la ANSES. (NA)