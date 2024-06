Entrevista GLP. Iván Villagrán: “Milei se está convirtiendo en un tirano”

–El presidente Javier Milei, a través de su bancada y también de la ayuda de la “oposición light”, consiguió aprobar en el Senado la discutida Ley Bases, que ya sufrió medio centenar de correcciones. Me gustaría, Iván, conocer cómo impactará, a su entender, esta ley en la sociedad argentina.

Bueno, espero que podamos resistir el embate de esta ley, en el máximo potencial del peronismo, del pueblo organizado. Realmente, después de todos los análisis que hemos hecho, sabemos lo perjudicial que es esta ley para el desarrollo de nuestras sociedades, ya que tiene la flexibilización laboral, por un lado (o sea, la quita de derechos laborales); por otro lado, la flexibilización ambiental, que sabemos que les permite, a quienes quieran contaminar, contaminar libremente; y por otro lado, también, la flexibilización impositiva: aquellos que más tienen, menos van a aportar a la riqueza del país.

Entonces, me parece que es un combo explosivo para generar una mayor brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, o sea que la clase media va a ir desapareciendo cada vez más. Van a ser muy pocos los de la clase media que se van a poder quedar enganchados; el resto vamos todos para abajo. Y eso se va a ir profundizando, y si eso se profundiza, lo que puede pasar es que pasemos a ser un país más “de Latinoamérica”, donde no vemos clase media. Vos vas a visitar otros países donde no se ve clase media, o sea, se ven muy ricos y muy pobres, pero al hijo de una empleada doméstica, al hijo de un trabajador rural o de un trabajador albañil, no lo ves en la universidad, ¿no?

Lamentablemente, nuestro país está corriendo ese riesgo de que se empiece a eliminar la ascendencia social. Y quienes somos primera generación de universitarios lo sufrimos muchísimo, porque vemos que el sueño de muchos y de muchas se va a frustrar en el camino. Digo, si vamos hacia un modelo chileno o un modelo más de un país, digamos, de Latinoamérica, donde no haya pasado el peronismo, donde no hay clase media. Me parece que el daño es tremendo.

Y también el extractivismo, la entrega de los recursos naturales; la entrega de las empresas del Estado, que sí se van a poder privatizar; las facultades a un presidente que odia al Estado y que quiere destruir el Estado... Me parece que es tremendo lo que estamos viviendo, y de mucha impotencia, porque al ver que en Argentina, entre el 2003 y el 2015, logramos batir récords positivos en términos de participación de los trabajadores en el producto bruto interno (PBI), el 50 y 50, el tener el salario mínimo vital y móvil más importante de Latinoamérica, el tener el 93% de las personas en condiciones de jubilarse jubiladas, el tener los pibes con las computadoras, el tener el Procrear sin UVA, que les permitía a los trabajadores y trabajadoras tener su casa, el tener los planes de vivienda, las obras públicas en marcha, el haber sido también modelo en el índice de Gini en cuanto a educación, el poder también haber sido modelo en materia de derechos humanos en cuanto a meter presos a los genocidas eliminando las leyes de obediencia debida y punto final, lo que nos lleva a ser a nivel mundial muy mirados, porque fijate que ni siquiera los juicios de Nuremberg en Alemania llegaron a lo que llegamos nosotros como argentinos en materia de derechos humanos, gracias a la lucha de las Madres, de las Abuelas, de los organismos de derechos humanos, pero en su momento de la visión política de Néstor Kirchner, de Cristina, de bancar esa lucha y de ir por lo que pedían, que era nada más y nada menos que justicia haber vivido ese país que hizo que uno se enamore de la política como herramienta de transformación social, que uno se comprometa y quiera aportar su granito de arena en la política para mejorar un poco el mundo en el que vivimos, transformar la realidad injusta en una realidad más justa, y hoy volver a vivir esto que se vivió en los ’90, que yo por ahí lo viví sin conciencia de lo que estaba pasando, pero sufriendo las políticas neoliberales, porque en mi casa por ahí no se hablaba de política, no era una familia política, pero sí sufríamos las consecuencias de las políticas neoliberales, que eran no tener para comer, no tener para pagar una garrafa, no tener para pagar la luz... Bueno, lamentablemente ese tipo de políticas están profundizando con Javier Milei nuevamente. Y mucha gente va a quedar afuera.

Por supuesto que va a haber quienes no: los de siempre, a los que les va bien con cualquier gobierno. Pero depende de que el Estado desarrolle la industria, de que invierta parte de sus ingresos en la industria para que se genere empleo, para que también se inyecte plata en el bolsillo de la gente para que haya consumo, para que no baje el nivel de consumo y no baje el nivel de actividad económica. Bueno, va a sufrir, ¿no? Digo, ya se está sufriendo: vemos que bajó el consumo de medicamentos, vemos que bajó el consumo de alimentos, de proteínas. Vemos ya cómo están impactando las políticas de Milei.

Ahora, bueno, obviamente esto tiene que madurar. Y seguramente la gente, más temprano que tarde, va a estar reaccionando conjuntamente con la dirigencia política frente a esto que está pasando.

–Iván, ¿cómo están trabajando ustedes, desde el Ejecutivo municipal, para ayudar a los vecinos a atravesar esta crítica situación?

Obviamente, desplegando todos los organismos municipales, y tratando de apoyarnos mucho en la Provincia de Buenos Aires, dándoles respuesta a todos los vecinos que lo solicitan, que tienen necesidad.

Sabemos que hay una cuestión de vecinos que cambian su dieta y que no se acercan al municipio, y que son los casos más difíciles, porque por ahí uno no se entera, pero sabemos que cambiaron su dieta, sabemos que están comiendo menos proteínas, más harina, más carbohidratos. Me parece que esa cuestión del orgullo, de la vergüenza, muchas veces termina siendo un perjuicio a la salud de la persona que no se acerca al Estado.

Pero nosotros sí, obviamente, tratando de generar actividad económica: de llevar adelante las obras que tenemos con la Provincia, discutir las obras nacionales que tenemos paradas (porque tenemos cinco obras paralizadas, más la obra de la autopista que une Carmen de Areco con Chacabuco, una obra muy importante en la Ruta Nacional Nº 7).

Obviamente esperamos que el gobierno nacional vea que estas cosas son importantes. Porque hoy por hoy lo que nosotros vemos es que al gobierno nacional ningún vecino, ninguna vecina de Carmen de Areco o de la provincia de Buenos Aires le importa. O sea, ningún vecino les importa, ¿no?

Vos fijate que nosotros, en el 2023, recibimos del gobierno nacional 530 millones de pesos en programas de fortalecimiento institucional, en programas de obras públicas, programas de asistencia social. Bueno, en lo que va de este año recibimos 400.000 pesos, que tienen que ver con un programa que venía de antaño, no un programa actual. Entonces, si hubiera sido por el gobierno actual habríamos recibido cero pesos. Imaginate que recibir 400.000 pesos y cero es prácticamente lo mismo, ¿no?, para las demandas que tiene un municipio.

Así que cero ayudas del gobierno nacional. El Estado se retiró totalmente de las necesidades de la gente, de la realidad que vivimos. Y lamentamos muchísimo eso, y espero que la gente lo vaya viendo, porque es lo que está pasando.

–Hablaba del acompañamiento de Axel Kicillof, pero ustedes los intendentes también están apoyando fuertemente al gobernador. De hecho hace, unos días lo acompañaron a llevar un petitorio al Ministerio de Economía para tratar de que el Ejecutivo nacional cubra la deuda por estas obras paralizadas, por ejemplo, o los fondos de casi 6 billones. Todo una foto, ¿no? Toda una pintura de esta época.

Totalmente. Yo creo que fue un acto muy importante para la Provincia de Buenos Aires. Un reclamo totalmente legítimo porque el gobierno nacional le debe plata a la Provincia de Buenos Aires y a cada municipio de la provincia de Buenos Aires: a cada bonaerense. Tiene que reactivar mil obras que tiene paradas en la provincia de Buenos Aires, tiene que darle la plata para que podamos recuperar el Fondo de Incentivo Docente (el famoso FONID), tenemos que recuperar el dinero para pagar los sueldos de la Policía, para el Fondo de Seguridad de los municipios también, para el subsidio al transporte.

La verdad es que esos fondos son de la Provincia de Buenos Aires. Están en manos del Estado, porque la plata está, porque eso el gobierno nacional, a través del impuesto al gasoil, el impuesto PAÍS, el IVA, o sea, en cada transacción que cada vecino hace, el gobierno nacional automáticamente recauda. Entonces la plata la tienen. Y son, en este caso, más de 6 millones de millones de pesos que le debe el gobierno nacional a la Provincia de Buenos Aires, que eso se traduce en Incentivo Docente, en subsidios al transporte, en obras públicas que están paralizadas, en salud, en Fondos de Seguridad.

Esto creo que es una responsabilidad que tiene que cumplir el gobierno nacional. Pero no se trata de criterios de discrecionalidad. Se trata de obligaciones que tiene el gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires y con todas las provincias. No puede hacer lo que quiere, porque si no se convierte en tiranía. Porque si hay un Estado de derecho, justamente se define porque hay normativa que rige la conducta de los funcionarios, etcétera. Bueno, si los funcionarios, en este caso el Presidente, no se adhieren a la normativa vigente, o sea a los convenios, a las normas, a las leyes, entonces está haciendo lo que quiere, y por eso se está convirtiendo en un tirano. Me parece que tiene que revisar el concepto de democracia y respetar, por supuesto, a la gente. Y no guardarse la plata de la gente.