"Agradecerles a todos y a todas por participar no solo de este evento, sino de la vida en comunidad y del desarrollo cultural y deportivo que todos los días, desde sus lugares, realizan. Es tan importante porque no es solamente formación deportiva, sino que se encuentran amigos y amigas. Necesitamos más que nunca sentirnos complementarios unos a los otros para poder estar más unidos ante tanta adversidad, tanta violencia, tanta insensibilidad que en estos días estamos viviendo en la Argentina”, expresó Mayra Mendoza, que estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery.

La Jefa Comunal destacó: “En Quilmes queremos demostrar que hay una forma de gobernar distinta, de poder tomar decisiones a pesar de tener un presupuesto muy ajustado, en un momento donde el dinero no le alcanza a nadie, que nos hacen creer que no hay plata. Pero ojo, hay para pagarles las cuentas a deudas del extranjero que no las tomamos ninguno de nosotros, pero no hay plata para poder fomentar el deporte, las universidades públicas, los alimentos donde se necesitan”.

Y finalizó: “Es una realidad compleja la que estamos viviendo pero hay que analizarla y pensar. No hay que creer todo lo que se dice desde la televisión y los medios, porque quieren que pensemos de modo tal que no nos pongamos a reflexionar sobre la realidad que vivimos. Tenemos que analizar porqué vivimos como vivimos y no enojarse, sino hacer el aporte para poder transformar tantas realidades injustas que hoy tenemos. Para nosotros como siempre dijimos no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay clubes de primera y de segunda, y queremos llegar con este material de manera universal a todos los clubes”.

Cada uno de los bolsones contiene pelotas de fútbol, inflador, pecheras y camisetas de entrenamiento, que benefician a miles de chicos y chicas que participan de los torneos que organiza la Liga ADESS en el distrito.

En esta ocasión, recibieron bolsones los clubes Villa Augusta; Los Amigos; EDIQ (Escuela Deportiva Infantil Quilmeña); Defensores del Dorado; Juvenil Belgrano; Quilmes Juniors; Viejo Bueno; El Jalón; Los Bohemios; San Pablo; Santa María; La Terraza; Santos Vega: Mariano Moreno; Racing Quilmes; Fútbol Infantil Loma Alegre; Los Amigos; Ezpeleta Unidos y Octubre 10.